Nem alakult jól a szerda a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom fontos devizával szemben veszített az értékéből. Az euró árfolyama estére 366,50 forintra emelkedett, a dolláré 332,71 forintra, a svájci franké pedig 396,95 forintra drágult. A gyengülés hátterében a nemzetközi piaci folyamatok mellett a befektetők jegybanki kamatpolitikával kapcsolatos várakozásai is szerepet játszhatnak.

November 18-án reggel hét órakor még 363,97 forinton jegyezték az eurót, este hat órára azonban 366,50 forintra emelkedett az árfolyam. A közös európai fizetőeszköz napközben tehát ismét megközelítette a 367 forintos szintet.

A dollár jegyzése szintén felfelé mozdult. A reggeli 330,56 forintos árfolyam után este már 332,71 forintot kellett fizetni az amerikai devizáért. A svájci frank 394,10 forintról 396,95 forintra drágult. A forint mindhárom meghatározó devizával szemben mintegy 0,7 százalékot veszített az értékéből a nap folyamán.

A kamatdöntés után már a csökkentés időzítését találgatják a befektetők

A devizapiaci mozgások szempontjából a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése is fontos fejlemény volt. A Monetáris Tanács a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 5,50 százalékon tartotta az alapkamatot.

A döntés utáni kommunikáció azonban több új jelzést is tartalmazott. Varga Mihály jegybankelnök megerősítette, hogy a kamatdöntő ülésen már kamatcsökkentési javaslat is volt, vagyis a monetáris lazítás lehetősége a tanácson belül is napirendre került.

Az elemzők szerint a jegybank kommunikációja arra utal, hogy 2027-ben megkezdődhet a kamatcsökkentési ciklus. A decemberi vágást sem zárták ki, ugyanakkor a nemzetközi bizonytalanságok, az energiaárak és az infláció alakulása továbbra is óvatosságra intheti az MNB-t.

A hónap eleje óta a magyar fizetőeszköz teljesítménye devizánként eltérően alakult. Az euróval szemben 0,2 százalékot, a dollárral szemben pedig 1,7 százalékot gyengült, a svájci frankkal szemben viszont 0,1 százalékos erősödést tudott felmutatni. Az év eleje óta szintén vegyes a mérleg. A forint az amerikai dollárral szemben 1,6 százalékot veszített az értékéből, az euróval szemben viszont 4,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,9 százalékkal erősebb pozícióban áll.