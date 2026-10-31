Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést: több millió magyart érinthetnek a változások, itt vannak a legfontosabb részletek

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Hivatalosan is az Országgyűlés elé került a Tisza-kormány 2027-es költségvetési javaslata. A büdzsé 5102,7 milliárd forintos hiánnyal, 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, miközben jelentős adócsökkentéseket, nyugdíjemeléseket és közszolgálati bérrendezést ígér. Jövőre 9 százalékra csökkenhet a minimálbér adóterhe, megduplázhatják a családi pótlékot, 120 ezer forintra emelhetik a minimálnyugdíjat, és 677 milliárd forintot fordíthatnak a közszférában dolgozók béreire. A kormány ugyanakkor több ezer milliárd forintos megtakarítást vár az állami működés átalakításától és az új adóintézkedésektől.

Péntek éjjel benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés az „igazságosság és fejlődés” költségvetéseként határozza meg a következő évi büdzsét, amelynek középpontjában a gazdasági növekedés újraindítása, a társadalmi különbségek mérséklése és az államháztartási hiány csökkentése áll.

A központi költségvetési alrendszer kiadási főösszege 47 587,6 milliárd forint lesz, míg a bevételi oldal 42 484,9 milliárd forintot tehet ki. A különbség 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent.

Az idei, októberben módosított költségvetés még 49 025 milliárd forintos kiadással, 41 915 milliárd forintos bevétellel és 7110 milliárd forintos hiánnyal számol. A következő évre tehát a kiadások mintegy 1437 milliárd forinttal csökkenhetnek, miközben a bevételek közel 570 milliárd forinttal emelkedhetnek.

A GDP-arányos hiányt a jelenlegi 7,5 százalék után 4,9 százalékra szorítaná le a kormány. Az államadósság-mutató 2027 végére 77,2 százalékra mérséklődhet a tervezett 77,5 százalékról. A makrogazdasági előrejelzés 2,4 százalékos GDP-növekedést és 3 százalékos éves fogyasztóiár-index-emelkedést feltételez. A teljes költségvetési javaslat az Országgyűlés honlapján érhető el.

Kevesebb adót fizethetnek a munkavállalók, megduplázzák a családi pótlékot

A következő évi büdzsé egyik legjelentősebb intézkedése a személyi jövedelemadó rendszerének átalakítása. A kormány számításai szerint mintegy 2,5 millió munkavállaló adóterhe csökkenhet 2027-től, a minimálbéren foglalkoztatottak személyi jövedelemadójának tényleges mértéke pedig 15-ről 9 százalékra mérséklődhet.

A minimálbér felett is könnyítést ígérnek. A havi bruttó 680 ezer forint körüli kereseti szintig sávosan csökkenő adójóváírás járhat, így a magasabb jövedelműek kisebb, az alacsonyabb keresetűek nagyobb kedvezményben részesülhetnek.

A családok számára az egyik legfontosabb változás a családi pótlék megduplázása lehet. A kormány erre 300 milliárd forint többletforrást különítene el. Egy gyermek után így havi 12 200 helyett 24 400 forint járhatna, két gyermek esetében pedig az összeg 26 600-ról 53 200 forintra emelkedne.

Az édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége ugyanakkor jövedelmi korláthoz kötődne. A kedvezmény havi bruttó egymillió forintos keresetig lenne érvényes, az e fölötti jövedelemrész után már adót kellene fizetni. A kormány nem terjeszti ki az szja-mentességet a 40 év feletti, kétgyermekes anyákra. Megmaradna a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, valamint a 30 év alatti és a legalább három gyermeket nevelő édesanyák mentessége is, a bejelentett jövedelmi korlátozás figyelembevételével.

120 ezer forint lehet a minimálnyugdíj, jön a 14. havi nyugdíj újabb részlete

A nyugdíjasok számára is jelentős változásokat tartalmaz a javaslat. A jelenlegi 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 120 ezer forintra emelnék, vagyis csaknem négyszeresére növelnék az összeget.

A költségvetés 123 milliárd forintot különít el az alacsony nyugdíjak és a kapcsolódó ellátások emelésére. A tervek szerint nemcsak a minimálnyugdíj változna, hanem sávosan emelkednének azok az ellátások is, amelyek ugyan meghaladják a jelenlegi minimumot, de továbbra is különösen alacsonynak számítanak. Ez mintegy 455 ezer kisnyugdíjast érinthet.

A 13. havi nyugdíj teljes egészében megmaradna, emellett 2027-ben kifizetnék a 14. havi nyugdíj első heti részletét is. A nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya első üteme több mint kétmillió időst érinthet, akiknek havi nyugdíja 500 ezer forint alatt van.

