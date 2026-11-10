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Közelkép egy nőről, aki a kezében tartja és átnézi a bevásárlási bizonylatot vásárlás után. A jelenet kiemeli a digitális fizetést, az intelligens vásárlást és a készpénzmentes tranzakciót.
Gazdaság

Olcsóbb lett a bevásárlás, de ne örüljünk túl korán: van, ami brutálisan megdrágult

Pénzcentrum
2026. november 10. 08:30 3 perc

A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 októberében átlagosan 2 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban, szeptemberhez képest pedig 0,4 százalékos drágulást mértek. Az élelmiszerek ára éves összevetésben 1,1 százalékkal csökkent, miközben a szolgáltatások 5,2 százalékkal drágultak. Akadnak azonban olyan termékek és szolgáltatások, amelyekért még mindig jóval többet kell fizetni: a húskonzerv, az ékszerek és a taxi ára is jelentősen emelkedett. A járműüzemanyagok éves szinten 11,3 százalékkal drágultak.

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2025. októberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 1,1%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,1%-kal), ezen belül a burgonyáé 14,0, az eszpresszókávéé 6,3, az étolajé 6,2, a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,0, az iskolai étkezésé 5,7, a büféáruké 5,3, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,2, a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt.

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A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 27,3, a vaj, vajkrémé 14,0, a friss hazai és déligyümölcsé 12,9, a sertéshúsé 10,9, a sajté 10,8, a tejé 8,9, a tartósított hústalan ételeké 8,7, a száraztésztáé 7,6, a bolti kávéé 7,0, a tojásé 6,9, a cukoré 5,9, a tejterméké (sajt nélkül) 5,6, a baromfihúsé 5,1, a csokoládé, kakaóé 5,0, a friss zöldségé 0,9%-kal mérséklődött.

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A szolgáltatások 5,2%-kal drágultak, ezen belül a taxi 11,6, a postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 9,0, a színház 8,3, a járműjavítás, -karbantartás 7,7, a háztartási berendezés javítása 7,6, az egészségügyi szolgáltatás 7,1, a lakásjavítás, -karbantartás 7,0, a sport-, múzeumi belépők 6,8, a ruhajavítás, -kölcsönzés 6,6, a külföldi üdülés 6,3, a telefon, internet 6,2, a belföldi üdülés 5,1%-kal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,2%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2%-kal. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11,2%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,2%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 23,3, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 2,3, a használt személygépkocsik 1,1%-kal többe, míg a televízió 3,9, a hűtőszekrény, fagyasztógép 1,9, a motorkerékpárok 1,5, a porszívógép, klíma 1,4%-kal kevesebbe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 0,9%-kal, a járműüzemanyagok 11,3%-kal drágultak.

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2026. szeptemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal növekedett (a vendéglátási szolgáltatások nélkül szintén 0,2%-kal), ezen belül a burgonya és az egyéb sütőipari lisztesáru 1,9-1,9, a jégkrém 1,7, a tojás 1,6, a halkonzerv 1,5, a cukor 1,4, a vaj, vajkrém és a friss zöldség 1,2-1,2, a csokoládé, kakaó 0,6, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5, a margarin és a párizsi felvágott, kolbász 0,3-0,3, az eszpresszókávé 0,2%-kal többe, míg a száraz hüvelyesek 2,1, a szalonna és a sertéshús 1,0-1,0, a száraztészta 0,7, a húskonzerv, a fűszerek, ételízesítők, a tartósított gyümölcs és a bolti kávé 0,6-0,6, a szalámi, szárazkolbász, sonka és az étolaj 0,5-0,5%-kal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,2%-kal nőtt, ezen belül a színház 8,1, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 2,0, az oktatási szolgáltatás 1,2%-kal többe, míg a belföldi üdülés 3,4, a mozi 1,5, a külföldi üdülés 0,8, a sport-, múzeumi belépők 0,4%-kal kerültek kevesebbe. A háztartási energia ára 0,3%-kal csökkent, ezen belül a tűzifáé 3,9, a vezetékes gázé 0,1%-kal, míg az elektromos energiáé stagnált (Tájékoztató). A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált. A járműüzemanyagok ára 3,0%-kal növekedett, a ruházkodási cikkek 2,1%-kal kerültek többe.
Címlapkép: Getty Images
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