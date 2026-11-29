Új területre léphet a Samsung: a dél-koreai technológiai óriás januárban mutathatja be első humanoid robotjának prototípusát.
Rekordot döntött a Black Friday, százmilliárdokat szórtak el a vásárlók: soha nem költöttek még ennyit online
Minden korábbinál nagyobb összeget költöttek online vásárlásra az amerikaiak az idei Black Fridayen: a webáruházak forgalma elérte a 13,1 milliárd dollárt, ami 11 százalékos növekedés az előző évhez képest. A vásárlók elsősorban elektronikai eszközökre, játékokra és mesterséges intelligenciával működő kütyükre vadásztak, de a mindennapi háztartási termékekből is sok fogyott – derül ki az Adobe Analytics adataiból.
Az amerikai online kiskereskedelem új rekordot ért el a 2026-os Black Fridayen. A vásárlók november 27-én összesen 13,1 milliárd dollárt költöttek az interneten, ami 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi összeget – számolt be róla a Reuters az Adobe Analytics adataira hivatkozva.
A forgalom még az elemzőcég előzetes várakozásait is felülmúlta: az Adobe korábban mintegy 12,9 milliárd dolláros online költésre számított. A vártnál jobb eredményhez hozzájárultak a ruházati termékekre és háztartási gépekre kínált kedvezmények, amelyekkel a kereskedők igyekeztek vásárlásra ösztönözni az infláció és a magas üzemanyagárak miatt óvatosabb amerikai fogyasztókat.
Elektronikai termékekre és játékokra költötték a legtöbbet
A legnépszerűbb termékkategóriák között az elektronikai eszközök és a videojátékok szerepeltek. A vásárlók emellett különösen érdeklődtek a mesterséges intelligenciával működő kütyük iránt is.
Nem csupán a nagyobb értékű termékekből fogyott azonban sok. Az Adobe jelentése szerint az akciókat kihasználva rengetegen töltötték fel otthoni készleteiket mindennapi árucikkekből is: tisztítószereket, kisállat-gondozási termékeket és higiéniai cikkeket szintén nagy számban rendeltek.
A rekordforgalom annak ellenére született, hogy az infláció továbbra is nyomás alatt tartja az amerikai háztartások pénzügyeit. A Reuters által idézett adatok szerint az infláció 3,8 százalékon állt, miközben a benzinköltségek emelkedése is szűkítette a családok ünnepi vásárlásokra fordítható keretét.
Érdekes ellentmondás, hogy miközben az online kereskedelem rekordot döntött, a hagyományos üzletek látogatottsága csökkent. A PassBy geolokációs elemzőcég adatai szerint a Black Friday napján az amerikai boltokban mért személyes látogatások száma 2,2 százalékkal maradt el az előző évitől, összesen közel 930 millió látogatást regisztráltak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Cyber Monday még nagyobb forgalmat hozhat
A kereskedők számára az ünnepi vásárlási időszak egyik legfontosabb napja még hátravan. Az Adobe Analytics előrejelzése szerint a Cyber Monday, vagyis a Black Fridayt követő hétfő online forgalma további 6,2 százalékkal emelkedhet, és elérheti a 15,1 milliárd dollárt.
A hálaadás napjától a Cyber Mondayig tartó ötnapos időszak teljes amerikai kiskereskedelmi forgalma az előrejelzés szerint megközelítheti a 47,5 milliárd dollárt.
A vásárlási szokások közben is változnak: egyre többen használnak mesterséges intelligenciával működő eszközöket az árak összehasonlítására és a termékek kiválasztására. Az Adobe adatai szerint a chatbotokból és MI-alapú böngészőkből érkező látogatók 68 százalékkal hatékonyabban jutottak el a vásárlásig, mint egy évvel korábban.
A részletfizetési lehetőségek szintén fontos szerepet kaphatnak az ünnepi szezonban. Az Adobe becslése szerint a „vásárolj most, fizess később” konstrukciók a Cyber Monday online költéseiből 1,09 milliárd dollárt tehetnek ki, ami 5,3 százalékos növekedés lenne az előző évhez képest.
Itt a legújabb adventi rangsor: ennyivel drágább a forralt bor a budapesti karácsonyi vásáron, mint Európa más nagyvárosaiban
Akár kilencszeres árkülönbség az európai karácsonyi vásárokon.