A kapcsolódó ellátásoknál is változás jöhet. A rokkantsági és rehabilitációs ellátások 10, az árvaellátás 20 százalékkal emelkedhet, az otthonápolási díjak pedig 50 százalékkal nőhetnek. A korábbi részletekről a Pénzcentrum külön is írt, többek között arról, kinek járhat a 14. havi nyugdíj 2027-ben.

677 milliárd forintból jöhetnek a közszolgálati béremelések

A kormány 677 milliárd forintot fordítana 2027-ben a közszférában dolgozók béreinek rendezésére. A program összesen mintegy 603 ezer munkavállalót érinthet. A kormányzati tájékoztatás szerint az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 17 százalékos béremelést kaphatnak, a szociális ágazat állami intézményeiben dolgozók esetében 17,8 százalékos emeléssel számolnak. A rendvédelmi dolgozóknál átlagosan 15 százalékos, a köznevelési intézmények nevelést és oktatást segítő, valamint technikai munkatársainál 21,5 százalékos növekedés szerepel a tervekben.

A közművelődésben dolgozók átlagosan 10,7 százalékkal kereshetnek többet. Emellett folytatódik a pedagógusok és az igazságügyi dolgozók bérfejlesztése, ezekre együttesen 178 milliárd forintot terveztek be. Az állami fenntartású egyetemeken oktatók bérrendezésére további 10 milliárd forintot különítenének el.

Az egészségügyi ágazat különösen nagy többletforráshoz jutna. Az Egészségügyi Minisztérium és az Egészségbiztosítási Alap kiadásai együttesen 509,7 milliárd forinttal nőhetnek a 2026-os módosított előirányzathoz képest.

Ebből 192 milliárd forint jutna béremelésekre,

95 milliárddal növelnék a nagy értékű kórházi gyógyszerek finanszírozását,

51 milliárddal a kórházak működési támogatását,

38 milliárddal pedig a patikai gyógyszertámogatásokat.

Új mentőautók beszerzésére és mentőállomások felújítására 21 milliárd forint többletforrás jutna,

a CT- és MR-berendezések beszerzésére,

valamint a várólisták csökkentésére külön-külön 20 milliárd forintot szánnának.

A szociális és gyermekvédelmi intézmények működésére 115 milliárd forinttal több jutna, ami 27 százalékos növekedést jelentene az idei évhez képest. A gyermekvédelemben további férőhelyek, speciális gyermekotthonok és krízisférőhelyek kialakítását is tervezik.

Új vagyonadó, nagyobb vállalati terhek és visszatérő reklámadó

A lakossági adócsökkentések finanszírozásához a kormány több új bevételi forrást is megjelöl. Az egyik legfontosabb a milliárdos vagyonok megadóztatása lenne. A kormány mintegy 15 ezer, milliárdos nagyságrendű vagyonnal rendelkező magánszemélytől várna évente körülbelül 200 milliárd forintos bevételt. A nagyvállalati szektorban is változtatásokat terveznek. Az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű vállalatoknál emelkedhet a társasági adó, és átalakítanák a fejlesztési adókedvezmények rendszerét is.

A közepes méretű kereskedelmi vállalkozásoknál szintén változhat az adózás. Az egymilliárd és 50 milliárd forint közötti adóalappal rendelkező cégeknél 0,45 százalékos kiskereskedelmi különadóval számolnak, miközben az egymilliárd forintos adóalap alatti kisebb üzletek adómentessége megmaradna.

A kormány a társasági adó és az innovációs járulék átalakításából 260 milliárd forintot, az energiacégek befizetéseiből további 100 milliárdot vár. Emelkedhet a bankok, a biztosítók és a nagyobb kereskedelmi láncok költségvetési hozzájárulása is.

A tervek szerint nőne a bányajáradék, emelkednének a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterhei, valamint nagyobb befizetést várnának el a környezetszennyező tevékenységektől. A reklámadó jelenlegi nulla százalékos kulcsa 3,75 százalékra változhat.

A kormány a kiskereskedelmi árrésstop megszüntetését is tervezi, a kivezetés pontos időpontját azonban egyelőre nem határozta meg.

2200 milliárd forintos megtakarítást várnak az állami működés átalakításától

A költségvetés egyik legnagyobb kérdése, hogy a kormány miként tudja egyszerre finanszírozni az új támogatásokat és csökkenteni a hiányt. A korábbi bejelentések szerint több mint 2100 milliárd forintnyi új kiadással számolnak, miközben mintegy 2200 milliárd forintos megtakarítást várnak az állami működés átalakításától.

