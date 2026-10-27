Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban

Gyökeresen átalakítják a magánnyugdíj állami támogatási rendszerét 2027-től Németországban. A reform lényeges pontja, hogy befizetésarányos támogatást vezetnek be: az állam a kisebb összegű befizetésekhez nagyobb arányban járul hozzá, így ösztönözve a megtakarítási hajlandóságot kis összegekkel is. A családok számára pedig még vonzóbbá teheti az új konstrukciót a gyermekek után járó kiegészítő támogatás. Az új német modell elsődleges célja, hogy minél többen kezdjenek el időben gondoskodni az időskori anyagi biztonságukról. Mivel Magyarországon is szükség lenne az öngondoskodás ösztönzésére, az új német konstrukció szolgálhat hazánk számára is tanulságokkal. A Pénzcentrum kérdéseire az új német modellről és a magyarországi párhuzamokról az OVB szakértői válaszoltak.

A német nyugdíjreform terve már több éve felmerült, a jelenlegi konstrukció pedig 2026-ban körvonalazódott. 2026. március 27-én fogadta el a német Bundestag a magánnyugdíj-ellátás reformját, ezt a Bundesrat májusban hagyta jóvá. A nagyszabású reform lényege az Altersvorsorgedepot - az ETF-ek/részvények előtt megnyitott nyugdíjszámla - bevezetése mellett az új befizetésarányos támogatási rendszer, és a gyermekek után járó támogatás. A német törvényhozás 2026-ban elfogadta a reformot, az új konstrukciók 2027. január 1-jétől lesznek elérhetők.

Az Európai Unió 2026. júliusi országspecifikus ajánlása külön kiemelte az Altersvorsorgedepot bevezetését: kiemelték, hogy a költségek alacsonyan tartása lesz a reform igazi kihívása. Ezt a nyugdíjreformot más változtatások is kísérik: a német Bundestag 2026. október 16-án fogadta el a korkedvezményes nyugdíjról szóló törvényt. Ezen a napon fogadták el továbbá a Frühstart-Rente - az iskoláskorú gyermekeknek szóló nyugdíj-megtakarítási lehetőség - törvényjavaslatát is, de a jogalkotási folyamat a Bundesrat jóváhagyásával még nem zárult le. A tervek szerint 2027-ben indulna a támogatás, kezdetben a 2020-ban és 2021-ben született gyermekekre lenne érvényes. A német szövetségi kormány tehát eddigi lépései alapján rászánta magát a nyugdíjrendszer gyökeres átformálására.

Mit hoz 2027-ben a német nyugdíjreform?

A magyar olvasókhoz leginkább azok a hírek juthattak el a jövőre életbe lépő németországi reformokról, melyek a Frühstart‑Rente nevű programmal foglalkoztak. Ez azonban csak az egyik részlete a reformoknak: Németország alaposan újragondolja a magánnyugdíj állami támogatását – a kis megtakarítókat különösen erősen ösztönzik, miközben ETF-ek és részvények felé terelik a nyugdíjmegtakarításokat.

A reform központi eleme egy nyugdíjtakarékossági számla létrehozása, amelyen a németek részvényekbe, befektetési alapokba és ETF-ekbe történő befektetések révén takarékoskodhatnak időskorukra és tehetnek szert nagyobb hozamra. Ilyen számlákat nemcsak magánkézben lévő pénzügyi szolgáltatók kínálnak majd, hanem egy állami konstrukció bevezetése is szerepel a tervekben. Emellett növelik az alacsony jövedelműeknek nyújtott támogatásokat, költségplafont vezetnek be a pénzügyi termékek szolgáltatói számára, és szélesítik azoknak a körét, akik számára ez az öngondoskodási forma elérhető.

A változás a korábbi Riester-Rente rendszerét váltja fel, amelynek egyik fő problémája, hogy a támogatás teljes összegéhez a megtakarítóknak meghatározott, jövedelemtől függő minimális saját befizetést kellett teljesíteniük. Az új szabályozás ehelyett egyszerűbb, befizetésarányos támogatási rendszert vezet be: az Altersvorsorgedepot egyik legfontosabb újítása, hogy a megtakarítók a saját befizetésük arányában kapják az állami alaptámogatást. A támogatási kulcs azonban nem egységes: az első befizetési sávban az állam minden megtakarított euróhoz 50 centet tesz hozzá, a következő sávban pedig 25 centet.

