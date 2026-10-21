Kissé gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Minimálbér-tárgyalás: a munkáltatók 4%-ot, a szakszervezetek 14-et emelnének 2027-ben, messze a megegyezés
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) október 20-i ülésén a felek első körben egyeztettek a jövő évi minimálbér mértékéről. A munkaadói oldal az előzetes egyeztetések alapján 2027-re egyaránt 4 százalékos emelést javasol a bruttó minimálbér és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) esetében. Ez a tervezett adócsökkentéssel együtt akár 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet a minimálbéren foglalkoztatottak számára. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége szerint olyan megállapodásra van szükség, amely egyszerre segíti elő a munkavállalók vásárlóerejének növekedését és veszi figyelembe a vállalkozások teherviselő képességét.
A kormány már korábban átadta a tárgyalások megkezdéséhez szükséges részletes adatokat a szociális partnereknek, és bemutatta az adóterhek csökkentésével kapcsolatos tervezetét, valamint annak hatását. A felek ismertették álláspontjukat, amelyek egyelőre messze állnak egymástól - tájékoztatta a Pénzcentrumot az MGYOSZ.
A munkaadói oldal szóvivőjeként a szervezet 4 százalékos, a munkavállalói oldal egyeztetett álláspontja alapján a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) 14 százalékos minimálbér-emelést javasolt.
A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás a ténylegesen megvalósultnál lényegesen dinamikusabb gazdasági növekedéssel számolt. A 2023–2025 közötti időszakban a GDP összességében lényegében nem változott, míg 2026-ban 1,8%-os növekedés várható. A GDP növekedése az elmúlt időszakban mintegy 10%-kal alacsonyabb az előző kormány által előrejelzettnél, és ezáltal a bérmegállapodás feltételezésénél
- fogalmazott a szervezet. Hozzátették: a 2027-re eredetileg előirányzott 14 százalékos minimálbér-emelés tehát nem teljesült gazdasági feltételezésekre épült, ezért az MGYOSZ szerint a bérpályát a tényleges gazdasági teljesítményhez kell igazítani. A minimálbér emelésének olyan mértékűnek kell lennie, amelyet a vállalkozások meghatározó többsége tartósan ki tud gazdálkodni - húzták alá.
Hozzátették, a minimálbér-emelés hatása nem korlátozódik a minimálbéren foglalkoztatottakra. Más bérsávokban is korrekciós nyomást idéz elő, így a vállalatok tényleges bérköltség-növekedése jelentősen meghaladja a közvetlen minimálbér-emelésből adódó többletet.
A munkavállalók számára a kézhez kapott nettó jövedelem és annak vásárlóereje a meghatározó, miközben a vállalkozások bérköltségeit alapvetően a bruttó bérek és a munkáltatói közterhek határozzák meg. Az MGYOSZ támogatja a személyi jövedelemadó tervezett csökkentését, mert az a munkáltatói költségek további növelése nélkül emeli a nettó jövedelmeket a mediánbér alatti sávban. Ezzel a kormány hozzájárul a nettó minimálbér felzárkóztatásának szociális céljához, anélkül, hogy a vállalkozásoknak a jelenlegi gazdasági feltételek mellett nem kigazdálkodható béremelést kellene vállalniuk
- mondták hozzátéve, hogy a jelenlegi 1,8%-os inflációs adat és az idei várható GDP-növekedés, és a munkáltatói oldal javaslata alapján 2027-re a munkavállalók a GDP növekedést enyhén meghaladó reálbéremelést kapnának.
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Elemzők: 4-6 százalék lehet a végső szám
A 2027-es minimálbér-emelés a korábbi bérmegállapodásban rögzített 14 százalék helyett várhatóan jóval szerényebb lehet: a Pénzcentrumnak nyilatkozó három makrogazdasági elemző szerint a gazdaság teljesítménye, a termelékenység és a tervezett adócsökkentések alapján inkább 4-6 százalékos bruttó emelés tűnik reálisnak. Az szja 15-ről 9 százalékra csökkentése ugyanakkor önmagában is jelentősen növelheti a minimálbéresek nettó keresetét, így a dolgozóknál maradó többletpénz az alacsonyabb bruttó béremelés mellett is érdemi jövedelemnövekedést eredményezhet.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a 2024-es bérmegállapodásban szereplő 14 százalékos emelés már nem igazodik a gazdaság jelenlegi teljesítményéhez. Úgy látja, a termelékenység növekedése alapján mindössze 3-4 százalékos béremelés lenne indokolható, a munkáltatók által reálisnak tartott 6 százalék azonban elfogadható kompromisszum lehet. Az ING 5 százalékos emeléssel számol, amely az adócsökkentéssel együtt már közel kétszámjegyű nettó keresetnövekedést hozhat a minimálbéreseknek.
Molnár László, a GKI vezető kutatója még visszafogottabb álláspontot képvisel: szerinte a minimálbért 2027-ben nem indokolt a várható inflációt meghaladó mértékben emelni, ami a jelenlegi, 3–3,5 százalékos áremelkedési várakozások mellett legfeljebb hasonló nagyságú növekedést jelenthet. Úgy véli, a korábbi években a bérek gyorsabban emelkedtek a termelékenységnél, ami rontotta a vállalatok jövedelmezőségét. Az adócsökkentések miatt a nettó keresetek bruttó béremelés nélkül is növekedhetnek, miközben egy újabb jelentős minimálbér-emelés tovább erősíthetné a bértorlódást.
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője 5-6 százalékos béremelési mozgásteret tart reálisnak a jövő évi, körülbelül 3 százalékos infláció és 2,5 százalékos termelékenységnövekedés alapján, de szerinte akár 4-5 százalékos minimálbér-emelés is kialakulhat, ha a felek több évre szóló megállapodást kötnek. Figyelmeztetett arra is, hogy az adócsökkentések, a családtámogatások és a nyugdíjemelések növelhetik a lakosság fogyasztását, ami újabb inflációs nyomást okozhat. Ha az árak ismét gyorsabban emelkednek, az a következő bértárgyalásokon is magasabb munkavállalói követelésekhez vezethet.
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