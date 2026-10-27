Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start

Útjára indította a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot, valamint az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt. Visszatért a felújítási program és a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása is. A részleteket Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András ismertette a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón, amelyről a Pénzcentrum is tudósított.

2027-ben elindítja a kormány az átfogó Wekerle Programot, amelynek keretében megfizethető bérlakásokat és kollégiumokat építenek, átalakítják a lakástámogatási rendszert, valamint visszahozzák a lakásfelújítási és a lakástakarék-megtakarítások állami támogatását. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a program részleteit a wekerle.kormany.hu oldalon teszik közzé.

A kormányfő felidézte a magyar lakáspiac elmúlt évekbeli folyamatait is. A lakásárak emelkedése európai és történelmi összevetésben is jelentős volt, miközben az új lakások építése visszaesett. Magyar Péter szerint 2025-ben mindössze 12 ezer új lakást adtak át Magyarországon, szemben a 2020-as 28 ezerrel.

A Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program keretében már 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására. A következő három évben további 550 millió euró uniós forrást terveznek bevonni, amelyhez a kormány várakozásai szerint legalább ugyanekkora összegű banki és piaci finanszírozás társulhat.

A beruházások célja, hogy hosszú távon bérelhető lakásokkal és legalább 10 ezer új kollégiumi férőhellyel bővítsék a kínálatot. A fejlesztéseknél a megfelelő közlekedési kapcsolatokra és infrastruktúrára is figyelnek, így elsősorban olyan területeken épülhetnek új lakások és kollégiumok, amelyek vasúton, villamossal vagy más tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthetők.

A program részeként az új lakások építésére és vásárlására vonatkozó, 5 százalékos kedvezményes áfakulcs is megmarad. A kormány várakozásai szerint a beruházások nemcsak a megfizethető lakások és kollégiumi férőhelyek számát növelhetik, hanem az építőiparnak is lendületet adhatnak, miközben a kínálat bővítésén keresztül a lakáspiac egészére hatással lehetnek.

Ismét lesz lakástakarék

Újraindítja a lakástakarék-megtakarítások állami támogatását, valamint a panellakások korszerűsítését célzó programot a kormány – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök felidézte, hogy a korábbi kormány 2018-ban megszüntette a lakástakarékok állami támogatását, miközben közel 16 éve nem indult átfogó panelfelújítási program Magyarországon.

Az új energetikai korszerűsítési program 2027 márciusában indulhat el, és valamennyi lakóingatlan-típusra kiterjedhet. A kormány a kohéziós forrásokból több mint 600 milliárd forintot fordítana a felújításokra, amelyekkel évente legalább 30 ezer, 2030-ig pedig összesen több mint 120 ezer magyar otthon korszerűsítését célozza meg.

Magyar Péter jelezte, hogy szükség esetén a felújításokra elkülönített keretet is bővíthetik. A program sikeres megvalósításához ugyanakkor a társasházi törvény módosítását is szükségesnek nevezte, hogy minél több társasház és panelépület vehessen részt a támogatási rendszerben.

Szerdán indul a Wekerle Plusz

2010 óta megduplázódtak a reál lakásárak Magyarországon, ezért még azok sem feltétlenül jártak jól, akik támogatott hitelből vásároltak ingatlant – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az Otthon Start alapgondolata jó volt, a Tisza-kormány ezért megtartja a program kedvező elemeit, ugyanakkor célzottabbá és fenntarthatóbbá teszi a konstrukciót.

Október 28-án elindul a Wekerle+ Hitel, amely felváltja a jelenlegi Otthon Start programot. Az új konstrukció egyik fontos változása, hogy a korábbi 41 éves korhatár helyett már 45 éves korig lehet majd igénybe venni a támogatott hitelt, a kormány ugyanis figyelembe vette az érintettek visszajelzéseit.

A már megkötött Otthon Start-hitelszerződések érvényben maradnak, az új program bevezetése tehát nem érinti a meglévő hitelügyleteket. Magyar Péter emellett jelezte, hogy a kormány egyeztetést kezdeményez a bankokkal annak érdekében, hogy egyes kistelepülések se essenek el teljesen a kamattámogatott hitel lehetőségétől.

5%-os hitel a használt lakásokra

A Wekerle+ Program első pillérét az új és használt lakások vásárlására, illetve építésére igényelhető hitel jelenti. Kármán András pénzügyminiszter szerint az Otthon Startnál célzottabb és felelősebb konstrukciót alakítanak ki, amely elsősorban a fiatalok lakáshoz jutását segíti. A hitelt 18 és 45 év között lehet majd igénybe venni, továbbra is házasságkötési és gyermekvállalási feltételek nélkül. Többéves társadalombiztosítási jogviszonyt sem írnak elő, így akár egy külföldről hazaköltöző fiatal pár is élhet a lehetőséggel.

A programban meghatározott ingatlanérték-határok mellett kötelező lesz az életvitelszerű bentlakás. A támogatott hitelből vásárolt lakást nem lehet majd bérbe adni vagy irodaként hasznosítani

– hívta fel a figyelmet Kármán András.