A szabályok szerint az első évi 360 euró saját befizetés után 50 százalékos támogatás jár, az ezt meghaladó, 1800 euró éves saját befizetésig terjedő rész után pedig 25 százalék. Így az éves maximális alap-támogatás 540 euró lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki évente 120 eurót, azaz havonta 10 eurót tesz félre, 60 euró állami alap-támogatást kaphat. Évi 240 euró saját megtakarítás esetén 120 euró, 360 eurónál 180 euró lehet a támogatás. A magasabb befizetések mellett is nő az állami hozzájárulás, de már kisebb arányban: évi 600 euró megtakarítás után 240 euró, 1200 euró saját befizetésnél 390 euró, 1800 eurónál pedig 540 euró járhat.

Éves saját befizetés Befizetett összeg havonta Éves alap-támogatás Összesen a számlára kerülhet 120 euró 10 euró 60 euró 180 euró 240 euró 20 euró 120 euró 360 euró 360 euró 30 euró 180 euró 540 euró 600 euró 50 euró 240 euró 840 euró 1200 euró 100 euró 390 euró 1590 euró 1800 euró 150 euró 540 euró 2340 euró

A táblázat az alap-támogatást mutatja, gyermekek után járó kiegészítő támogatás és esetleges további adóelőny nélkül. A példákban feltételeztük, hogy az érintett a teljes összegű támogatásra jogosult, és a befizetési feltételeknek is megfelel. Fontos, hogy a 1800 euró nem a maximálisan befizethető összeg: ez az a saját befizetési határ, ameddig az alap-támogatás növekszik. Az új rendszerben évente akár 6840 eurót is be lehet majd fizetni a nyugdíjcélú számlára, de az e feletti saját befizetésekhez már nem jár további alap-támogatás.

A fenti táblázatból is látható, hogy az új rendszer kifejezetten ösztönzi a kis összegű befizetéseket, de ez nem jelenti azt, hogy a nagyobb megtakarításokat egyáltalán nem támogatná.

Azt is érdemes tudni, hogy az új rendszer nem egy általános, minden németországi lakosnak automatikusan járó megtakarítási bónuszt jelent. A jogosultság legfontosabb feltétele szerint évente legalább 120 eurót kell befizetniük a megtakarítóknak a saját nyugdíjcélú számlájukra, vagy megfelelő összegű befizetést kell teljesíteniük egy támogatható vállalati nyugdíjprogramba. Tehát egy minimálisan elvárt megtakarítási összeghez kötötték a támogatást.

A reform ugyanakkor bővíti a jogosultak körét. Az alkalmazottak mellett például az önálló vállalkozók és a szabadfoglalkozásúak meghatározott csoportjai, illetve egyes szakmai nyugdíjrendszerek kötelező tagjai is bekerülhetnek a támogatott körbe. A házastársakra külön szabályok vonatkoznak: a közvetett támogatásra jogosult házastársak esetében is van minimális saját befizetési követelmény, a támogatás összege pedig az adott jogosultsági szabályoktól függ. Emiatt a maximális támogatási összegek nem tekinthetők minden háztartásban automatikusan elérhető összegnek.

A családok számára a gyermekek után járó kiegészítő támogatás teszi még vonzóbbá az új konstrukciót. Egy jogosult szülő gyermekenként minden saját befizetett euró után további egy euró állami támogatást kaphat, legfeljebb évi 300 euróig. A maximális gyermekenkénti támogatás eléréséhez tehát évi 300 euró saját befizetés szükséges. Ez havi 25 eurós megtakarításnak felel meg.

Az új rendszer a korábbiaknál rugalmasabb kifizetési lehetőségeket is lehetővé tesz. A megtakarító választhat élethosszig tartó járadékot vagy meghatározott ideig tartó kifizetési tervet is. Az utóbbi konstrukciónak legalább a 85. életévig kell tartania.

Fontos az is, hogy a reformmal a korábbi Riester-szerződések nem szűnnek meg. A már meglévő szerződéseket továbbra is fenn lehet tartani a régi szabályok szerint, és a megtakarítók önkéntesen áttérhetnek az új konstrukcióra. 2027-től azonban új szerződést már nem lehet kötni a régi Riester-modellben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Célegyenesben a Frühstart-Rente

A felnőttek nyugdíj-megtakarítási reformja mellett külön intézkedésként jelenik meg a Frühstart-Rente, amely már gyermekkorban elindítaná a hosszú távú öngondoskodást. A program alapján a jogosult gyermekek hatéves koruktól a 18. születésnapjukig havi 10 euró állami támogatást kaphatnak egy nyugdíjcélú befektetési számlára. Ez 12 év alatt összesen 1440 euró állami befizetést jelenthet gyermekenként, a befektetési hozamok nélkül.

