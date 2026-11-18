A NER-korszak alkonyán több éves növekedésképtelenség volt jellemző a magyar gazdaságra, így természetes, hogy most növekedési szakaszt várunk.
Új feladatot kapott Balogh Levente: a Kincsem Parkban bizonyíthat a Szentkirályi tulajdonosa
Balogh Leventét, a Szentkirályi tulajdonosát nevezték ki a Kincsem Park új ügyvezető igazgatójává, míg a cégvezetői feladatokat Brenkus Krisztián vette át - vette észre a Telex.
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint Balogh Levente lett a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója, a cégvezetői feladatokat pedig ezentúl Brenkus Krisztián látja el, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója.
Jövőre lesz a magyar lóversenyzés 200. évfordulója, ezért a minisztérium minden szervezeti változásnál fontosnak tartja, hogy a lóversenyzés hagyományai ne sérüljenek.
Az új menedzsment feladata egy olyan korszerű családi, szabadidős és rendezvényközpont megteremtése, amely a hét minden napján látogatható. A tárca elvárásai szerint a fejlesztés új távlatokat nyit majd a főváros és a hazai lovassport számára egyaránt.
Címlapi kép: Bús Csaba, MTI/MTVA
Nagyon rosszul ébredt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
Az euró, a dollár és a svájci frank is drágult a forinttal szemben, mutatjuk a szerda reggeli árfolyamokat.
Nem alakult jól a szerda a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom fontos devizával szemben veszített az értékéből.
Már decemberben kamatot vághat az MNB? Megszólaltak az elemzők, kiderült, mire számíthatnak a hitelesek
Úgy tűnik, közelebb kerülhet az első újabb kamatcsökkentés a MNB-nél, miután a Monetáris Tanács keddi ülésén már konkrét javaslat is született az alapkamat mérséklésére.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium közleményben utasította vissza az Akadémiai Dolgozók Fórumának állításait, miszerint érdemi egyeztetés nélkül készült a kutatóhálózat átalakításáról szóló törvénytervezet.
Súlyos árat fizethetnek a magyar gazdák és a települések: sorsdöntő tárgyalások zajlanak a nemzetközi csúcson
Így érintik a klímaváltozás gazdasági terhei hazánkat. Athénban már az energiaátállásról, az aszályról és a szükséges beruházások finanszírozásáról tárgyalnak. De lesz kézzelfogható eredmény?
A Monetáris Tanács két javaslatot tárgyalt, az egyik az alapkamat csökkentéséről szólt, a másik a változatlan szinten tartását indítványozta.
Meghosszabbította az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) Magyarország mentességét az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól.
A korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult az Európai Unió gazdasága, az energiaárak megugrása azonban hosszabb időre magas inflációt hozhat.
Nem változtatott a jegybanki alapkamat 5,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint a hosszas stagnálás után a magyar gazdaság idén 1,8 százalékos növekedést érhet el.
A Kárpátalját ért dróncsapások miatt Magyarország szerdáig felfüggesztette a vasúti közlekedést Ukrajna felé.
Kemény szigorításra készül az Európai Unió: kitilthatják a keleti gigacégeket, Magyarországot is érintheti az új szabály
Az Európai Unió teljes közbeszerzési piacáról kitilthatják azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről akár csak egyetlen tender során bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatást vettek igénybe.
Jövő év elejétől az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt.
Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
Megszólalt Brüsszel: 8 éve tartó uniós eljárás érhet véget Magyarország ellen, de még komoly feltételeket szabtak
Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
Újabb fordulat az aranykonvoj-ügy kapcsán: folytatódik a nyomozás, nem hatályos a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozata
Az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
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A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
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A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.