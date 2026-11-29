Minden korábbinál nagyobb összeget költöttek online vásárlásra az amerikaiak az idei Black Fridayen: a webáruházak forgalma elérte a 13,1 milliárd dollárt, ami 11 százalékos növekedés az előző évhez képest. A vásárlók elsősorban elektronikai eszközökre, játékokra és mesterséges intelligenciával működő kütyükre vadásztak, de a mindennapi háztartási termékekből is sok fogyott – derül ki az Adobe Analytics adataiból.

Az amerikai online kiskereskedelem új rekordot ért el a 2026-os Black Fridayen. A vásárlók november 27-én összesen 13,1 milliárd dollárt költöttek az interneten, ami 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi összeget – számolt be róla a Reuters az Adobe Analytics adataira hivatkozva.

A forgalom még az elemzőcég előzetes várakozásait is felülmúlta: az Adobe korábban mintegy 12,9 milliárd dolláros online költésre számított. A vártnál jobb eredményhez hozzájárultak a ruházati termékekre és háztartási gépekre kínált kedvezmények, amelyekkel a kereskedők igyekeztek vásárlásra ösztönözni az infláció és a magas üzemanyagárak miatt óvatosabb amerikai fogyasztókat.

Elektronikai termékekre és játékokra költötték a legtöbbet

A legnépszerűbb termékkategóriák között az elektronikai eszközök és a videojátékok szerepeltek. A vásárlók emellett különösen érdeklődtek a mesterséges intelligenciával működő kütyük iránt is.

Nem csupán a nagyobb értékű termékekből fogyott azonban sok. Az Adobe jelentése szerint az akciókat kihasználva rengetegen töltötték fel otthoni készleteiket mindennapi árucikkekből is: tisztítószereket, kisállat-gondozási termékeket és higiéniai cikkeket szintén nagy számban rendeltek.

A rekordforgalom annak ellenére született, hogy az infláció továbbra is nyomás alatt tartja az amerikai háztartások pénzügyeit. A Reuters által idézett adatok szerint az infláció 3,8 százalékon állt, miközben a benzinköltségek emelkedése is szűkítette a családok ünnepi vásárlásokra fordítható keretét.

Érdekes ellentmondás, hogy miközben az online kereskedelem rekordot döntött, a hagyományos üzletek látogatottsága csökkent. A PassBy geolokációs elemzőcég adatai szerint a Black Friday napján az amerikai boltokban mért személyes látogatások száma 2,2 százalékkal maradt el az előző évitől, összesen közel 930 millió látogatást regisztráltak.

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A Cyber Monday még nagyobb forgalmat hozhat

A kereskedők számára az ünnepi vásárlási időszak egyik legfontosabb napja még hátravan. Az Adobe Analytics előrejelzése szerint a Cyber Monday, vagyis a Black Fridayt követő hétfő online forgalma további 6,2 százalékkal emelkedhet, és elérheti a 15,1 milliárd dollárt.

A hálaadás napjától a Cyber Mondayig tartó ötnapos időszak teljes amerikai kiskereskedelmi forgalma az előrejelzés szerint megközelítheti a 47,5 milliárd dollárt.

A vásárlási szokások közben is változnak: egyre többen használnak mesterséges intelligenciával működő eszközöket az árak összehasonlítására és a termékek kiválasztására. Az Adobe adatai szerint a chatbotokból és MI-alapú böngészőkből érkező látogatók 68 százalékkal hatékonyabban jutottak el a vásárlásig, mint egy évvel korábban.

A részletfizetési lehetőségek szintén fontos szerepet kaphatnak az ünnepi szezonban. Az Adobe becslése szerint a „vásárolj most, fizess később” konstrukciók a Cyber Monday online költéseiből 1,09 milliárd dollárt tehetnek ki, ami 5,3 százalékos növekedés lenne az előző évhez képest.