A konstrukció célja, hogy a fiatalok már korán találkozzanak a hosszú távú megtakarítás és a befektetések fogalmával, miközben idővel saját nyugdíjcélú vagyont is felhalmozhatnak. A szülők saját befizetésekkel is kiegészíthetik a megtakarítást, a támogatásból származó vagyont azonban alapvetően nem lehet szabadon felhasználni: a hozzáférés alsó korhatára 65 év.

Élénk érdeklődés övezi az új megtakarítási formát Németországban

A Pénzcentrum kérdésére Christian Höfels az OVB Deutschland ügyvezető igazgatója elmondta, hogy Németországban már most rendkívül nagy az érdeklődés az új nyugdíj-előtakarékossági számla iránt. "A Commerzbank megbízásából készült YouGov-felmérés szerint a megkérdezettek akár 47%-a is érdeklődést mutat az új öngondoskodási forma iránt. Ezt a tendenciát az OVB-nél is érzékeljük: egyre nagyobb az igény a tanácsadásra, és ügyfeleink részéről is már most érezhetően növekszik az érdeklődés. Mindez azt mutatja, hogy a magánnyugdíj-előtakarékosság egyre fontosabb szerepet tölt be sok ember életében" - közölte lapunkkal a szakértő.

Christian Höfels azt nyilatkozta, véleményük szerint a legnagyobb előnyt a vonzó állami támogatási rendszer jelenti. "A megtakarítók évente akár 540 euró állami támogatásban is részesülhetnek. A családok ezenfelül gyermekenként akár 300 euró összegű kiegészítő támogatásra is jogosultak lehetnek. A megtakarítás teljes futamideje alatt ezek a támogatások a kamatos kamat hatásával együtt jelentős összeggé gyarapodhatnak, és fontos szerepet játszhatnak a magánnyugdíj-előtakarékosság felépítésében" - világított rá az OVB Deutschland ügyvezető igazgatója, aki szerint az új támogatási rendszer egyúttal további ösztönzést jelent arra, hogy az emberek időben és tudatosan kezdjenek el foglalkozni időskori pénzügyi biztonságuk megteremtésével.

Lenne létjogosultsága Magyarországon is egy hasonló reformnak?

Papp Ádám, az OVB Vermögensberatung Kft. ügyvezető igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy minden megoldás üdvözlendő lehet, ami elősegíti a hazai lakosság öngondoskodási hajlandóságát.

Meggyőződésem, hogy egy hasonló, célzott állami ösztönzőkkel támogatott nyugdíj-előtakarékossági konstrukciónak Magyarországon is lenne létjogosultsága. A nyugdíjcélú öngondoskodás jelentősége hazánkban is folyamatosan növekszik, hiszen a demográfiai változások és a várható élettartam emelkedése miatt egyre fontosabbá válik, hogy az emberek időben gondoskodjanak időskori pénzügyi biztonságukról

- nyilatkozta Papp Ádám, aki kitért arra is: Magyarországon jelenleg is több, adókedvezménnyel támogatott nyugdíj-előtakarékossági lehetőség érhető el, például az önkéntes nyugdíjpénztárak, a nyugdíjbiztosítások és a nyugdíj-előtakarékossági számlák. "Egy új konstrukció valódi hozzáadott értékét ezért elsősorban az jelenthetné, ha a meglévő lehetőségeknél szélesebb kör számára kínálna vonzó, könnyen érthető és egyszerűen igénybe vehető nyugdíjcélú megtakarítást" - magyarázta a szakértő.

A német modell egyik legérdekesebb eleme az állami ösztönzők rendszere, az adókedvezmény mellett például a gyermekek után járó vagy a fiatal pályakezdők támogatása. Egy ehhez hasonló megoldás Magyarországon is komoly segítséget jelenthetne a családok számára, miközben a fiatalabb generációkat is arra ösztönözhetné, hogy minél korábban kezdjenek el takarékoskodni

- mutatott rá az OVB Vermögensberatung Kft. ügyvezető igazgatója, aki úgy gondolja, hogy egy ilyen új megtakarítási forma nemcsak a jelenlegi kínálatot bővíthetné, hanem hozzájárulhatna a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának erősítéséhez és a nyugdíjcélú megtakarítások további elterjedéséhez is.

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