A Magyar Pékszövetség elnöke szerint az alapanyag-ellátás az idei aszály ellenére is biztosított, a megnövekedett terhek miatt azonban a pékáruk drágulása elkerülhetetlennek tűnik.
Gyengült szerdán a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az euró jegyzése 368,72 forintra ment fel este hat órára a reggel hét órai 366,90 forintról, a dollárt 336,37 forinton jegyezték 334,20 forint után, a svájci frankot pedig 398,75 forinton 397,21 után.
Szerda esti jegyzésén a forint gyengébben áll a novemberi kezdésnél, 0,8 százalékkal az euró, 2,9 százalékkal a dollár és 0,4 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleji kezdéshez képest a forint erősebben áll az euróval és a svájci frankkal szemben, 4,1 és 3,5 százalékkal, de 2,7 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.
Újabb súlyos ügy az akkumulátoriparban: korábban 400 milliós bírságot kapott a kék szennyezést okozó gyár
Nem először került a hatóságok látókörébe a környei akkumulátorgyár: már tavaly is súlyos szabálytalanságokat találtak.
Javulhat Magyarország hitelminősítői megítélése a héten, miután a Moody’s november 20-án ismét felülvizsgálja az ország adósbesorolását.
Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban ismertette a jövő évi költségvetés sarokpontjait.
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint Balogh Levente lett a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója.
A NER-korszak alkonyán több éves növekedésképtelenség volt jellemző a magyar gazdaságra, így természetes, hogy most növekedési szakaszt várunk.
A nettó átlagkereset már meghaladta az 517 ezer forintot, a mediánbér azonban jóval alacsonyabb.
Nagyon rosszul ébredt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
Az euró, a dollár és a svájci frank is drágult a forinttal szemben, mutatjuk a szerda reggeli árfolyamokat.
Nem alakult jól a szerda a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom fontos devizával szemben veszített az értékéből.
Már decemberben kamatot vághat az MNB? Megszólaltak az elemzők, kiderült, mire számíthatnak a hitelesek
Úgy tűnik, közelebb kerülhet az első újabb kamatcsökkentés a MNB-nél, miután a Monetáris Tanács keddi ülésén már konkrét javaslat is született az alapkamat mérséklésére.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium közleményben utasította vissza az Akadémiai Dolgozók Fórumának állításait, miszerint érdemi egyeztetés nélkül készült a kutatóhálózat átalakításáról szóló törvénytervezet.
Súlyos árat fizethetnek a magyar gazdák és a települések: sorsdöntő tárgyalások zajlanak a nemzetközi csúcson
Így érintik a klímaváltozás gazdasági terhei hazánkat. Athénban már az energiaátállásról, az aszályról és a szükséges beruházások finanszírozásáról tárgyalnak. De lesz kézzelfogható eredmény?
A Monetáris Tanács két javaslatot tárgyalt, az egyik az alapkamat csökkentéséről szólt, a másik a változatlan szinten tartását indítványozta.
Meghosszabbította az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) Magyarország mentességét az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól.
A korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult az Európai Unió gazdasága, az energiaárak megugrása azonban hosszabb időre magas inflációt hozhat.
Nem változtatott a jegybanki alapkamat 5,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint a hosszas stagnálás után a magyar gazdaság idén 1,8 százalékos növekedést érhet el.
A Kárpátalját ért dróncsapások miatt Magyarország szerdáig felfüggesztette a vasúti közlekedést Ukrajna felé.
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A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
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A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
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