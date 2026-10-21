Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?

Szerda reggel összehangolt akciót indított a Központi Nyomozó Főügyészség a jegybanki alapítványok ügyében. Sajtóértesülések és Matolcsy György ügyvédje szerint a volt MNB-elnököt is bevitték. Összefoglaltuk, mit tudni eddig a több száz milliárdos közpénzügyről.

Szerda reggel újabb összehangolt nyomozati akciót hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő büntetőeljárásban. A főügyészség közlése szerint az ügyészek több helyszínen végeznek eljárási cselekményeket. Közreműködik a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat is.

A Telex értesülése szerint a nyomozók kora reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, és a főügyészségre vitték. Az ügyészség közleménye név szerint nem említette a volt jegybankelnököt, a részletes tájékoztatást kora estére ígérték. A Telex szerint Matolcsy mellett több más személy is őrizetbe került, köztük egy ügyvéd és egy cégtulajdonos. Számukat és nevüket hivatalosan nem közölték.

Az MNB-ügy röviden A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben, Matolcsy György elnöksége idején mintegy 266 milliárd forintot juttatott a Pallas Athéné alapítványoknak.

Az Állami Számvevőszék 2025-ben súlyos hiányosságokat és veszteséges befektetéseket tárt fel, és feljelentést tett.

Az alapítvány korrigált beszámolója szerint a kiinduló vagyonból 2024 végére mindössze 13 milliárd forint maradt.

Az ügyészség „különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés” miatt nyomoz. Matolcsy ügyvédje szerint ügyfelét gazdasági csalással gyanúsítják.

Jogerős döntés nincs, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

Mivel gyanúsítják a volt jegybankelnököt?

A gyanúról két eltérő megfogalmazás van forgalomban, ezért érdemes pontosan fogalmazni. Az ügyészség a „különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette” miatt folyó nyomozásról beszél. Matolcsy jogi képviselője, Bátki Pál viszont a Portfolio beszámolója szerint azt közölte, hogy ügyfelét gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával hallgatják ki.

A kettő nem feltétlenül mond ellent egymásnak, mert egy nyomozás több bűncselekmény gyanújára is kiterjedhet. A gyanúsítás pontos tartalmát azonban hivatalosan még nem közölték. Az Index összefoglalója szerint az alapítványi ügyben most először visznek be valakit gyanúsítottként. A gyanúsítás nem jelent bűnösséget, arról kizárólag bíróság dönthet.

Honnan indult a 266 milliárd forintos MNB-ügy?

Matolcsy György 2013-ban vette át az MNB vezetését. A jegybank 2014-ben mintegy 266 milliárd forintot juttatott az általa létrehozott, Pallas Athénéről elnevezett alapítványoknak. A hivatalos cél a pénzügyi kultúra és a közgazdasági oktatás támogatása volt.

Az alapítványok később egyetlen szervezetbe, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványba (PADME) olvadtak össze. A vagyont az Optima Befektetési Zrt. kezelte, amely a Portfolio szerint közel 500 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkezett.

Közpénz-e egyáltalán az alapítványok pénze?

Igen, és ezt az Alkotmánybíróság már 2016-ban kimondta. Az Országgyűlés akkor olyan törvénymódosítást fogadott el, amely korlátozta volna a jegybanki alapítványok adatainak nyilvánosságát. A módosítást Áder János köztársasági elnök nem írta alá, hanem az Alkotmánybírósághoz küldte.

A testület a 8/2016. (IV. 6.) AB határozatában alaptörvény-ellenesnek mondta ki a korlátozást. Az indoklás szerint az MNB alapítványai „kétséget kizáróan közpénzzel gazdálkodnak és közfeladatot látnak el”. Az alapítványi vagyon tehát attól, hogy a jegybank alapítványba tette, nem veszítette el közpénz jellegét. Ezért vizsgálhatta később az alapítványokat az Állami Számvevőszék is.

Ezt ma már Matolcsy György sem vitatja: egy szeptemberi videójában elismerte, hogy az alapítványokba került összegek közpénznek minősülnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jegybanki források nem az adófizetők pénzéből, hanem a jegybank devizaügyleteiből és kamatbevételeiből származtak.

Hová kerültek a százmilliárdok?

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2025 márciusában hozta nyilvánosságra jelentéseit. Ezek szerint az Optima kockázatos döntésekkel több százmilliárd forintot fektetett két külföldi ingatlancégbe, a lengyel GTC-be és a svájci Ultima Capital-be, amelyek azóta jelentős veszteséget könyveltek el. Az ÁSZ szerint a GTC-részvényekért mintegy 60 milliárd forintos, 31 százalékos felárat fizettek. A befektetések „lényegében átláthatatlan” struktúrán, például magántőkealapokon keresztül futottak.

A történet része a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány is, amely a Telex szerint 2021-ben 127,5 milliárd forintot adott kölcsön az Optimának. Az ÁSZ megállapította, hogy az egyetemi alapítvány vezetése nem tartotta be a saját szabályait, többszörösen összeférhetetlenül járt el, és figyelmen kívül hagyta a független szakértői véleményeket. A számvevőszék több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett.

Mennyi maradt a pénzből?

A legsúlyosabb szám tavaly decemberben vált nyilvánossá. A PADME és az Optima korrigált, 2024-es beszámolója alapján az Optima új vezetése 270 milliárd forintos vagyonvesztést állapított meg. A kiinduló vagyonból 2024 végére 13 milliárd forint maradt, a készpénz pedig mindössze 9 millió forint volt.