A pénzügyminiszter szerint a lakáspiac kínálati oldalának bővítése és megújítása is kiemelt cél. Ezt szolgálja, hogy a használt lakások vásárlására igénybe vett Wekerle+ Hitel kamata 5 százalék lesz, míg a 3 százalékos kamatkedvezmény kizárólag az új építésű lakások vásárlására és építésére marad meg.

Magyar Péter szerint az 5 százalékos kamat idővel akár csökkenhet, vagy a kedvezményes konstrukció ki is futhat. A kormány hosszabb távú célja ugyanis az, hogy a piaci kamatok mérséklődjenek, a bankok pedig állami támogatás nélkül is versenyezzenek egymással a lakáshitelezésben.

Célzottabbak lesznek a támogatások

A Wekerle+ Program első pillérét az új és használt lakások vásárlására, illetve építésére igényelhető hitel jelenti. Kármán András pénzügyminiszter szerint az Otthon Startnál célzottabb és felelősebb konstrukciót alakítanak ki, amely elsősorban a fiatalok lakáshoz jutását segíti. A hitelt 18 és 45 éves kor között lehet majd igénybe venni, továbbra is házasságkötési és gyermekvállalási feltételek nélkül. Többéves társadalombiztosítási jogviszonyt sem írnak elő, így akár egy külföldről hazaköltöző fiatal pár is élhet a lehetőséggel.

A programban meghatározott ingatlanérték-határok mellett öt évig kötelező lesz az életvitelszerű bentlakás. A támogatott hitelből vásárolt lakást ez idő alatt nem lehet majd bérbe adni vagy irodaként hasznosítani – hívta fel a figyelmet Kármán András.

A pénzügyminiszter szerint a lakáspiac kínálati oldalának bővítése és megújítása is kiemelt cél. Ezt szolgálja, hogy a használt lakások vásárlására igénybe vett Wekerle+ Hitel kamata 5 százalék lesz, míg a 3 százalékos kamatkedvezmény kizárólag az új építésű lakások vásárlására és építésére marad meg. Magyar Péter szerint az 5 százalékos kamat idővel akár csökkenhet, vagy a kedvezményes konstrukció ki is futhat. A kormány hosszabb távú célja ugyanis az, hogy mérséklődjenek a piaci kamatok, a bankok pedig állami támogatás nélkül is versenyezzenek egymással a lakáshitelezésben.

A hitel maximális futamideje továbbra is 25 év,

a felvehető összeg felső határa pedig 50 millió forint marad.

Szülő vagy testvér továbbra is bevonható adóstársként, ugyanakkor kizáró feltételt jelent majd az 50 százalékot meghaladó meglévő ingatlantulajdon.

Ez alól kivételt képeznek a 30 millió forintnál kisebb értékű ingatlanok, valamint azok az örökölt ingatlanok, amelyekben az igénylőnek haszonélvezeti joga van.

Az ingatlanokra vonatkozó értékhatárok sem változnak.

Lakások esetében 100 millió,

családi házaknál 150 millió forint marad a maximális vételár,

a négyzetméterár pedig nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

Kármán András ugyanakkor bejelentette, hogy a következő években ezeket a határokat a megfelelő árindexekhez igazítják. A pénzügyminiszter szerint az indexálás az új lakásokra vonatkozó, 5 százalékos áfakulcs fenntartásához hasonlóan kiszámíthatóbb környezetet teremthet a fejlesztők számára.

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Magyar Péter a program indoklásakor a korábbi gazdaságpolitikát is bírálta. Szerinte a magas magyar kamatkörnyezetet a korábbi gazdaságpolitikai hibák idézték elő, a kamattámogatási rendszerrel pedig a kormány lényegében ezeket a következményeket próbálta ellensúlyozni. A miniszterelnök úgy vélte, hogy az Otthon Start előnyeiből elsősorban a legfelső két jövedelmi tizedbe tartozók profitáltak.

15 napos határidő az Otthon Start területén

Már a bejelentés napján megjelent a Wekerle+ Hitelről szóló kormányrendelet, a konstrukció pedig másnaptól elérhetővé vált a bankok számára. Kármán András pénzügyminiszter szerint a pénzintézeteknek várhatóan néhány napos átállás is elegendő lesz, mivel az új hitel feltételeinek többsége megegyezik az Otthon Start Program korábbi szabályaival.

A már aláírt adásvételi szerződéssel rendelkező lakásvásárlók számára átmeneti időszakot biztosítottak. Kármán András bejelentette, hogy az érintetteknek 15 napjuk marad a hitelkérelem benyújtására, így ebben az időszakban még az Otthon Start korábbi feltételei szerint igényelhetik a támogatott kölcsönt.

Így alakul a Wekerle+ Lakástakarék

A hitelfelvételhez szükséges önerő előteremtése is áldozatot követel a lakásvásárlóktól, ezért a kormány támogatni kívánja a lakás-előtakarékosságot Kármán András szerint. Nem új programot vezetne a kormány, hiszen 2018-ig létezett ez, ugyanakkor a támogatás mértéke változik 2027 januárjától.

