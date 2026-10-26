Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány

A Pénzügyminisztérium megkezdte az új vagyonadóról, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését. Míg a tervek szerint már idén decemberben életbe lépő vagyonadó az egymilliárd forint feletti nettó vagyonokat adóztatná meg, az átalakított kata 2027-től ismét lehetővé teszi a cégek felé történő számlázást és a mellékállású vállalkozási formát. A tervek fogadtatása a szakmai szervezetek körében vegyes.

Az október közepén lezárult véleményezési szakasz után a tárca hangsúlyozta, hogy a cél egy mindenki számára egyszerűen elérhető adózási forma megteremtése. Az új vagyonadó a tervezet szerint 2026. december 15-én lép hatályba, és éves szinten mintegy 200 milliárd forint bevételt hozhat a költségvetésnek. Az új adónem nagyjából 15-25 ezer embert érint, mivel az adómentes értékhatárt egymilliárd forintnál húzták meg. Az e feletti nettó vagyonrész után 1 százalékos, míg 100 milliárd forint felett 1,5 százalékos adót kell fizetni. Fontos kitétel, hogy az értékhatár házastársanként külön-külön érvényes, és bevallást csak annak kell készítenie 2027 augusztusáig, akinek tényleges fizetési kötelezettsége keletkezik.

A kata átalakításának legfontosabb eleme, hogy az adónem újra szélesebb körben lesz elérhető, így visszatérhetnek a mellékállású vállalkozók, és megnyílik a cégek (B2B) felé történő számlázás lehetősége. Az éves bevételi értékhatár 18 millióról 22 millió forintra nő, az e feletti részre megmarad a 40 százalékos különadó. Az adó havi összege a főállásúaknak 100 ezer, a mellékállásúaknak 50 ezer forint lesz. A cégeknek számlázókat egy meghatározott értékhatár – főállásúaknál 8 millió, mellékállásúaknál 4 millió forint – felett 15 százalékos kiegészítő adó is terheli. Cserébe a főállású katások társadalombiztosítási ellátási alapja 2027-ben 317 ezer forintra emelkedik, 2028-tól pedig a minimálbérhez igazodik.

Szigorodnak ugyanakkor a visszaélések elleni szabályok, így nem lehet majd katázni a korábbi munkáltató felé, és az adózó elveszíti a jogosultságát, ha bevételeinek több mint fele egyetlen kifizetőtől származik. Az új rendszer 2027. január 1-jén indul, de két évig párhuzamosan működik a régivel. A jelenlegi katások az eddigi formát 2028 végéig változatlan feltételekkel, céges számlázás nélkül megtarthatják, az új rendszerbe pedig bármikor átléphetnek. A régi kata 2029. január 1-jével szűnik meg véglegesen.

A szakmai szervezetek felemásan értékelik a kormányzati terveket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Ipartestületek Országos Szövetsége üdvözölte a kata módosítását, kiemelve, hogy a céges számlázás visszaállítása 2022 óta húzódó problémát old meg, a magasabb adóösszeg pedig növeli a vállalkozók tb-jogosultságát. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szerint a lépés segítheti a gazdaság fehéredését, de az aránytalan terheket jelentő korlátozásokon finomítani kell. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ennél sokkal kritikusabb, véleményük szerint a kata-tervezet túlbonyolított, önellentmondásos, és nem egyeztethető össze maradéktalanul a Tisza Adócsökkentés+ programjával, ezért saját normaszöveget és javaslatcsomagot küldtek a minisztériumnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vagyonadó bevezetését a VOSZ jelenlegi formájában egyáltalán nem támogatja, a szervezet szerint a szabályokat a termelő tőke és a beruházások védelme érdekében át kell dolgozni. Hasonló aggályokat fogalmazott meg az ÁFEOSZ-COOP Szövetség is, amely úgy látja, hogy az új teher hátrányos helyzetbe hozhatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, és veszélybe sodorhatja a kistelepülési boltok fennmaradását.