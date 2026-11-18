A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására esett a magyar tőzsdére az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2422,59 pontos, 1,67 százalékos csökkenéssel, 142 664,50 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 26,9 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője elmondta, szerdán negatív hangulat alakult ki az európai és az amerikai piacokon a technológiai szektor körüli aggodalmak, illetve az amerikai kamatemelési várakozások miatt.

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatott a magyar részvénypiacra is, a BUX index csökkent. Kifejtette, az OTP árfolyama egyértelműen a nemzetközi befektetői hangulat miatt esett. A Magyar Telekom árfolyamára még szerdán is hatott a társaság keddi bejelentése, amely szerint jövőre nem hajt végre inflációt követő díjkorrekciót, ezért csökkent a cég árfolyama. A Mol árfolyamának esésében az olajár csökkenése játszott szerepet. A Richtert érintő korábbi kedvező bejelentések még éreztették hatásukat, emiatt mérséklődött csak kisebb mértékben a gyógyszergyári cég árfolyama - ismertette a szakértő.

A Mol 130 forinttal, 2,63 százalékkal 4806 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

130 forinttal, 2,63 százalékkal 4806 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 790 forinttal, 1,94 százalékkal 40 020 forintra esett, forgalmuk 16,9 milliárd forintot tett ki.

ára 790 forinttal, 1,94 százalékkal 40 020 forintra esett, forgalmuk 16,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 40 forinttal, 1,36 százalékkal 2910 forintra gyengült, forgalma 1,8 milliárd forint volt.

árfolyama 40 forinttal, 1,36 százalékkal 2910 forintra gyengült, forgalma 1,8 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,74 százalékkal 13 500 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8357,41 ponton zárt szerdán, ez 97,59 pontos, 1,15 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.