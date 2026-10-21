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Indul Matolcsy György kihallgatása: ezzel gyanúsítják az őrizetbe vett MNB-elnököt
Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vették őrizetbe Matolcsy György volt jegybankelnököt. Ügyvédje indokolatlannak tartja a kényszerintézkedést, miközben a hatóságok a volt jegybankelnök fiához köthető további két személyt is elfogtak a szerda reggeli akció során - közölte a Telex.
Szerda kora reggel, több helyszínen zajló nyomozati cselekmények keretében vették őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai a korábbi jegybankelnököt. Az összehangolt akció során nemcsak őt, hanem fiának, Matolcsy Ádámnak az üzleti köreihez tartozó két másik embert is előállítottak, köztük a cégeit képviselő állandó ügyvédet, valamint a hozzá köthető míkonoszi villát tulajdonló vállalat vezető tisztségviselőjét.
Matolcsy György védője, Bátki Pál nem sokkal dél előtt érkezett meg a főügyészség épületébe. Bár a gyanúsítás alapját képező pontos cselekményt egyelőre nem ismeri, azt megerősítette, hogy ügyfelének hamarosan kezdődő kihallgatásán gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása lesz a téma.
Az ügyvéd a helyszínen elmondta, hogy panaszt tettek az őrizetbe vétel ellen, mivel álláspontjuk szerint a kényszerintézkedés a jelenlegi körülmények között indokolatlan. Érvelése szerint védence rendezett életkörülmények között élő, idős ember, akit szoros családi kötelék fűz kiskorú gyermekéhez. Erre hivatkozva a védelem megalapozatlannak tartaná, ha a főügyészség indítványozná a volt jegybankelnök letartóztatását.
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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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