2018-ig havi 20 ezer forintnyi befizetést támogatott az állam, ez 100 ezer forintra emelkedik,

az állami támogatás mértéke 72 ezer forint helyett pedig az első 5 évben 120 ezer, a hatodik évtől 240 ezer forint lesz.

Az első 5 évben a befizetett összeg 10%-át (havi legfeljebb 10 ezer forintot),

a második 5 évben 20%-át (havi 20 ezer forintot) ad hozzá az állam, tehát 100 ezer forintnál kimaxolható a támogatás.

Így havi 100 ezer forint megtakarításhoz 10 év alatt 1,8 millió forintot tesz hozzá az állam, ami 3%-os betéti kamat mellett 16 millió forint megtakarítást jelenthet 10 év alatt.

Ilyen lesz a Wekerle+ felújítási program

Kapitány István elmondta, hogy 2030-ig 633 milliárd forintot költ a felújítási programra a kormány, főként a hazahozott uniós forrásokból. Nagy a lemaradás a lakásenergetikai területen, évtizedes lemaradást kell behozni, ezért is nagy a várakozás a programmal kapcsolatban Kapitány István szerint.

2027 februárjától családi házakra: 15 millió forint hitel, fix 3% éves kamattal, 30-50% vissza nem térítendő támogatással az épület állapotától függően,

2027 márciusában jön a társasházi program, 5 millió forint lesz a hitel, 0%-os kamattal, 15-20 éves futamidővel,

2027 márciusában indul a panel program, 4 millió forint hitellel háztartásonként, 0%-os kamattal, 30-50%-os vissza nem térítendő támogatási tartalommal.

Életkortól, településtől, lakóingatlantól, családi állapottól függetlenül igénybe vehető lesz a program, a vissza nem térítendő támogatást az előzetesen felvett hitel tőkéjében írják jóvá. A szükséges önerő mindössze maximum 200-500 ezer forint lesz. A miniszter bejelentése szerint a program a magyar kkv-kat is támogatni fogja, a multiplikátorhatás miatt bőven több mint 1000 milliárd forintot mozgathat meg.

Ez lesz a menetrend

Magyar Péter ismertette a Wekerle-programok tervezett menetrendjét is. A Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel már 2026. október 28-án elindul, az Otthon Start korábbi feltételei szerint pedig még 15 napig igényelhetik a hitelt azok, akik már aláírták az adásvételi szerződésüket.

A lakástakarék-megtakarítások állami támogatása 2027 januárjától válhat elérhetővé, a családi házak felújítási programja februárban indulhat. A társasházak számára meghirdetett felújítási hitel- és támogatási programban március végétől nyílhat meg a pályázás lehetősége.

A társasházi pályázatok elbírálása 2027 második negyedévében kezdődhet meg, a támogatási konstrukciók pedig egészen 2030-ig elérhetők maradhatnak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány a lakossági és a piaci igények figyelembevételével folyamatosan kész finomítani a programokon.

Segítséget adnak a Babaváró-hitelt felvevőknek

Fenntartja a kormány a babaváró hitelt, ugyanakkor méltányosabb szabályokat vezet be azok számára, akiknél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel – jelentette be Magyar Péter. Kármán András pénzügyminiszter a részleteket ismertetve hangsúlyozta, hogy nem büntetni akarják az érintetteket, hanem mentőövet kívánnak nyújtani számukra.

A bejelentés szerint 24 700 szerződés esetében nem teljesült a gyermekvállalási feltétel. Az érintetteknek emiatt jellemzően 2–4 millió forint kamattámogatást kellene egy összegben visszafizetniük. A Tisza-kormány több intézkedéssel enyhítené ezt a terhet.

Az új szabályok szerint nem kellene szankcióval számolniuk azoknak, akik önhibájukon kívül nem tudtak gyermeket vállalni, amennyiben ezt orvosi igazolással bizonyítják.

Ha pedig meddőségi kezelés vagy örökbefogadási eljárás van folyamatban, automatikusan egy év haladékot kapnának az érintettek.

A kormány emellett két évre szóló, kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítana válás, elmaradt gyermekvállalás, előtörlesztés vagy külföldre költözés esetén is. A kedvezmény nemcsak a már megkötött, hanem az új babaváró-szerződésekre is vonatkozna.

A meglévő szerződéseknél a kormány arra kéri a bankokat, hogy a szerződésben meghatározott büntetőkamat helyett a jelzáloghiteleknél alkalmazott piaci kamatok alapján számoljanak. A jövőben megkötött szerződéseknél pedig megszüntetnék a büntetőkamatok alkalmazását.

További könnyítést kapnának az alacsony jövedelmű háztartások. Ha az egy főre jutó bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbért, vagyis a 322 800 forintot, a fennmaradó tartozást akár 48 havi részletben is vissza lehetne fizetni. Ez a számítások szerint havi 24–70 ezer forint körüli fizetési kötelezettséget jelenthetne az érintetteknek.

A változásokról a bankok decemberben levélben tájékoztatják az érintetteket. Ezt követően 120 nap áll majd rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek az egymillió forintos tartozáselengedésre, illetve a hosszabb részletfizetési lehetőségre.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA