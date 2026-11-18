A Pénzcentrum 2026. november 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyon rosszul ébredt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az euró jegyzése 366,90 forintra emelkedett, miközben a dollárért már 334,20 forintot kellett fizetni.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 366,90 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a kedd esti 366,50 forintnál. A dollár 334,20 forintra erősödött 332,71 forintról, a svájci frank pedig 396,95 forintról 397,21 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1018 dollárról 1,0982 dollárra süllyedt.
A nettó átlagkereset már meghaladta az 517 ezer forintot, a mediánbér azonban jóval alacsonyabb.
Súlyos árat fizethetnek a magyar gazdák és a települések: sorsdöntő tárgyalások zajlanak a nemzetközi csúcson
Így érintik a klímaváltozás gazdasági terhei hazánkat. Athénban már az energiaátállásról, az aszályról és a szükséges beruházások finanszírozásáról tárgyalnak. De lesz kézzelfogható eredmény?
A Monetáris Tanács két javaslatot tárgyalt, az egyik az alapkamat csökkentéséről szólt, a másik a változatlan szinten tartását indítványozta.
Meghosszabbította az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) Magyarország mentességét az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól.
A korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult az Európai Unió gazdasága, az energiaárak megugrása azonban hosszabb időre magas inflációt hozhat.
Nem változtatott a jegybanki alapkamat 5,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint a hosszas stagnálás után a magyar gazdaság idén 1,8 százalékos növekedést érhet el.
A Kárpátalját ért dróncsapások miatt Magyarország szerdáig felfüggesztette a vasúti közlekedést Ukrajna felé.
Kemény szigorításra készül az Európai Unió: kitilthatják a keleti gigacégeket, Magyarországot is érintheti az új szabály
Az Európai Unió teljes közbeszerzési piacáról kitilthatják azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről akár csak egyetlen tender során bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatást vettek igénybe.
Jövő év elejétől az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt.
Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
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Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
Újabb fordulat az aranykonvoj-ügy kapcsán: folytatódik a nyomozás, nem hatályos a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozata
Az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
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Bírói engedéllyel vásárolhat Schadl György, ezért fotózták le a siófoki Tescóban a napokban. A volt végrehajtó-elnök luxusvillájában tölti házi őrizetét.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) a módosított kutatóhálózati törvénytervezet visszavonását és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali távozását követelik.
A hétfői jelentős esés után kedden reggel tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 92 dollárra mérséklődött.
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A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
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