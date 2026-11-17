Az MNB változatlanul hagyta az alapkamatot, a Mol és az MVM pedig újabb négy hónapra szankciós könnyítést kapott az orosz energiahordozók beszerzéséhez.
Már decemberben kamatot vághat az MNB? Megszólaltak az elemzők, kiderült, mire számíthatnak a hitelesek
Úgy tűnik, közelebb kerülhet az első újabb kamatcsökkentés a Magyar Nemzeti Banknál, miután a Monetáris Tanács keddi ülésén már konkrét javaslat is született az alapkamat mérséklésére. Bár a jegybank végül változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az irányadó rátát, a kommunikációja enyhébb monetáris politika lehetőségét vetíti előre. Az elemzők között azonban nincs teljes egyetértés az időzítésről. Van, aki már decemberben kamatvágást vár, mások szerint inkább 2027 első felében, vagy csak az év második részében indulhat meg a lazítás.
A november 17-i kamatdöntés megfelelt a piaci várakozásoknak, az MNB Monetáris Tanácsa 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot. Az ülés utáni jegybanki kommunikációban azonban fontos változás történt. A tanácsban ugyanis már olyan javaslat is volt, amely a kamat mérséklését indítványozta.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója szerint ez azt mutatja, hogy a kamatcsökkentés már nincs nagyon messze. A jegybank közleményében azt is jelezte, hogy a kedvező hazai kockázati megítélés, az inflációs kilátások fennmaradása és a külső bizonytalanságok enyhülése növelheti a monetáris politika mozgásterét.
Az MBH Bank szerint nem kizárt, hogy már decemberben sor kerül egy kamatvágásra, de valószínűbbnek tartják, hogy erre a jegybank első 2027-es kamatdöntő ülésén, februárban kerülhet sor. A pénzintézet jelenlegi előrejelzése két kamatcsökkentéssel számol jövőre. Kedvező nemzetközi környezetben, az energiaárak mérséklődése és a globális kamatemelési várakozások enyhülése esetén az alapkamat 2027 végére akár 5 százalék alá is csökkenhet.
A K&H még hónapokig kivárna
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a jegybank döntése egyértelműen az óvatos monetáris politika fenntartását jelzi. Bár az energiaárak valamelyest mérséklődtek az előző kamatdöntés óta, továbbra is magas szinten vannak, ami inflációs kockázatot jelent.
A K&H szerint az októberi infláció emelkedése is indokolja a kivárást, ráadásul a következő hónapokban további gyorsulás várható. A pénzintézet ezért arra számít, hogy júniusig nem változik az alapkamat, ezt követően viszont megnyílhat a tér a monetáris lazítás előtt.
A kamatcsökkentések ütemét több tényező is befolyásolhatja. Ilyen a forint árfolyamának alakulása, az energiaárak változása, az inflációs folyamatok másodkörös hatásai, valamint a meghatározó nemzetközi jegybankok döntései. A K&H előrejelzése szerint 2027 végére 5 százalékra mérséklődhet a magyar alapkamat.
Az Equilor szerint decemberben is jöhet a fordulat
Az Equilor elemzői szintén úgy látják, hogy a jegybank keddi kommunikációja megnyitotta az utat az év végi kamatcsökkentés előtt. Ehhez azonban továbbra is kedvező hazai inflációs kilátásokra, a nemzetközi pénzügyi környezet javulására és a világpiaci energiaárak stabilizálódására lenne szükség.
A brókercég a forint árfolyamának technikai szintjeire is felhívta a figyelmet. Az euró-forint jegyzése a jegybanki közlemény után ismét a 30 és az 50 napos mozgóátlag fölé került, amelyek 364,60, illetve 364,83 forintnál húzódtak. A következő fontos ellenállási szintet a 200 napos mozgóátlag jelentette 366,02 forintnál, ezt pedig 367,60 forintnál követte egy újabb technikai akadály.
Az árfolyam alakulása azért is fontos, mert a forint tartós gyengülése megdrágíthatja az importot, és ezen keresztül újabb inflációs nyomást okozhat. Ez pedig szűkítené a jegybank kamatcsökkentési lehetőségeit.
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Az Erste szerint még jó ideig várhatunk a kamatvágásra
A legóvatosabb előrejelzést az Erste Bank fogalmazta meg. Nyeste Orsolya, a pénzintézet vezető makrogazdasági elemzője szerint ugyan a jegybank már jelezte, hogy a következő lépése akár a monetáris lazítás lehet, a külső környezet egyelőre nem kedvez ennek.
Az elemző úgy látja, hogy a nemzetközi bizonytalanságok lassan oldódnak, a globális kamatemelési várakozások pedig továbbra is kockázatot jelentenek. Eközben a magyar infláció is fokozatosan emelkedhet a következő hónapokban. Az Erste szerint ezért decemberben még nem várható kamatcsökkentés. A monetáris enyhítés folytatására leghamarabb márciusban látnak lehetőséget, de valószínűbbnek tartják, hogy a lazítás csak 2027 második felében indulhat meg.
Miért ennyire óvatos az MNB?
Az elemzői várakozások közötti különbség jól mutatja, mennyire összetett helyzetben kell döntenie a jegybanknak. A magyar infláció még viszonylag alacsony szintről indul, de az energiaárak, a geopolitikai konfliktusok és a forint árfolyama egyaránt okozhatnak újabb drágulást.
A nemzetközi környezet sem egyértelműen kedvező. A magasabb kötvénypiaci hozamok, az amerikai és európai kamatvárakozások, valamint a globális pénzpiaci bizonytalanságok mind korlátozhatják az MNB mozgásterét. A következő fontos mérföldkő a jegybank decemberi Inflációs jelentése lesz. Ez részletesebb képet adhat arról, hogyan látja az MNB a következő évek árfolyam- és inflációs folyamatait, és milyen feltételek mellett indulhat meg a kamatcsökkentés.
A mostani elemzői várakozások alapján 2027 végére 5 százalék körüli alapkamat is elképzelhető, de az első kamatvágás időpontja továbbra is bizonytalan. A hitelfelvevőknek így egyelőre nem érdemes biztosra venniük, hogy rövid időn belül olcsóbbá válnak a kölcsönök.
Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
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