Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek

Egyetlen év alatt közel 3 ezer kiskereskedelmi üzlet tűnt el Magyarországról, így a 2024 végi 101 069 boltból 2025 utolsó napjára 98 226 maradt, azaz az egységek száma immáron 100 ezer alá csökkent - derült ki a KSH adataiból. A visszaesés Nógrád megyét és Budapestet érintette a leginkább, miközben a szakmai szervezetek szerint a növekvő költségek, a szabályozási terhek és az éles árverseny is egyre nehezebb helyzetbe hozzák a kereskedőket, különösen a vidéki kisboltokat.

Egy év alatt 2843-mal csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma Magyarországon. A 2024. december 31-i 101 069 boltból egy évvel később 98 226 maradt, ami 2,8 százalékos visszaesés - derült ki a KSH adataiból.

A kiskereskedelmi üzletek arányosan Nógrád megyében fogytak a legnagyobb mértékben 2025-ben: az év végén 3,83 százalékkal kevesebb bolt működött a térségben, mint egy évvel korábban. Budapest a második helyen állt, ahol 3,78 százalékos visszaesést mértek, míg Baranya megyében 3,70, Somogyban pedig 3,66 százalékkal csökkent az üzletek száma.

A legkisebb arányú visszaesés Vas megyében történt, ahol mindössze 0,85 százalékkal lett kevesebb kiskereskedelmi üzlet 2024 végéhez képest. Békés megyében 1,14 százalékos csökkenést regisztráltak, így a két megye adatai mutatták a legkisebb változást.

Darabszám alapján Budapestet érintette a legnagyobb veszteség: a fővárosban egy év alatt 758-cal csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma, a 2024. december 31-i 20 055-ről 19 297-re. A fővárost Pest megye követte, ahol 226 üzlet tűnt el a nyilvántartásból, Bács-Kiskunban pedig 213-mal csökkent a boltok száma.

A nagyobb visszaesést mutató megyék között szerepelt még Borsod-Abaúj-Zemplén 171, Szabolcs-Szatmár-Bereg 155, valamint Csongrád-Csanád 145 üzletnyi csökkenéssel. A legkisebb darabszámú visszaesést Vas megyében mérték, ahol 21-gyel, Békésben pedig 42-vel lett kevesebb kiskereskedelmi üzlet.

Az önálló vállalkozók boltjai is fogytak

Az önálló vállalkozók által működtetett üzletek száma 30 542-ről 29 391-re, 1151-gyel (3,8 százalékkal) csökkent 2024. utolsó napja és 2025. december 31-e között, vagyis valamivel gyorsabban, mint a teljes kiskereskedelmi üzlethálózat. Részarányuk így az egy évvel korábbi 30,2 százalékról 29,9 százalékra mérséklődött.

Megyénként nagyok a különbségek. Nógrádban 6,0, Baranyában 5,9, Somogyban 5,2, Tolnában 5,2 százalékkal fogyott az egyéni vállalkozók boltjainak száma. Szabolcs-Szatmár-Beregben (1,7 százalék), Jász-Nagykun-Szolnokban (1,6 százalék) és Vasban (1,5 százalék) ennél jóval kisebb volt a veszteség.

Az önálló vállalkozók súlya is eltérő az egyes térségekben. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a boltok 47,3 százalékát, Békésben 42,8 százalékát működtetik egyéni vállalkozók. A fővárosban ez az arány mindössze 11,6 százalék, Pest vármegyében 26,2 százalék.

Egyre romlik a vidéki kisboltok helyzete

A kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése mögött a vidéki kisboltokat érintő gazdasági nehézségek is meghúzódhatnak. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára a Pénzcentrumnak korábban arról beszélt, hogy a kisebb üzleteknek egyre nehezebb felvenniük a versenyt a nagyobb láncokkal, különösen a diszkontokkal, amelyek egyre nagyobb részt hasítanak ki a forgalomból. A szakember szerint a vidéki kisboltok megélhetése az elszívó hatás miatt folyamatosan romlik, miközben ezek az üzletek a helyi élelmiszer-ellátásban is fontos szerepet töltenek be.

A főtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy már most is sok olyan település van Magyarországon, ahol egyáltalán nincs bolt. Mint fogalmazott, ezek az üzletek „egyszerűen azért” szűntek meg, mert az üzemeltetésük már nem volt gazdaságos. Ez különösen a kisebb településeken jelenthet problémát, ahol egy helyi bolt megszűnésével az élelmiszer-vásárlás lehetőségei is beszűkülhetnek.

A kiskereskedelmi üzletek számának 2025-ös változását bemutató adatok szerint a csökkenés területenként eltérő mértékű volt. Nógrád megyében arányosan a legnagyobb visszaesést mérték: egy év alatt 3,83 százalékkal csökkent az üzletek száma. Budapesten darabszám szerint volt a legnagyobb a csökkenés, 758-cal kevesebb kiskereskedelmi üzlet működött 2025 végén, mint egy évvel korábban. A statisztika ugyanakkor önmagában nem mutatja meg, hogy az egyes térségekben pontosan milyen okok vezettek az üzletek megszűnéséhez.

Neubauer Katalin szerint a vidéki kisboltok helyzetét a kereslet élénkítése is javíthatja, ezért bízik abban, hogy a háztartások elkölthető jövedelmének növekedése a kisebb kereskedőknél is megjelenik. A szakember úgy fogalmazott, minden olyan intézkedés, amely valamelyest élénkíti a keresletet, pozitív hatással lehet a kiskereskedelemre. Reményei szerint a vidéki kisboltok közül sokan növekedést érhetnek el, vagy legalább stabilizálhatják a működésüket.

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A kereslet növekedése azonban önmagában nem feltétlenül oldja meg a kisebb üzletek problémáit. Az interjúban elhangzottak szerint a nagyobb láncok térnyerése folyamatosan nehezíti a vidéki boltok helyzetét, miközben az üzletek fenntartásának gazdaságossága alapvető kérdés marad. Ha egy bolt forgalma nem elegendő a működési költségek fedezésére, a tulajdonosok számára a bezárás is elkerülhetetlen döntéssé válhat.

A kiskereskedelmi szektorban a szabályozási környezet szintén meghatározó tényező lehet. Neubauer Katalin az interjúban arról beszélt, hogy az elmúlt években folyamatosan romlott a kereskedelmi vállalkozások jövedelmezősége. Elmondása szerint a koronavírus-járvány óta különböző intézkedések, köztük az ársapkák és a kötelező akciók is terhelték az ágazatot. A főtitkár úgy látja, jelenleg egy kiskereskedelmi tevékenység vagy veszteséges, vagy mindössze 1-2 százalékos eredményt képes termelni.

A szakember a tervezett vagyonadó lehetséges következményeire is figyelmeztetett. Véleménye szerint, ha a vállalkozásoknak a működésükhöz szükséges eszközök után is adót kell fizetniük, az visszafoghatja a fejlesztéseket, és akár a működést is veszélyeztetheti. Úgy véli, az ilyen terhek felgyorsíthatják a piaci átrendeződést: egyes cégek eladhatják az üzletüket, mások visszafoghatják a beruházásaikat, ami hosszabb távon a versenyképességük romlásához vezethet. Ezek a megállapítások a tervezett adó lehetséges hatásaira vonatkozó szakmai várakozások, nem a már bekövetkezett boltbezárások bizonyított okai.

A vidéki élelmiszer-ellátás biztosítása érdekében a gazdasági tárcánál jelenleg stratégia készül a kistérségek áruellátásának biztonságáról. Az MNKSZ-től is javaslatokat kértek, az érdekképviseletnek novemberben kell átadnia az anyagát. Neubauer Katalin szerint a stratégia összeállításakor arra kell törekedni, hogy a kistelepüléseken továbbra is legyen lehetőség élelmiszert vásárolni, és a vidék élhető maradjon. Az üzletszám csökkenése és a szakember által leírt gazdasági nehézségek alapján a kérdés túlmutat a kereskedelmi vállalkozások helyzetén: az is tét, hogy a kisebb településeken hosszabb távon elérhető marad-e a mindennapi élelmiszer-ellátás.

