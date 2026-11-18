Elolvadt az Nvidia nyitás előtti lendülete, a részvény szerda délutánra már jelentős mínuszba került, miközben az arany több mint egyéves mélypontra süllyedt.
Rossz napot zárt a magyar tőzsde: mind a négy vezető részvény mínuszban zárt
A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására esett a magyar tőzsdére az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2422,59 pontos, 1,67 százalékos csökkenéssel, 142 664,50 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 26,9 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője elmondta, szerdán negatív hangulat alakult ki az európai és az amerikai piacokon a technológiai szektor körüli aggodalmak, illetve az amerikai kamatemelési várakozások miatt.
A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatott a magyar részvénypiacra is, a BUX index csökkent. Kifejtette, az OTP árfolyama egyértelműen a nemzetközi befektetői hangulat miatt esett. A Magyar Telekom árfolyamára még szerdán is hatott a társaság keddi bejelentése, amely szerint jövőre nem hajt végre inflációt követő díjkorrekciót, ezért csökkent a cég árfolyama. A Mol árfolyamának esésében az olajár csökkenése játszott szerepet. A Richtert érintő korábbi kedvező bejelentések még éreztették hatásukat, emiatt mérséklődött csak kisebb mértékben a gyógyszergyári cég árfolyama - ismertette a szakértő.
- A Mol 130 forinttal, 2,63 százalékkal 4806 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 790 forinttal, 1,94 százalékkal 40 020 forintra esett, forgalmuk 16,9 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 40 forinttal, 1,36 százalékkal 2910 forintra gyengült, forgalma 1,8 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,74 százalékkal 13 500 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,2 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8357,41 ponton zárt szerdán, ez 97,59 pontos, 1,15 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
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