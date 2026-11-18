Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése 368,72 forintra ment fel este hat órára a reggel hét órai 366,90 forintról, a dollárt 336,37 forinton jegyezték 334,20 forint után, a svájci frankot pedig 398,75 forinton 397,21 után.

Szerda esti jegyzésén a forint gyengébben áll a novemberi kezdésnél, 0,8 százalékkal az euró, 2,9 százalékkal a dollár és 0,4 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleji kezdéshez képest a forint erősebben áll az euróval és a svájci frankkal szemben, 4,1 és 3,5 százalékkal, de 2,7 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.