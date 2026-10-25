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Gazdaság

Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?

Pénzcentrum
2026. október 25. 19:04 9 perc

Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit, amelyekben a magyarok mindennapi kiadásai, a megélhetést érintő változások és a fogyasztói szokások egyaránt fontos szerepet kaptak. A 2027-es költségvetés bejelentései mellett utánajártunk, mennyibe kerül valójában egy autó fenntartása, milyen költségekkel járhat egy temetés vagy egy fa kivágása, és hogyan lehetne olcsóbbá tenni az elromlott háztartási gépek javítását. Foglalkoztunk a pedagógushiánnyal, a magyar gasztronómia problémáival és a Velencei-tó környéki turizmus nehézségeivel is. Ezen a héten ráadásul gazdára talált az Ötöslottó több mint ötmilliárd forintos főnyereménye.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Fontos hetet zárt a magyar gazdaság: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bemutatta a 2027-es költségvetés alapelveit, amelyek között a minimálbér összegéig fizetendő személyi jövedelemadó csökkentése, a családi pótlék megduplázása és a nyugdíjasokat érintő intézkedések is szerepelnek. 

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A gazdasági hírek mellett ezúttal is számos hétköznapi témával foglalkoztunk. Megnéztük, milyen szabályok vonatkoznak az áruházi parkolókra, mennyibe kerül egy fa kivágása, és milyen feltételekkel taníthatnak pedagógusdiploma nélkül az iskolákban. A hét egyik legérdekesebb interjújában a magyar gasztronómia turistacsapdáiról beszélgettünk, a CashTag legújabb adásában pedig a Velencei-tó környéki vendéglátóhelyek nehézségeit mutattuk be.

Így változhatnak a magyarok jövedelmei és támogatásai 2027-ben

Sokakat foglalkoztattak a családokat és nyugdíjasokat érintő bejelentések. A családi pótlék megduplázásával egy gyermek után havi 24 400, két gyermek után összesen 53 200, három gyermek után pedig 96 ezer forint járhatna. A tervek szerint megmaradna a 13. és a 14. havi nyugdíj, utóbbiból azonban 2027-ben is csak egyheti összeget fizetnének ki. Emellett 120 ezer forintra emelnék a minimálnyugdíjat, bizonyos nyugdíjasok pedig SZÉP-kártyát is kaphatnának.

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Kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést.

Nagy érdeklődés övezte azt is, hogy a korábban tervezettnél jóval kisebb lehet a minimálbér jövő évi emelése. Bár a személyi jövedelemadó csökkentése több pénzt hagyhat a munkavállalóknál, a minimálbér 2027-es emelése körül továbbra is komoly bizonytalanságok vannak. A korábbi bérmegállapodás még 14 százalékos emelést irányzott elő, a Pénzcentrumnak nyilatkozó makrogazdasági elemzők szerint azonban a gazdaság teljesítménye és a termelékenység alakulása alapján inkább 4–6 százalékos növekedés tűnik reálisnak.

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Sok olvasónk figyelmét felkeltette az Óbudai Megbecsülés Program idei meghirdetése is. A III. kerületi önkormányzat kezdeményezésének keretében 10 ezer forint értékű vásárlási utalványhoz juthatnak a jogosult lakosok. A támogatás nemcsak a 65 év feletti nyugdíjasoknak járhat, hanem bizonyos megváltozott munkaképességű ellátásban részesülőknek is. Az utalványokat november 2. és 13. között lehet átvenni, felhasználásukra pedig 2027 márciusának végéig lesz lehetőség.

Háztartási kiadások: az autózástól a készülékek javításáig

Az elromlott háztartási gépek javításának költségei is sokakat foglalkoztattak a héten. Egy mosógép, telefon vagy más háztartási készülék javítása sok esetben már majdnem annyiba kerül, mint egy új termék megvásárlása, ezért a fogyasztók gyakran inkább a csere mellett döntenek. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezen változtatna: osztrák mintára olyan állami támogatás bevezetését javasolja, amely a javítási költségek 50 százalékát, legfeljebb 50 ezer forintot fedezne. A cél, hogy a javítás megfizethetőbb alternatívát jelentsen az új készülékek vásárlásával szemben. Az Európai Unió szabályozása is egyre nagyobb hangsúlyt helyez a javításhoz való jogra, Terézvárosban pedig már helyi kezdeményezésekkel is támogatják ezt a szemléletet: közösségi szerelde és eszközkölcsönző segíti a lakókat abban, hogy a még használható tárgyak ne kerüljenek idő előtt a szemétbe.