OKSZ: a bezárásokat nem lehet egyszerűen a nagy láncok terjedésével magyarázni

A kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése mögött több, egymással összefüggő gazdasági tényező is állhat: a növekvő működési költségek, a munkaerőhiány, a vásárlási szokások változása és az elmúlt évek árszabályozási intézkedései egyaránt nehezíthetik a boltok fennmaradását. Balázs Ildikó, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a Pénzcentrumnak adott korábbi interjújában hangsúlyozta, hogy a bezárásokat nem lehet kizárólag a nagy üzletláncok terjeszkedésével magyarázni. Szerinte a kiskereskedelem összetett rendszer, amelyben a nagy láncoknak, a kisebb független üzleteknek és az online kereskedőknek is megvan a helyük.

A szakember szerint a kisebb kereskedők számára különösen nehéz lehet az árrésstophoz hasonló intézkedések kezelése. Az OKSZ úgy látja, hogy a tartós adminisztratív beavatkozás torzítja az árképzést, szűkíti a kereskedők mozgásterét, és a beszállítói kapcsolatokra, valamint a teljes ellátási láncra is hatással van. Balázs Ildikó az intézkedés gyors kivezetését tartaná indokoltnak, az élelmiszerek és a drogériai termékek esetében egyaránt. Mint fogalmazott, a cél az, hogy visszaálljanak a normális piaci működés és a tisztességes verseny feltételei.

A kiskereskedelmi vállalkozások jövedelmezőségét a különadó is befolyásolja. Balázs Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiskereskedelmi különadó az árbevételt terheli, nem pedig a tényleges nyereséget, így nem veszi figyelembe, mennyire jövedelmező egy-egy vállalkozás működése. Az OKSZ szerint a nemzetközi hátterű kiskereskedelem normális piaci körülmények között jellemzően 1–3 százalékos jövedelmezőséggel működik. A szövetség ezért a különadó kivezetését szorgalmazza, ugyanakkor a főtitkár jelezte, hogy a költségvetési mozgástér korlátait figyelembe véve egy előre tervezhető kivezetési menetrendről is készek tárgyalni.

A vásárlók árérzékenysége szintén komoly kihívást jelent a kereskedők számára. Balázs Ildikó szerint a 2022–2023-as infláció után a fogyasztói bizalom nem állt helyre, és az emberek összességében kevesebbet költenek annál, mint amennyit a rendelkezésre álló adatok alapján megengedhetnének maguknak. A főtitkár arra is rámutatott, hogy bár a reálbérek az elmúlt években jelentősen emelkedtek, a bolti forgalom volumene csak lassan növekszik, és még mindig nem érte el a 2022 tavaszán mért szintet. A kiélezett árversenyben így nem minden üzlet képes egyformán helytállni.

A verseny intenzitását jól mutatja, hogy a kereskedőknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a fogyasztók árérzékenységéhez. Balázs Ildikó szerint „az árháború állandó”, és bár ennek a vásárlók a haszonélvezői, a kereskedők között vannak, akik megállják a helyüket ebben a küzdelemben, mások viszont elbuknak. A főtitkár úgy véli, hogy a piac alakulását végső soron a fogyasztói igények határozzák meg. Ez a környezet különösen nehéz lehet azoknak a kisebb üzleteknek, amelyeknek korlátozottabbak a lehetőségeik az árversenyre és a működésük fejlesztésére.

A plázastop szabályozásának felülvizsgálata szintén része az OKSZ javaslatainak. A szövetség a korlátozás érdemi lazítását támogatja, és olyan átlátható engedélyezési rendszert tartana megfelelőnek, amely figyelembe veszi a helyi igényeket, a településfejlesztési és környezeti szempontokat, ugyanakkor lehetőséget biztosít az új beruházásokra és a korszerűbb, energiahatékonyabb üzletek létrehozására. A főtitkár szerint a kereskedelmi fejlesztéseket nem általános korlátozásokkal kell kezelni. Az új beruházások hatása ugyanakkor a kisebb üzletek szempontjából is fontos kérdés, hiszen a piaci versenyben az eltérő méretű és működési modellű vállalkozások különböző lehetőségekkel indulnak.