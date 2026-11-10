Kemény üzenetet küldtek a kormánynak a kereskedők: nincs mire várni, azonnal lépni kell

A legfrissebb inflációs adatokra hivatkozva sürgeti az árrésstop kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet szerint az élelmiszerárak tartós csökkenése már lehetővé tenné a piaci viszonyok normalizálását, ezért nincs gazdasági indoka a szabályozás további fenntartásának. Az OKSZ úgy látja, hogy az intézkedés egyre súlyosabb károkat okoz az élelmiszer-ellátási láncban, különösen a hazai beszállítóknak és a kisebb üzleteknek.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint a legfrissebb inflációs adatok, különösen a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak tartós csökkenése egyértelműen igazolják, hogy az árrésstop kivezetése nem tűr további halasztást, és a három héttel ezelőtt bejelentett intézkedésnek mielőbb tényleges döntéssé kell válnia.

Az OKSZ szerint az árrésstopot már a nyári, élelmiszerár-csökkenéssel jellemezhető időszakban ki kellett volna vezetni, mivel szerintük a kedvező inflációs környezet már akkor lehetőséget teremtett volna a piaci viszonyok normalizálására és a tisztességes verseny helyreállítására.

Kiemelték, hogy az eredetileg az áremelkedés fékezésére bevezetett intézkedés fenntartása mára egyre súlyosabb károkat okoz az élelmiszer-ellátási lánc egészében. Torzítja a versenyt, megbontja a kereskedők és a hazai beszállítók közötti gazdasági egyensúlyt, ellehetetlenítheti a termelők és feldolgozók fenntartható működését, és különösen nehéz helyzetbe hozza a kisebb üzleteket.

Minden további, árrésstop alatt eltöltött hét növeli a gazdasági károkat, és egyre nehezebbé teszi a piaci viszonyok helyreállítását. A halogatásnak valódi ára van: elmaradó fejlesztések, beszűkülő beszállítói lehetőségek, gyengülő verseny és csökkenő kereskedelmi mozgástér, bezáró kisboltok, tönkretett termelők stb.

- hangsúlyozták.

Megjegyezték azt is, hogy a szabályozás a fogyasztók érdekeit sem szolgálja hosszú távon, hiszen korlátozza a kereskedők lehetőségét arra, hogy széles körű, valódi árversenyen alapuló akciókkal kínáljanak kedvező vásárlási lehetőségeket.

Az OKSZ álláspontja egyértelmű: nincs gazdasági indoka a további várakozásnak. Amit már nyáron meg lehetett volna lépni, azt most haladéktalanul meg kell tenni.