A szélsőséges időjárás a karácsonyfa-termesztőket sem kímélte: az idei nyári hőség és aszály miatt egyes területeken a frissen ültetett fenyőcsemeték akár 80 százaléka is elpusztulhatott.
Egyre többen vesznek ilyen a karácsonyfát Magyarországon: akár 130 ezer forintba is kerülhet egy darab
A Pénzcentrum megkereste a nagyobb áruházláncokat is azzal kapcsolatban, hogy melyek a legkelendőbbek.
Érik a katasztrófa: az idei kukoricatermés a hazai igény felét sem fedezi, már az ukrán importot sem zárja ki a miniszter
A hazai kukoricatermés idén mintegy kétmillió tonnával marad el az éves felhasználási igénytől, ami egyre nehezebb helyzetbe hozza az állattartókat és a takarmánygyártókat.
A magyar húsüzem négy arany-, egy ezüst- és egy bronzminősítéssel tért haza Németország legnagyobb húsipari szakrendezvényéről.
Egykor házra és nyaralóra is futotta belőle, ma már a minimálbér sem jön össze: nehéz helyzetben van Budapest ikonikus kisboltja
Egyetlen kis bolt és a bejáratott vevőkör néhány évtizede még biztos megélhetést jelentett: Drobina Krisztina édesapja pesterzsébeti cipő- és szabókelléküzletéből a család fenntartása mellett autóra...
A karácsony előtti két hétre várja az ünnepi bevásárlás csúcsát a SPAR.
Oda az egynapos őrületnek: mesterséges intelligenciával és hetekig tartó akciókkal készülnek a vásárlókra
Komoly próbatétel elé állítja a kiskereskedőket a 2026-os amerikai ünnepi szezon, bár a teljes költés várhatóan átlépi az ezermilliárd dolláros határ
Az átalakított üzletek eladótereit teljesen újragondolták, így a friss élelmiszerek és a szezonális áruk a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kaptak.
A rendkívüli aszály és a vízhiány miatt a 2026-os év az elmúlt időszak legnehezebb szezonját hozta a magyar haltermelőknek.
Ma van Black Friday napja: aljas trükkökkel húzzák le a magyarokat, ezekre a dolgokra érdemes nagyon odafigyelni
Ma van a Black Friday, melynek keretében gyakorlatilag az összes online, valamint a legtöbb hagyományos áruház is kiemelt akciókat hirdet.
Így csalt ki 200 ezer forintot vásárlójától a tűzifás csaló: a Tamási Rendőrkapitányság le is zárta a nyomozást
A Tamási Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást a 32 éves sajószentpéteri férfival szemben, aki csalással több mint 200 ezer forintos kárt okozott a sértettnek.
138 ezer forintos termék is megbukott a nagy teszten: nem mindig a drágább légtisztító a legjobb - itt a toplista
Hiába kerül akár több mint 100 ezer forintba egy légtisztító, egyáltalán nem biztos, hogy megfelelően végzi a dolgát.
Adventi kirándulást tervezel Csehországba? Mutatjuk Brno karácsonyi vásár időpontjait, helyszíneit és legizgalmasabb programjait.
Meghúzzák a nadrágszíjat a magyarok: a lakosság háromnegyede keményen visszavágja a költéseit idén karácsonykor
A lakosság háromnegyede azt tervezi, hogy valamilyen formában visszafogja idei karácsonyi költéseit.
Kihirdették az Év Bejglije 2026 verseny győzteseit. A díjazott cukrászdák többsége már gyűjti a karácsonyi rendeléseket. Megnéztük, mennyit kell fizetni egy díjnyertes rúdért.
Azonnal vedd el a gyerektől, ha ilyet rendeltél a Temuról: fulladásveszély miatt hívták vissza ezt a plüssfigurát
Könnyen leváló alkatrész miatt veszélyes lehet a Jégvarázs egyik népszerű szereplőjét ábrázoló plüssjáték.
Ennyi volt, bedőlt az orosz MERE diszkontlánc a szomszédban: Magyarországon is csúfos véget ért a terjeszkedés
A romániai Mere diszkontláncot működtető, orosz hátterű Torgservice RM SRL fizetésképtelenségre hivatkozva csődeljárás megindítását kérte maga ellen.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.