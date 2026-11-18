Balogh Leventét, a Szentkirályi tulajdonosát nevezték ki a Kincsem Park új ügyvezető igazgatójává, míg a cégvezetői feladatokat Brenkus Krisztián vette át - vette észre a Telex.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint Balogh Levente lett a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója, a cégvezetői feladatokat pedig ezentúl Brenkus Krisztián látja el, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója.

Jövőre lesz a magyar lóversenyzés 200. évfordulója, ezért a minisztérium minden szervezeti változásnál fontosnak tartja, hogy a lóversenyzés hagyományai ne sérüljenek.

Az új menedzsment feladata egy olyan korszerű családi, szabadidős és rendezvényközpont megteremtése, amely a hét minden napján látogatható. A tárca elvárásai szerint a fejlesztés új távlatokat nyit majd a főváros és a hazai lovassport számára egyaránt.

Címlapi kép: Bús Csaba, MTI/MTVA