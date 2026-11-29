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Közeleg a karácsony, ennyibe kerül a dió és a mák a bejglihez: nem olcsó mulatság idén az ünnepi sütés
Ahogy közeledik a karácsony, egyre többen kezdik beszerezni az ünnepi sütemények hozzávalóit. A bejglihez és a zserbóhoz nélkülözhetetlen dió és mák ára sokakat érdekel, különösen az ünnepek előtti bevásárlási szezonban. A szolnoki piacon körülnézve kiderült, hogy a dióbél ára között akár több ezer forintos különbség is lehet, miközben a mák kilogrammjáért jóval egységesebb összeget kérnek az árusok.
A karácsonyi készülődés egyik fontos része az ünnepi sütemények alapanyagainak beszerzése. A klasszikus diós és mákos bejgli, valamint a zserbó elkészítéséhez elengedhetetlen hozzávalók ára azonban nem mindegy, mennyivel terheli meg a családi kasszát. A szoljon.hu a szolnoki piacon kérdezte meg az árusokat arról, mennyibe kerül jelenleg a dió és a mák, illetve várható-e változás az árakban karácsonyig.
A piaci körkép alapján a dió ára jelentős eltéréseket mutat. Skultéti Róbert standjánál egy kilogramm dióbélért 5000 forintot kérnek. Az árus Budapestről szerzi be az árut, és elmondása szerint az ár tavaly óta nem változott. Szerinte karácsonyig sem várható drágulás, bár az ünnepek közeledtével valamivel nagyobb keresletre számít.
Ennél kedvezőbb áron is lehet dióbelet vásárolni: Bodor József pultjánál kilogrammonként 3800 forintért kínálják a terméket. Ez azonban Romániából származik. Az árus szerint a magyar dióbél jelenlegi kilogrammonkénti ára 5000–6000 forint körül alakul, a külföldi beszerzéssel viszont alacsonyabb árat tud biztosítani a vásárlóknak.
Saját termesztésű diót is lehet kapni a szolnoki piacon. Egy 76 éves őstermelő fél kilogramm dióbelet 3000 forintért kínál, a vöröses színű változatért pedig 2500 forintot kér. A termést maga termeszti Szolnokon, majd otthon, kalapáccsal töri fel a diókat.
Munkáját azonban egy kártevő is nehezíti: a dióburok-fúrólégy jelentős károkat okozott a termésében, a nagy diófákon pedig egyedül nehéz megoldania a védekezést.
A mák ára egyelőre egységesebb
A mákos sütemények kedvelőinek valamivel kiszámíthatóbb árakkal kell számolniuk. A szolnoki piacon a megkérdezett árusoknál egy kilogramm mákot egyaránt 2000 forintért kínáltak.
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Skultéti Róbertnél ráadásul a mákból egyelőre többet is értékesítettek, mint dióból. Fehérné Csiki Ágnes standjánál szintén 2000 forintba kerül a mák kilogrammja, miközben a dióbélért 5000 forintot kérnek.
Az árus egy praktikus tanácsra is felhívta a figyelmet: a diót és a mákot érdemes közvetlenül felhasználás előtt ledarálni, mert ha túl korán előkészítjük, megkeseredhet.
Drágulhat a dió karácsonyig?
A szolnoki piaci körkép alapján a dióbél kilogrammonkénti ára 3800 és 6000 forint között mozog, elsősorban a származástól és a minőségtől függően. A mák ennél jóval egységesebb áron, kilogrammonként 2000 forintért kapható.
A karácsony előtti időszakban tehát már most érdemes körülnézni a piacon, különösen azoknak, akik nagyobb mennyiségű diót szeretnének beszerezni az ünnepi sütéshez. A megkérdezett kereskedők közül az egyik szerint a dió ára az ünnepekig már nem emelkedik, így a vásárlóknak egyelőre nem kell újabb drágulástól tartaniuk.
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