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Gazdaság

Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen: az Interpol és az Europol körözési listáján a volt MNB-elnök fia

Pénzcentrum
2026. október 27. 12:44 3 perc

Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványát érintő, százmilliós vagyoni hátrányt okozó csalási ügyben. A hatóságok valószínűsítik, hogy a gyanúsítottak Európán kívülre menekültek, miközben az ügy kapcsán Matolcsy György korábbi jegybankelnök és több társa már letartóztatásban van - közölte a Telex.

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A nyomozási bíró kedden hagyta jóvá a Központi Nyomozó Főügyészség körözések elrendelésére vonatkozó indítványát. Mivel Matolcsy és Stofa már nem tartózkodik a bejelentett magyarországi lakcímén, adataik felkerülnek az Interpol és az Europol körözési listájára is. Bár a hatóságok feltételezik, hogy elhagyták a kontinenst, az Európai Unió tagállamaiban is keresik őket.

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Amennyiben olyan országban fognák el őket, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye, a hazaszállításuk akkor sem kizárt: nemzetközi jogsegély keretében, a viszonosság elve alapján diplomáciai úton is kérhető a kiadatásuk, amennyiben az adott cselekmény mindkét állam jogrendjében bűncselekménynek számít - írja a Telex.

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A körözést elrendelő bíró múlt pénteken már letartóztatásba helyezte Matolcsy György volt jegybankelnököt, a Matolcsy Ádám cégeit képviselő ügyvédet, Sándor Tamást, valamint Valkó Mihály cégvezetőt. Őket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással gyanúsítják, ami miatt a nyomozók szeptember 21-én több helyszínen, köztük a korábbi jegybankelnök otthonában is házkutatást tartottak.

A büntetőügy gyökerei 2025 februárjába, a Matolcsy-éra utolsó napjaira nyúlnak vissza. Közvetlenül Matolcsy György távozása előtt egy színlelt értékpapír-kölcsönszerződéssel az MNB alapítványának (PADME) vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. évekre átadta volna a vagyonkezelő cég tulajdonosi jogait egy magántőkealapnak. Az ügyészség szerint a manőver valós célja az volt, hogy az alapítványi vagyon feletti rendelkezési jogot egy olyan körnek játsszák át, amelyre az egykori elnök a mandátumának lejárta után is befolyással bír. Ezzel a lépéssel biztosították volna, hogy ő és a fia a saját céljaikra és befektetéseikre használhassák a vagyont.

A terv végül meghiúsult: a 2025 tavaszán hivatalba lépő új jegybankelnök, Varga Mihály érkezésével a kuratórium távozott, a vitatott szerződést felbontották, az új vezetés pedig feljelentést tett.

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Bár Matolcsy Ádám neve hivatalosan nem szerepelt az ügyletekben, a nyomozás szerint a háttérből ő is mozgatta a szálakat. Ebben kulcsszerepe volt bizalmasának, Stofa Györgynek, aki az Optima korábbi vezetőjeként közvetlenül részt vett a februári tranzakció lebonyolításában. Stofa emellett korábban több, a volt jegybankelnök fiához köthető cégben és projektben – köztük luxusingatlanok és egy kastély megszerzésében – is aktív szerepet vállalt.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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