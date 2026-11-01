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Elmosódott felvétel egy dolgozóról, aki egy targoncát vezet a disztribúciós raktár polcai között
Gazdaság

Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni

Pénzcentrum
2026. november 1. 19:07 6 perc

Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit, amelyekben a magyarok mindennapi kiadásai, a megélhetést érintő változások és a fogyasztói szokások egyaránt fontos szerepet kaptak. Megnéztük, hol kínálnak Ausztriában közel egymillió forintos fizetést akár különösebb végzettség nélkül, milyen nyugdíjreformra készülnek Németországban, és miért ürülnek ki Szombathely belvárosának egykor nyüzsgő helyei. Foglalkoztunk azzal is, hogy egyre inkább eltűnhet a valódi hétvégi pihenés, milyen terhet jelent a bevásárlás a magyar családoknak, miért zár be mind több üzlet országszerte, és milyen visszaélésekkel találkozhatnak a dolgozók a munkahelyükön.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ismét eseménydús napok elé nézett a hazai gazdaság, a héten bemutatták a Wekerle Plusz Programot és a 2027-es költségvetést is benyújtották.

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A gazdasági hírek mellett persze ezúttal is számos hétköznapi témával foglalkoztunk. Ausztriában végzettség és német nyelvtudás nélkül is találhatnak munkát a magyarok, ráadásul a fizetések jóval meghaladhatják a hazai kereseteket. A logisztikai szektorban futárokat, kerékpáros kézbesítőket és raktári dolgozókat is keresnek, egyes állásokban pedig a nettó fizetés a 700–800 ezer forintot is elérheti. A legtöbbet a tapasztaltabb jelentkezőknek kínálják, egy műszakvezetői pozícióért például havi bruttó 2700 euró, vagyis csaknem egymillió forint járhat. A munkáltatók között olyanok is akadnak, amelyek szállást vagy fizetett betanítást biztosítanak.

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Ausztria szomszédjában, Németországban 2027-től teljesen új alapokra helyezik a magánnyugdíj-megtakarítások állami támogatását. Az új rendszer különösen a kisebb összegeket félretevőket ösztönzi: az állam az első 360 eurónyi éves befizetés 50 százalékát, az ezt követő megtakarítás egy részének pedig 25 százalékát teszi hozzá, így évente akár 540 euró támogatás is összegyűjthető. A gyermekes családok további kedvezményt kaphatnak, miközben a megtakarításokat már ETF-ekbe és részvényekbe is lehet irányítani. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint a német modell Magyarország számára is tanulságokkal szolgálhat, hiszen itthon is szükség lenne az öngondoskodás szélesebb körű ösztönzésére.

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A reform lényeges pontja, hogy befizetésarányos támogatást vezetnek be: a német állam a kisebb összegű befizetésekhez nagyobb arányban járul hozzá.

Üres üzlethelyiségek, bezáró kocsmák és egyre kevésbé pezsgő belvárosi élet – Szombathelyen mind többen érzik úgy, hogy eltűnőben van az egykori egyetemvárosi hangulat. Pedig több ezer hallgató tanul a városban. Székely Klára, az ELTE Savaria Egyetemi Központ oktatója a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy a mai fiatalok egészen másképp kapcsolódnak a városhoz, mint a korábbi generációk. Az online élet, a távmunka és a megváltozott szabadidős szokások miatt kevésbé keresik a személyes közösségi élményeket, miközben a helyben maradásukat elsősorban a fizetések, a lakhatás és a munkalehetőségek határozzák meg. A szombathelyi példa más vidéki egyetemvárosok számára is figyelmeztető lehet.

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Üzletek sora zárva, bezáró éttermek, kocsmák, szórakozóhelyek: a vasi megyeszékhelyen sokan úgy érzik, kiköltözött az élet a belvárosból. Akkor hol a gond? És mitől tud egy vidéki település vagy térség valóban megtartó lenni?

