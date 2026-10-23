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Gazdaság

A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György letartóztatását

Pénzcentrum
2026. október 23. 17:46 3 perc

A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint fia, Matolcsy Ádám két bizalmasának letartóztatását különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A vád szerint a volt jegybankelnök mandátumának lejárta előtt egy színlelt szerződéssel próbálták megőrizni a befolyásukat a jegybanki alapítvány vagyona felett. A külföldön tartózkodó Matolcsy Ádám és egyik legfőbb bizalmasa, Stofa György ellen elfogatóparancsot adtak ki - írta a Telex.

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A Fővárosi Törvényszék szóvivője pénteken közölte, hogy a reggeltől kora estéig tartó ülés végén a nyomozási bíró elrendelte az egykori jegybankelnök, Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédje, valamint egy Száraz Istvánhoz is köthető cégvezető letartóztatását. A gyanúsítottak vallomást tettek, a döntést a bíró hosszan indokolta. A letartóztatásokat megelőzően a nyomozó ügyészek a hét közepén több helyszínen, köztük Matolcsy György otthonában is intézkedtek.

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Az ügy középpontjában a Magyar Nemzeti Bank alapítványa, a PADME körül történt 2025. februári átszervezések állnak. Közvetlenül Matolcsy György távozása előtt az alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapír-kölcsönzésnek nevezett, valójában színlelt szerződéssel átadta az Optima Befektetési Alapkezelő részvényeit egy magántőkealapnak.

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Ezt az alapot a Matolcsy Ádám barátjaként ismert Száraz István érdekeltségébe tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő irányította. A konstrukcióval az alapítványi vagyon kezelésében meghatározó szerepet játszó társaság tulajdonosi jogait engedték volna át évekre a magántőkealapnak.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint a manőver valós célja az volt, hogy a Matolcsy család az elnöki mandátum lejárta után is rendelkezhessen a vagyon felett, és azt saját céljaira, haszonszerzésre használhassa fel különféle befektetések formájában. Az ügylet több százmillió forintos vagyoni hátrányt okozott.

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A terv végül meghiúsult, mivel Varga Mihály új jegybankelnök 2025. márciusi hivatalba lépése után a kuratóriumot leváltották, a vitatott szerződést napokon belül felbontották, a belső vizsgálatokat követően pedig áprilisban feljelentést tettek a hatóságoknál.

A nyomozó ügyészek gyanúsítottként hallgatták volna ki Matolcsy Ádámot és bizalmi emberét, Stofa Györgyöt is. Mivel jelenleg egyikük sincs Magyarországon, a rendőrség országos elfogatóparancsot adott ki ellenük, a nyomozó ügyészség pedig kezdeményezte a nemzetközi elfogatóparancs kiadását is, amelynek jóváhagyásáról a bíróság dönt majd.

Címlapkép: MTI/Kovács Attila
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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