Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?

Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit, amelyekben a magyarok mindennapi kiadásai, a megélhetést érintő változások és a fogyasztói szokások egyaránt fontos szerepet kaptak. A 2027-es költségvetés bejelentései mellett utánajártunk, mennyibe kerül valójában egy autó fenntartása, milyen költségekkel járhat egy temetés vagy egy fa kivágása, és hogyan lehetne olcsóbbá tenni az elromlott háztartási gépek javítását. Foglalkoztunk a pedagógushiánnyal, a magyar gasztronómia problémáival és a Velencei-tó környéki turizmus nehézségeivel is. Ezen a héten ráadásul gazdára talált az Ötöslottó több mint ötmilliárd forintos főnyereménye.

Fontos hetet zárt a magyar gazdaság: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bemutatta a 2027-es költségvetés alapelveit, amelyek között a minimálbér összegéig fizetendő személyi jövedelemadó csökkentése, a családi pótlék megduplázása és a nyugdíjasokat érintő intézkedések is szerepelnek.

A gazdasági hírek mellett ezúttal is számos hétköznapi témával foglalkoztunk. Megnéztük, milyen szabályok vonatkoznak az áruházi parkolókra, mennyibe kerül egy fa kivágása, és milyen feltételekkel taníthatnak pedagógusdiploma nélkül az iskolákban. A hét egyik legérdekesebb interjújában a magyar gasztronómia turistacsapdáiról beszélgettünk, a CashTag legújabb adásában pedig a Velencei-tó környéki vendéglátóhelyek nehézségeit mutattuk be.

Így változhatnak a magyarok jövedelmei és támogatásai 2027-ben

Sokakat foglalkoztattak a családokat és nyugdíjasokat érintő bejelentések. A családi pótlék megduplázásával egy gyermek után havi 24 400, két gyermek után összesen 53 200, három gyermek után pedig 96 ezer forint járhatna. A tervek szerint megmaradna a 13. és a 14. havi nyugdíj, utóbbiból azonban 2027-ben is csak egyheti összeget fizetnének ki. Emellett 120 ezer forintra emelnék a minimálnyugdíjat, bizonyos nyugdíjasok pedig SZÉP-kártyát is kaphatnának.

Nagy érdeklődés övezte azt is, hogy a korábban tervezettnél jóval kisebb lehet a minimálbér jövő évi emelése. Bár a személyi jövedelemadó csökkentése több pénzt hagyhat a munkavállalóknál, a minimálbér 2027-es emelése körül továbbra is komoly bizonytalanságok vannak. A korábbi bérmegállapodás még 14 százalékos emelést irányzott elő, a Pénzcentrumnak nyilatkozó makrogazdasági elemzők szerint azonban a gazdaság teljesítménye és a termelékenység alakulása alapján inkább 4–6 százalékos növekedés tűnik reálisnak.

Sok olvasónk figyelmét felkeltette az Óbudai Megbecsülés Program idei meghirdetése is. A III. kerületi önkormányzat kezdeményezésének keretében 10 ezer forint értékű vásárlási utalványhoz juthatnak a jogosult lakosok. A támogatás nemcsak a 65 év feletti nyugdíjasoknak járhat, hanem bizonyos megváltozott munkaképességű ellátásban részesülőknek is. Az utalványokat november 2. és 13. között lehet átvenni, felhasználásukra pedig 2027 márciusának végéig lesz lehetőség.

Háztartási kiadások: az autózástól a készülékek javításáig

Az elromlott háztartási gépek javításának költségei is sokakat foglalkoztattak a héten. Egy mosógép, telefon vagy más háztartási készülék javítása sok esetben már majdnem annyiba kerül, mint egy új termék megvásárlása, ezért a fogyasztók gyakran inkább a csere mellett döntenek. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezen változtatna: osztrák mintára olyan állami támogatás bevezetését javasolja, amely a javítási költségek 50 százalékát, legfeljebb 50 ezer forintot fedezne. A cél, hogy a javítás megfizethetőbb alternatívát jelentsen az új készülékek vásárlásával szemben. Az Európai Unió szabályozása is egyre nagyobb hangsúlyt helyez a javításhoz való jogra, Terézvárosban pedig már helyi kezdeményezésekkel is támogatják ezt a szemléletet: közösségi szerelde és eszközkölcsönző segíti a lakókat abban, hogy a még használható tárgyak ne kerüljenek idő előtt a szemétbe.

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A hétvége egyik legolvasottabb témája az autófenntartás valódi költsége volt. Sokan elsősorban az üzemanyag árával és a kötelező biztosítással számolnak, miközben a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is jelentős összegeket emészthet fel. Egy új autó fenntartása havonta akár a 200 ezer forintot is meghaladhatja, de egy használt jármű esetében is közel 150 ezer forintos havi költség adódhat. Egy 10 millió forintért vásárolt új autó és egy 5 millió forintos használt jármű ötéves fenntartási költségeit összehasonlítva jól látszik, hogy a vételár csak a kiadások egy részét jelenti. A vásárlást tervezőknek emellett a finanszírozási lehetőségeket is érdemes mérlegelniük, hiszen az autóhitel költségei tovább növelhetik a teljes kiadást.

EZ IS ÉRDEKELHET Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak Sokan csak a tankolásra és a kötelező biztosításra gondolnak, amikor kiszámolják, mennyibe kerül az autózás, pedig a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is jelentős terhet jelent.