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Egy elromlott mosógép, telefon vagy háztartási gép javítása ma sokszor majdnem annyiba kerül, mint egy új készülék, ezért a fogyasztók gyakran inkább a cserét választják.

A hétvége egyik legolvasottabb témája az autófenntartás valódi költsége volt. Sokan elsősorban az üzemanyag árával és a kötelező biztosítással számolnak, miközben a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is jelentős összegeket emészthet fel. Egy új autó fenntartása havonta akár a 200 ezer forintot is meghaladhatja, de egy használt jármű esetében is közel 150 ezer forintos havi költség adódhat. Egy 10 millió forintért vásárolt új autó és egy 5 millió forintos használt jármű ötéves fenntartási költségeit összehasonlítva jól látszik, hogy a vételár csak a kiadások egy részét jelenti. A vásárlást tervezőknek emellett a finanszírozási lehetőségeket is érdemes mérlegelniük, hiszen az autóhitel költségei tovább növelhetik a teljes kiadást.

Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
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Sokan csak a tankolásra és a kötelező biztosításra gondolnak, amikor kiszámolják, mennyibe kerül az autózás, pedig a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is jelentős terhet jelent.

Szintén nagy érdeklődés övezte az áruházi parkolók szabályairól szóló összeállításunkat. Nem minden parkoló használható korlátlan ideig ingyenesen, ráadásul még ugyanazon üzletlánc különböző egységeinél is eltérhetnek a feltételek. Az Aldi például 17 áruházánál alkalmaz időkorlátos parkolási rendszert, míg a Penny egyes üzleteinél a megengedett várakozási idő túllépése pótdíjat vonhat maga után. A Tesco arról is beszámolt, hogy bizonyos esetekben a hosszabb időre otthagyott járművek elszállítására is sor kerülhet. A Pénzcentrum öt boltláncot kérdezett meg a parkolási szabályokról és azok betartatásáról, amelyekből kiderült, hogy az autósoknak érdemes minden alkalommal ellenőrizniük az adott parkolóra vonatkozó feltételeket.

Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
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Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
Nem minden áruházi parkolóban lehet korlátlan ideig ingyen várakozni, és még ugyanazon boltlánc üzleteinél is eltérhetnek a feltételek.

Sokan olvasták az önkiszolgáló kasszáknál alkalmazott egyik legismertebb visszaélésről, az úgynevezett banántrükkről szóló cikkünket is. A módszer lényege, hogy a vásárló a ténylegesen megvásárolt termék helyett egy olcsóbb áru kódját választja ki a kasszánál. Így a blokkra például egy kedvező árú zöldség vagy gyümölcs kerül, miközben a bevásárlótáskába ennél jóval drágább termék jut. A visszaélések felismerését megnehezíti, hogy az önkiszolgáló kasszáknál véletlen hibák is előfordulhatnak, a szándékos megtévesztés azonban már nem egyszerű figyelmetlenség, hanem komoly jogi következményekkel járó cselekmény lehet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Banántrükkel fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
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"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Olcsó zöldség vagy gyümölcs szerepel a blokkon, miközben jóval drágább termék kerül a bevásárlótáskába. Olcsó trükk, mégis sokan élnek vele.

Az ősz fontos témái: tanárhiány, fakivágás és temetkezés

Az oktatás helyzetével foglalkozó cikkünk is sok olvasót vonzott, amelyben annak jártunk utána, milyen feltételekkel taníthatnak pedagógusdiploma nélkül az iskolákban. A magyar közoktatás egyik legsúlyosabb problémája továbbra is a pedagógushiány, amelynek enyhítésére a jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik, hogy pedagógusdiplomával nem rendelkező szakemberek is részt vegyenek az oktatásban. Bizonyos szakemberek, egyetemi hallgatók és nyugdíjas pedagógusok is bekapcsolódhatnak az iskolai munkába, a lehetőségeket azonban szigorú feltételek korlátozzák. A tartós megoldáshoz a bérezés mellett a munkaterhelés csökkentésére, a munkafeltételek javítására és a pedagógusokat segítő szakemberek számának növelésére is szükség lenne.

