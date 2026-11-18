Márciusban a védett árak bevezetéséhez szükséges nagyarányú felszabadítás miatt a felére apadt a stratégiai tartalék.
Újabb súlyos ügy az akkumulátoriparban: korábban 400 milliós bírságot kapott a kék szennyezést okozó gyár
Már 2025-ben is 400 millió forintos bírságot szabtak ki a környei Volta Energy Solutions Kft.-re hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt. A gyár neve most ismét egy környezetszennyezési ügy kapcsán került előtérbe, miután október végén egy ipari szennyezés csaknem 100 méteren kékre színezett egy vízelvezető csatornát a Tatabányai Ipari Park mellett. A kormányhivatal november 4-én határozatlan időre felfüggesztette az érintett gyártócsarnok működését. Kiderült az is, hogy idén februárban már érkezett bejelentés egy bűzös folyadék csapadékvíz-elvezető árokba szivárgásáról, írja a Telex.
Nem először került összetűzésbe a hatóságokkal a környei Volta Energy Solutions Kft., amelynek egyik gyártócsarnokában november elején függesztették fel a termelést egy ipari szennyezés miatt. A koreai Solus Advanced Materials Co. Ltd. akkumulátor-rézfóliát gyártó leányvállalata már 2025-ben is 400 millió forintos bírságot kapott hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt – derült ki a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Telexnek küldött válaszából.
A hatóság 2025. december 8-án tartott helyszíni ellenőrzést a gyárban, ahol nagyjából 500 tonna savas elektrolitot találtak műszaki védelem nélküli, nyílt területen tárolva. A szabálytalan hulladéktárolás környezeti kockázatai miatt szankciós eljárás indult, amelynek eredményeként 400 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra.
Az idei évben is érkezett bejelentés a hatóságokhoz a Tatabányai Ipari Park területéről. Februárban arról számoltak be, hogy az egyik csapadékvíz-elvezető árokba bűzös folyadék szivárog. A helyszíni ellenőrzést követően több ponton mintát vettek a csapadékelvezetőből, és a környékbeli gyárakban is vizsgálatokat tartottak. A szennyező céget azonban nem sikerült azonosítani.
A Volta ESH körüli legújabb ügy október végén robbant ki, amikor az ipari szennyezés csaknem 100 méteren kékre színezte az egyik vízelvezető csatornát. A kormányhivatal november 4-én határozatlan időre felfüggesztette a gyár 101-es gyártócsarnokának működését. A termelés csak a szennyezés okának feltárása, a szükséges javítások elvégzése és azok szakértői igazolása után, külön hatósági döntéssel indulhat újra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A vállalat álláspontja szerint a februári vizsgálat során eleget tettek a hatósági adatszolgáltatási kötelezettségüknek, az október végi szennyezést megelőzően pedig nem kaptak olyan jelzést, amely a gyár tevékenységéhez kapcsolódó környezetszennyezést állapított volna meg.
Javulhat Magyarország hitelminősítői megítélése a héten, miután a Moody’s november 20-án ismét felülvizsgálja az ország adósbesorolását.
A nettó átlagkereset már meghaladta az 517 ezer forintot, a mediánbér azonban jóval alacsonyabb.
Nagyon rosszul ébredt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
Az euró, a dollár és a svájci frank is drágult a forinttal szemben, mutatjuk a szerda reggeli árfolyamokat.
Nem alakult jól a szerda a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom fontos devizával szemben veszített az értékéből.
Már decemberben kamatot vághat az MNB? Megszólaltak az elemzők, kiderült, mire számíthatnak a hitelesek
Úgy tűnik, közelebb kerülhet az első újabb kamatcsökkentés a MNB-nél, miután a Monetáris Tanács keddi ülésén már konkrét javaslat is született az alapkamat mérséklésére.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium közleményben utasította vissza az Akadémiai Dolgozók Fórumának állításait, miszerint érdemi egyeztetés nélkül készült a kutatóhálózat átalakításáról szóló törvénytervezet.
Súlyos árat fizethetnek a magyar gazdák és a települések: sorsdöntő tárgyalások zajlanak a nemzetközi csúcson
Így érintik a klímaváltozás gazdasági terhei hazánkat. Athénban már az energiaátállásról, az aszályról és a szükséges beruházások finanszírozásáról tárgyalnak. De lesz kézzelfogható eredmény?
A Monetáris Tanács két javaslatot tárgyalt, az egyik az alapkamat csökkentéséről szólt, a másik a változatlan szinten tartását indítványozta.
Meghosszabbította az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) Magyarország mentességét az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól.
A korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult az Európai Unió gazdasága, az energiaárak megugrása azonban hosszabb időre magas inflációt hozhat.
Nem változtatott a jegybanki alapkamat 5,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint a hosszas stagnálás után a magyar gazdaság idén 1,8 százalékos növekedést érhet el.
A Kárpátalját ért dróncsapások miatt Magyarország szerdáig felfüggesztette a vasúti közlekedést Ukrajna felé.
Kemény szigorításra készül az Európai Unió: kitilthatják a keleti gigacégeket, Magyarországot is érintheti az új szabály
Az Európai Unió teljes közbeszerzési piacáról kitilthatják azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről akár csak egyetlen tender során bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatást vettek igénybe.
Jövő év elejétől az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt.
Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
Megszólalt Brüsszel: 8 éve tartó uniós eljárás érhet véget Magyarország ellen, de még komoly feltételeket szabtak
Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.