A veszteség mértéke ugyanakkor értékelési kérdés is. A beszámoló piaci alapon értékelte újra a megmaradt részesedéseket, és a Telex is jelezte, hogy a GTC- és az Ultima-részvények értékelésében vannak vitatható elemek. Matolcsy György maga is vitatja, hogy a pénz eltűnt volna. Álláspontja szerint az alapítványi vagyon megvan, csak részvényekben és egyéb eszközökben fekszik.

Matolcsy György egy októberi videójában "hamis mesének" nevezte, hogy a vagyon eltűnt volna. Szerinte a pénz nagyobb része 12 közép-európai város 39 irodaházában és 6 bevásárlóközpontjában van, az ÁSZ pedig nem a vagyon eltűnését, hanem a részvénycsomag értékcsökkenését állapította meg. A Portfolio elemzése szerint ugyanakkor az alapítvány valójában az Optima kötvényeit birtokolja, és a vagyon eltűnését nem lehet azzal cáfolni, hogy az épületek megvannak.

Hogyan jutott el az ügy az őrizetbe vételig?

2025 február 10.: a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés miatt nyomozást indít.

2025. március: az ÁSZ nyilvánosságra hozza jelentéseit, és feljelentést tesz. Az MNB élére Varga Mihály kerül, az új vezetés kezdeményezi az alapítványok megszüntetését.

2025. december: a korrigált beszámoló 270 milliárd forintos vagyonvesztést mutat.

2026. április 21.: a Legfőbb Ügyészség átveszi a nyomozást a rendőrségtől, azóta a KNYF vezeti.

2026. május: több helyszínen tartottak kutatást, és a hatóságok több mint 91,8 milliárd forintnyi készpénzt és értékpapírt, valamint több terabájtnyi adatot foglaltak le.

2026. szeptember 22.: házkutatások Matolcsy köreinél, gyanúsított ekkor még nem volt.

2026. október 21.: összehangolt akció, Matolcsy György és több más személy őrizetbe vétele (lapértesülések).

Ne keverjük: az Erste-ügy egy másik eljárás

Szeptember 22-én a Nemzeti Nyomozó Iroda gyanúsítottként hallgatta ki Matolcsy Györgyöt és további hat embert, de ez egy külön ügy. Abban hivatali visszaélés a gyanú, és az a kérdés, hogy nyomást gyakorolt-e a jegybank az Erste Bankra. Matolcsy panasszal élt a gyanúsítás ellen, az ügyészség október 12-én elutasította a panaszokat.

Miért fontos ez az átlagos magyar háztartásnak?

A 266 milliárd forint – ahogy az Alkotmánybíróság is kimondta – közpénz volt. A Telex 2025-ös számítása szerint ha az összeg csak az inflációval nőtt volna, ma mintegy 440 milliárd forint lehetne az alapítványi számlán. Ha pedig az államadósság csökkentésére fordítják, az adósság közel 400 milliárd forinttal lehetne kisebb. Ezek becslések, de jól mutatják a tét nagyságát.

Mi jön most?

A büntetőeljárási törvény szerint az őrizet legfeljebb 72 óráig tarthat. Ezen belül az ügyészségnek döntenie kell, indítványozza-e a gyanúsított letartóztatását, amelyről a nyomozási bíró határoz. Ha nincs indítvány, vagy a bíró elutasítja, a gyanúsított szabadlábra kerül, de az eljárás folytatódik.

A következő fontos fejlemény a főügyészség ma este várható tájékoztatása. Azt, hogy a vagyonból mennyi szerezhető vissza, és terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség, a nyomozás után egy esetleges vádemelést követően a bíróság dönti el.

Gyakori kérdések az MNB-ügyről

Mi az MNB-ügy? Büntetőeljárás arról, hogyan használták fel és fektették be azt a mintegy 266 milliárd forintot, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 2014-ben alapítványoknak juttatott. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt nyomoz.

Büntetőeljárás arról, hogyan használták fel és fektették be azt a mintegy 266 milliárd forintot, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 2014-ben alapítványoknak juttatott. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt nyomoz. Mekkora a vagyonvesztés? Az alapítvány korrigált, 2024-es beszámolója 270 milliárd forintos vagyonvesztést mutat, a kiinduló vagyonból 13 milliárd forint maradt. Matolcsy György vitatja, hogy a vagyon elveszett volna.

Az alapítvány korrigált, 2024-es beszámolója 270 milliárd forintos vagyonvesztést mutat, a kiinduló vagyonból 13 milliárd forint maradt. Matolcsy György vitatja, hogy a vagyon elveszett volna. Közpénz volt az MNB-alapítványok pénze? Igen. Az Alkotmánybíróság 2016-ban kimondta, hogy a jegybanki alapítványok közpénzzel gazdálkodnak és közfeladatot látnak el. Ezt Matolcsy György is elismerte.

Igen. Az Alkotmánybíróság 2016-ban kimondta, hogy a jegybanki alapítványok közpénzzel gazdálkodnak és közfeladatot látnak el. Ezt Matolcsy György is elismerte. Mi az a hűtlen kezelés? Hűtlen kezelésről akkor beszélünk, ha valaki a rá bízott idegen vagyon kezelése során megszegi a kötelességét, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. A Btk. szerint a „különösen jelentős” minősítés 500 millió forint feletti kárt jelent.

Hűtlen kezelésről akkor beszélünk, ha valaki a rá bízott idegen vagyon kezelése során megszegi a kötelességét, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. A Btk. szerint a „különösen jelentős” minősítés 500 millió forint feletti kárt jelent. Elítélték Matolcsy Györgyöt? Nem. Gyanúsítás és őrizetbe vétel történt, vádemelés és bírósági döntés nincs. Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.

Fotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA