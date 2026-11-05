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Itt a bejelentés: egy tollvonással véget vetne az USA az iráni háborúnak, kiderültek a tervek
A demokrata párti szenátorok jövőre kétpárti támogatással lezárnák az iráni háborút – jelentette be Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető. A politikus megerősítette, hogy a jövőben szigorú vizsgálatokkal és jogi lépésekkel korlátozzák a Trump-kormányzatot, miközben elsődleges belpolitikai céljukként a megélhetési költségek csökkentését tűzték ki.
Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője bejelentette, hogy pártja jövőre kezdeményezni fogja az iráni háború lezárását. A politikus arra számít, hogy a republikánusok egy része is támogatja majd a törekvést. Schumer arról is beszélt, hogy a demokraták több vizsgálatot indítanának a Trump-adminisztráció működésével kapcsolatban, valamint törvényhozási eszközökkel is korlátoznák az elnök mozgásterét. - írta a Politico.
A frakcióvezető szerint véget ért az az időszak, amikor a szenátus automatikusan támogatta Donald Trump döntéseit. A demokraták egyik legfontosabb célja a megélhetési költségek csökkentése lesz, amelyben Schumer szerint akár az elnökkel együttműködve, akár nélküle is előrelépést akarnak elérni. Emellett a kormányzaton belüli esetleges visszaélések kivizsgálását is szorgalmazzák.
Az iráni háború lezárása érdekében a demokraták már korábban is megpróbálták korlátozni Trump katonai mozgásterét. A háborús jogkörökről szóló kongresszusi szavazások mellett a költségvetési törvényjavaslatokat is felhasználnák arra, hogy nagyobb ellenőrzést gyakoroljanak az elnök katonai döntései felett. A védelmi költségvetés elfogadása körüli vita már hónapok óta tart.
A tervek megvalósítása azonban nem lesz egyszerű. A legtöbb jogszabály elfogadásához a demokratáknak republikánus támogatásra is szükségük lesz, Donald Trump pedig megvétózhatja az elnöki hatásköröket korlátozó törvényeket. Schumer ennek ellenére bízik abban, hogy a háború lezárását célzó kezdeményezés mögé republikánus politikusok is felsorakoznak. Érvelése szerint az amerikai alkotmány a kongresszus kezébe adta a költségvetés feletti ellenőrzést, amely az elnöki katonai döntések korlátozásának egyik fontos eszköze lehet.
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