Szintén nagy érdeklődés övezte az áruházi parkolók szabályairól szóló összeállításunkat. Nem minden parkoló használható korlátlan ideig ingyenesen, ráadásul még ugyanazon üzletlánc különböző egységeinél is eltérhetnek a feltételek. Az Aldi például 17 áruházánál alkalmaz időkorlátos parkolási rendszert, míg a Penny egyes üzleteinél a megengedett várakozási idő túllépése pótdíjat vonhat maga után. A Tesco arról is beszámolt, hogy bizonyos esetekben a hosszabb időre otthagyott járművek elszállítására is sor kerülhet. A Pénzcentrum öt boltláncot kérdezett meg a parkolási szabályokról és azok betartatásáról, amelyekből kiderült, hogy az autósoknak érdemes minden alkalommal ellenőrizniük az adott parkolóra vonatkozó feltételeket.

Sokan olvasták az önkiszolgáló kasszáknál alkalmazott egyik legismertebb visszaélésről, az úgynevezett banántrükkről szóló cikkünket is. A módszer lényege, hogy a vásárló a ténylegesen megvásárolt termék helyett egy olcsóbb áru kódját választja ki a kasszánál. Így a blokkra például egy kedvező árú zöldség vagy gyümölcs kerül, miközben a bevásárlótáskába ennél jóval drágább termék jut. A visszaélések felismerését megnehezíti, hogy az önkiszolgáló kasszáknál véletlen hibák is előfordulhatnak, a szándékos megtévesztés azonban már nem egyszerű figyelmetlenség, hanem komoly jogi következményekkel járó cselekmény lehet.

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Az ősz fontos témái: tanárhiány, fakivágás és temetkezés

Az oktatás helyzetével foglalkozó cikkünk is sok olvasót vonzott, amelyben annak jártunk utána, milyen feltételekkel taníthatnak pedagógusdiploma nélkül az iskolákban. A magyar közoktatás egyik legsúlyosabb problémája továbbra is a pedagógushiány, amelynek enyhítésére a jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik, hogy pedagógusdiplomával nem rendelkező szakemberek is részt vegyenek az oktatásban. Bizonyos szakemberek, egyetemi hallgatók és nyugdíjas pedagógusok is bekapcsolódhatnak az iskolai munkába, a lehetőségeket azonban szigorú feltételek korlátozzák. A tartós megoldáshoz a bérezés mellett a munkaterhelés csökkentésére, a munkafeltételek javítására és a pedagógusokat segítő szakemberek számának növelésére is szükség lenne.

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Az őszi kerti munkák költségei is felkeltették az olvasók érdeklődését, különösen a fakivágás árai. A nyilvános szolgáltatói árlisták alapján egy kisebb fa eltávolítására már 10–15 ezer forintos irányárakat is találni, míg egy nagyobb példány kivágása 130–180 ezer forintba, vagy akár ennél is többe kerülhet. A kivágás ráadásul nem feltétlenül jelenti a teljes munka végét: az ágak és a törzs elszállítása, valamint a tuskó eltávolítása sok esetben külön költséget jelent, így a végösszeg jelentősen meghaladhatja az eredetileg kalkulált árat.

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Nagy érdeklődés övezte a temetkezési költségekről szóló összeállításunkat is. Egy hozzátartozó elvesztése nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is komoly terhet róhat a családokra. Novák Gergely, a Télizöld-Szigü Kegyeleti Szolgálat Zrt. tulajdonosa a Pénzcentrumnak elmondta, hogy 2026-ban egy koporsós temetés nettó 560 ezer forintba, míg egy urnás búcsúztatás nettó 370 ezer forintba kerül. A szakember arról is beszélt, hogy Budapesten egyre kevesebben választják a hagyományos koporsós temetést.

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Turizmus és vendéglátás: turistacsapdák és bezáró éttermek

A hét egyik legérdekesebb interjújában a magyar gasztronómia nemzetközi megítéléséről és a turistacsapdák problémájáról beszélgettünk Reményik Áron marketing- és PR-szakértővel, a Raconteur Agency alapítójával. A szakember A lángos-csapda című tanulmányában azt vizsgálta, hogyan torzulhat a magyar gasztronómia képe, ha a valódi hagyományok, regionális ízek és hiteles vendéglátói történetek helyét átveszik a leegyszerűsített, turistáknak eladható magyaros ételek.

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A Pénzcentrum CashTag című műsorának legújabb adása is nagy érdeklődést váltott ki, amelyben a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások nehézségeit mutattuk be. A tó vízhiánya, a strandturizmus visszaszorulása és a fogyasztói szokások átalakulása együttesen olyan kihívások elé állította a térség vendéglátóit, amelyekkel sokan már nem tudnak megbirkózni. Egy helyi vállalkozó becslése szerint az elmúlt két-három évben 15–20 vendéglátóhely zárhatott be a környéken, miközben más vállalkozók már tevékenységük teljes átalakításán gondolkodnak. A műsorban helyi vállalkozók beszéltek arról, milyen nehézségekkel szembesülnek, és milyen lehetőségeket látnak a térség turizmusának fellendítésére.

Ötmilliárdos főnyeremény: gazdára talált az Ötöslottó főnyereménye

A hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó híre szombat este érkezett: gazdára talált az Ötöslottó 5 milliárd 197 millió forintos főnyereménye. A szerencsés játékos minden idők ötödik legnagyobb magyarországi Ötöslottó-főnyereményét nyerte meg, a hatalmas összeghez azonban nem jut hozzá automatikusan.

A nyertesnek jelentkeznie kell a Szerencsejáték Zrt.-nél, amire a sorsolástól számítva 90 nap áll rendelkezésére. Ha ezt elmulasztja, elveszítheti a teljes nyereményt. Bár ritkán fordul elő, hogy valaki nem jelentkezik egy ekkora összegért, a magyar lottózás történetében már több százmilliós, sőt milliárdos főnyeremény is maradt gazdátlanul. Az új milliárdosnak ráadásul a tervezett vagyonadóval is számolnia kell, amely a szabályozás végleges formájától függően évente több tízmillió forintos kiadást jelenthet számára.

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