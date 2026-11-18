Már 2025-ben is 400 millió forintos bírságot szabtak ki a környei Volta Energy Solutions Kft.-re hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt. A gyár neve most ismét egy környezetszennyezési ügy kapcsán került előtérbe, miután október végén egy ipari szennyezés csaknem 100 méteren kékre színezett egy vízelvezető csatornát a Tatabányai Ipari Park mellett. A kormányhivatal november 4-én határozatlan időre felfüggesztette az érintett gyártócsarnok működését. Kiderült az is, hogy idén februárban már érkezett bejelentés egy bűzös folyadék csapadékvíz-elvezető árokba szivárgásáról, írja a Telex.

Nem először került összetűzésbe a hatóságokkal a környei Volta Energy Solutions Kft., amelynek egyik gyártócsarnokában november elején függesztették fel a termelést egy ipari szennyezés miatt. A koreai Solus Advanced Materials Co. Ltd. akkumulátor-rézfóliát gyártó leányvállalata már 2025-ben is 400 millió forintos bírságot kapott hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt – derült ki a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Telexnek küldött válaszából.

A hatóság 2025. december 8-án tartott helyszíni ellenőrzést a gyárban, ahol nagyjából 500 tonna savas elektrolitot találtak műszaki védelem nélküli, nyílt területen tárolva. A szabálytalan hulladéktárolás környezeti kockázatai miatt szankciós eljárás indult, amelynek eredményeként 400 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra.

Az idei évben is érkezett bejelentés a hatóságokhoz a Tatabányai Ipari Park területéről. Februárban arról számoltak be, hogy az egyik csapadékvíz-elvezető árokba bűzös folyadék szivárog. A helyszíni ellenőrzést követően több ponton mintát vettek a csapadékelvezetőből, és a környékbeli gyárakban is vizsgálatokat tartottak. A szennyező céget azonban nem sikerült azonosítani.

A Volta ESH körüli legújabb ügy október végén robbant ki, amikor az ipari szennyezés csaknem 100 méteren kékre színezte az egyik vízelvezető csatornát. A kormányhivatal november 4-én határozatlan időre felfüggesztette a gyár 101-es gyártócsarnokának működését. A termelés csak a szennyezés okának feltárása, a szükséges javítások elvégzése és azok szakértői igazolása után, külön hatósági döntéssel indulhat újra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat álláspontja szerint a februári vizsgálat során eleget tettek a hatósági adatszolgáltatási kötelezettségüknek, az október végi szennyezést megelőzően pedig nem kaptak olyan jelzést, amely a gyár tevékenységéhez kapcsolódó környezetszennyezést állapított volna meg.