A benyújtott költségvetésben már több konkrét megtakarítási tétel is megjelent. A közmédia támogatását a jelenlegi 141,3 milliárd forintról 80 milliárdra mérsékelnék, a gazdaságfejlesztési támogatásoknál pedig 169,5 milliárd forintos csökkentéssel számolnak.

A legnagyobb számszerűsített megtakarítás az autópálya-koncessziós rendszer átalakításához kapcsolódik. A kormány tervei szerint 2027. április 1-jével megszűnik a korábbi 35 éves gyorsforgalmi útkoncesszió, az M1-es fejlesztésére vonatkozó kivétellel. Az M5-ös és az M6-os autópálya díjainak mérséklésével együtt a rendelkezésre állási díjak 566 milliárd forintról 319,9 milliárdra csökkenhetnek. Ez 246,1 milliárd forintos megtakarítást jelentene.

A költségvetési javaslatban az állam működési költségeinek visszafogása, a túlárazottnak ítélt beszerzések felülvizsgálata és a korábbi támogatási rendszerek átalakítása is szerepel. A kormány ezekből kívánja előteremteni a lakossági intézkedések és a gazdasági programok egy részének fedezetét.

Wekerle Plusz, energetikai felújítások és új lakástakarék

A lakáspiac és az építőipar szempontjából is fontos változások jönnek. Az Otthon Start helyét átvevő Wekerle Plusz új lakások vásárlására és építésére legfeljebb 3 százalékos, használt ingatlanoknál pedig legfeljebb 5 százalékos fix kamatozású hitelt kínál. A Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program kezdetben 30 milliárd forintos kerettel indulhat, amelyet a következő években uniós forrásokkal egészítenének ki. A cél megfizethető bérlakások és legalább 10 ezer új kollégiumi férőhely létrehozása.

A lakossági energetikai korszerűsítésekre 2030-ig 633 milliárd forintot fordítanának. A családi házak tulajdonosai 2027 februárjától legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos hitelt vehetnek igénybe, amelyhez az ingatlan energetikai állapotától függően 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatás is társulhat. A társasházak és a panelek felújítását kamatmentes konstrukciókkal segítenék. A lakástakarék-megtakarítások állami támogatása is visszatérhet 2027 januárjától. Az első öt évben a befizetések 10, a hatodik évtől 20 százalékát egészítené ki az állam, meghatározott éves korlátok mellett.

A részletes feltételekről a Pénzcentrum külön összeállítást is készített a Wekerle Plusz 40 legfontosabb tudnivalójáról.

Vasútfejlesztés, energiatárolás és vállalkozásösztönzés is szerepel a tervek között

A következő évek egyik legnagyobb beruházási programja a vasúti közlekedés megújítása lehet. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tíz év alatt 3550 milliárd forintot fordítana a kötöttpályás infrastruktúra fejlesztésére. A tervek között 35 új InterCity-motorvonat és 42 HÉV-szerelvény beszerzése is szerepel.

A közúti infrastruktúrára több mint 400 milliárd forint jutna, ezen belül 100 milliárdos programot indítanának a kátyúk felszámolására és az utak felújítására. A vízügyi és környezetvédelmi fejlesztések kerete 221 milliárd forintra emelkedhet. A tervek között tízezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességének javítása is szerepel.

Az energetikai fejlesztésekre 868 milliárd forintos programot hirdetne a kormány, amelynek célja többek között az energiahálózat fejlesztése, a geotermikus energia és a szélenergia hasznosításának bővítése, valamint az energiatárolási kapacitások növelése. A cél 2030-ra 3 gigawattnyi energiatároló teljesítmény elérése.

A hazai vállalkozások fejlesztésére és az innováció támogatására 230 milliárd forintot szánnának. A Ganz Ábrahám Vállalati Hitelprogrammal elsősorban a magyar cégek beruházásait, exportját és beszállítói lehetőségeit ösztönöznék. A jövő év elején elindulhat a magyar New Deal is, amely 928 milliárd forintnyi többlet uniós fejlesztési forrás bevonását célozza.

A kormány 2030-ra teremtené meg az euró bevezetésének feltételeit

A benyújtott költségvetés egyik újonnan megerősített hosszú távú vállalása az euró bevezetése. A dokumentum szerint a kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse az euró bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit. Ez nem azt jelenti, hogy 2030-ban automatikusan bevezetnék a közös európai fizetőeszközt. A költségvetési javaslat egyelőre a szükséges gazdasági és pénzügyi feltételek megteremtését jelöli meg célként. A büdzsé emellett 300 milliárd forintos tartalékot is képezne a váratlan kiadások finanszírozására.

A parlamenti vita és a módosító indítványok során még változhatnak az előirányzatok, így a most benyújtott dokumentum egyelőre a 2027-es költségvetés tervezett kereteit mutatja.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA