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Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az euró jegyzése 366,90 forintra emelkedett, miközben a dollárért már 334,20 forintot kellett fizetni.

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