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Az őszi kerti munkák költségei is felkeltették az olvasók érdeklődését, különösen a fakivágás árai. A nyilvános szolgáltatói árlisták alapján egy kisebb fa eltávolítására már 10–15 ezer forintos irányárakat is találni, míg egy nagyobb példány kivágása 130–180 ezer forintba, vagy akár ennél is többe kerülhet. A kivágás ráadásul nem feltétlenül jelenti a teljes munka végét: az ágak és a törzs elszállítása, valamint a tuskó eltávolítása sok esetben külön költséget jelent, így a végösszeg jelentősen meghaladhatja az eredetileg kalkulált árat.

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Nagy érdeklődés övezte a temetkezési költségekről szóló összeállításunkat is. Egy hozzátartozó elvesztése nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is komoly terhet róhat a családokra. Novák Gergely, a Télizöld-Szigü Kegyeleti Szolgálat Zrt. tulajdonosa a Pénzcentrumnak elmondta, hogy 2026-ban egy koporsós temetés nettó 560 ezer forintba, míg egy urnás búcsúztatás nettó 370 ezer forintba kerül. A szakember arról is beszélt, hogy Budapesten egyre kevesebben választják a hagyományos koporsós temetést.

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Turizmus és vendéglátás: turistacsapdák és bezáró éttermek

A hét egyik legérdekesebb interjújában a magyar gasztronómia nemzetközi megítéléséről és a turistacsapdák problémájáról beszélgettünk Reményik Áron marketing- és PR-szakértővel, a Raconteur Agency alapítójával. A szakember A lángos-csapda című tanulmányában azt vizsgálta, hogyan torzulhat a magyar gasztronómia képe, ha a valódi hagyományok, regionális ízek és hiteles vendéglátói történetek helyét átveszik a leegyszerűsített, turistáknak eladható magyaros ételek. 

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Mit visz haza magával egy turista Budapestről, ha a magyar konyhával először egy túlárazott, rosszul elkészített gulyáson, egy turistáknak szánt lángoson keresztül találkozik?

A Pénzcentrum CashTag című műsorának legújabb adása is nagy érdeklődést váltott ki, amelyben a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások nehézségeit mutattuk be. A tó vízhiánya, a strandturizmus visszaszorulása és a fogyasztói szokások átalakulása együttesen olyan kihívások elé állította a térség vendéglátóit, amelyekkel sokan már nem tudnak megbirkózni. Egy helyi vállalkozó becslése szerint az elmúlt két-három évben 15–20 vendéglátóhely zárhatott be a környéken, miközben más vállalkozók már tevékenységük teljes átalakításán gondolkodnak. A műsorban helyi vállalkozók beszéltek arról, milyen nehézségekkel szembesülnek, és milyen lehetőségeket látnak a térség turizmusának fellendítésére.

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Ötmilliárdos főnyeremény: gazdára talált az Ötöslottó főnyereménye

A hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó híre szombat este érkezett: gazdára talált az Ötöslottó 5 milliárd 197 millió forintos főnyereménye. A szerencsés játékos minden idők ötödik legnagyobb magyarországi Ötöslottó-főnyereményét nyerte meg, a hatalmas összeghez azonban nem jut hozzá automatikusan.

A nyertesnek jelentkeznie kell a Szerencsejáték Zrt.-nél, amire a sorsolástól számítva 90 nap áll rendelkezésére. Ha ezt elmulasztja, elveszítheti a teljes nyereményt. Bár ritkán fordul elő, hogy valaki nem jelentkezik egy ekkora összegért, a magyar lottózás történetében már több százmilliós, sőt milliárdos főnyeremény is maradt gazdátlanul. Az új milliárdosnak ráadásul a tervezett vagyonadóval is számolnia kell, amely a szabályozás végleges formájától függően évente több tízmillió forintos kiadást jelenthet számára.

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Címlapkép: Getty Images
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