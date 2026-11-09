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Megszólaltak az elemzők: fordulat jön a magyar árakban, újra felpöröghet a drágulás
Bár a magyar gazdaságban jelenleg még visszafogott az árnyomás, az októberi adatok már az infláció 2 százalék körüli szintre történő enyhe emelkedését mutathatják. Az elemzők szerint a dezinflációs időszak a végéhez közeledik, és a jövő év folyamán fokozatos gyorsulás várható. 2027 nyarára az éves drágulási ütem megközelítheti a 4 százalékot, az éves átlag pedig meghaladhatja a kormány által remélt 3 százalékot - írta a Portfolio.
A szeptemberben mért 1,6 százalékos infláció után októberben folytatódhatott a drágulási ütem lassú emelkedése. A szakértői várakozások szerint a havi áremelkedés 0,4 százalék körül alakulhatott, ami az éves mutatót április óta nem látott szintre, 2 százalék közelébe húzhatja. Ezt a növekedést elsősorban az üzemanyagok drágulása, valamint a ruházati cikkek szezonális áremelkedése hajtotta. Szintén felfelé mozdították a mutatót a szolgáltatások és az élelmiszerek havi bázison enyhén növekvő árai, illetve az októberben indult új gázév is, amely magasabb energiaköltségeket hozott a vállalatok számára. Éves összevetésben ugyanakkor kettős kép rajzolódik ki, hiszen míg az üzemanyagok és a szolgáltatások jelentősen drágultak, addig az élelmiszerek és a háztartási energia ára továbbra is visszafogta a főmutatót.
A forint korábbi erősödéséből fakadó dezinflációs hatás azonban lassan kifut, így a jövőben már nem érik kedvező impulzusok erről az oldalról a gazdaságot. Az év hátralévő részében és 2027 elején több tényező is az árak emelkedése irányába mutat. A dohánytermékek novemberi jövedékiadó-emelése, az árrésstopok tervezett kivezetése, valamint a kedvezőtlen bázishatások mind az infláció fokozatos gyorsulását vetítik előre. Emellett a jövő évi költségvetés adóemelései és a lakossági fogyasztást élénkítő intézkedések is teret adhatnak a vállalatoknak a költségek áthárítására, ami magasabb szinten tarthatja az árakat.
A jövő évi kilátásokat jelentősen befolyásolják a küszöbönálló bértárgyalások és a minimálbér várható emelése is, amelyek közvetlenül hathatnak a szolgáltatások átárazására. Bár a kormányzat 2027-re 3 százalékos inflációval számol, a piaci elemzők ezt túlzottan optimistának tartják. A jelenlegi előrejelzések szerint a drágulás üteme 2027 nyarán 4 százalék közelében tetőzhet, az éves átlag pedig 3,4–3,5 százalék körül alakulhat.
Ezt az inflációs pályát némileg mérsékelheti, ha a közelmúltbeli amerikai félidős választások nyomán a közel-keleti helyzet a vártnál hamarabb rendeződik, ami csillapíthatja a nemzetközi energia- és élelmiszerárakat. Amennyiben a globális környezet kedvezően alakul és az árnyomás enyhül, a jegybanknak a jövő év folyamán ismét mozgástere nyílhat a kamatcsökkentésre.
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