Egyre több dolgozó számára mosódik össze a munka és a szabadidő, és már a vasárnap sem feltétlenül jelent teljes kikapcsolódást. Egy kétezer amerikai szellemi dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a válaszadók 74 százaléka szokott vasárnap is munkával foglalkozni, 21 százalékuk pedig teljes vagy közel teljes munkanapot tölt feladatokkal. A rugalmas időbeosztás könnyen hatnapos munkahétté válhat, ha a hétköznapi terhelés nem csökken, a hétvégi munka pedig csak újabb feladatokat jelent. A mesterséges intelligencia sem feltétlenül hoz több szabadidőt: hiába végeznek el sokan gyorsabban bizonyos feladatokat, a felszabaduló időt a munkáltatók újabb elvárásokkal tölthetik ki. Közben a négynapos munkahét terjedése is napirenden van, így egyre inkább az a kérdés, hogy a technológiai fejlődésből a dolgozók több pihenőidőt vagy csak több munkát kapnak.

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Azzal is foglalkoztunk, hogy nem mindegy, hogy egy család a teljes jövedelmének mekkora részét kénytelen élelmiszerre költeni. Egy 103 országot vizsgáló nemzetközi összehasonlítás szerint Magyarországon a fogyasztási kiadások 17,1 százaléka megy el otthoni fogyasztásra vásárolt élelmiszerre. Ezzel a magyarok valamivel kedvezőbb helyzetben vannak a lengyeleknél és a szlovákoknál, az olaszoknál viszont jóval nagyobb súlyt képvisel a bevásárlás a kiadásokon belül. A lista szélsőértékei még beszédesebbek: Nigériában 56 százalék, az Egyesült Államokban és Szingapúrban mindössze 6 százalék körüli az élelmiszerek részesedése. Az összehasonlítás arra is rávilágít, hogy az alacsonyabb arány nem feltétlenül jelent olcsóbb bolti árakat, sokkal inkább az adott ország jövedelmi viszonyairól és életszínvonaláról árulkodik.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

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Nigériában a fogyasztói kiadások mintegy 56 százalékát fordítják otthoni fogyasztásra vásárolt élelmiszerre, az Egyesült Államokban ez az arány 6 százalék.

Egyetlen év alatt közel háromezer kiskereskedelmi üzlet tűnt el Magyarországról, így a boltok száma 2025 végére 100 ezer alá csökkent. A visszaesés különösen a vidéki kisvállalkozásokat érinti érzékenyen, de a fővárosban is több száz üzlet szűnt meg. A szakmai szervezetek szerint a növekvő működési költségek, a szűkös árrések, a különadók, az árszabályozási intézkedések és a vásárlók árérzékenysége egyaránt nehezítik a kereskedők helyzetét. A kisebb településeken mindez már az alapvető élelmiszer-ellátást is veszélyeztetheti, hiszen ahol bezár az egyetlen bolt, ott sokaknak jóval messzebbre kell utazniuk a bevásárláshoz.

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A munkahelyi zaklatás nem merül ki a nyílt sértegetésben vagy a nem kívánt közeledésben. A rendszeres megalázás, a kollégák közötti kiközösítés, az információk visszatartása, a szándékosan teljesíthetetlen feladatok kiosztása, sőt a folyamatos fenyegetés is a munkahelyi pszichés nyomásgyakorlás része lehet. A Pénzcentrum az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda segítségével járt utána, hol húzódik a határ a vezetői szigor és a jogsértő zaklatás között, kik lehetnek különösen kiszolgáltatott helyzetben, és mit tehetnek az érintettek. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a munkáltatónak ki kell vizsgálnia a bejelentéseket, és felelősségre vonható akkor is, ha tudomást szerez a zaklatásról, mégsem tesz semmit.

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A budapesti albérletpiacon egyre nehezebb megfizethető lakást találni, de a nagyvárosi életnek van egy másik, kevésbé látványos problémája is. Az elmagányosodás. Erre kínálhat alternatívát a coliving, vagyis a közösségi lakhatás, amelyben mindenkinek saját szobája van, a konyhát, a nappalit és más közösségi tereket viszont megosztják egymással a lakók. A Pénzcentrum CashTag című adásában azt is megtudhatjuk, hogy egy óbudai lakásközösséget látogatott meg, ahol a szobák havi 110–180 ezer forintba kerülnek. A projekt alapítói szerint ez jóval több egy közösen kivett albérletnél, hiszen a beköltözők nem csupán lakótársakat, hanem egy tudatosan kialakított közösséget is választanak.

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A Pénzcentrum CashTag stábja egy óbudai lakásközösséget látogatott meg, ahol a szobák havi 110–180 ezer forintba kerülnek.

 
Címlapkép: Getty Images
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