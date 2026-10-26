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Gazdaság

Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány

MTI
2026. október 26. 19:29 3 perc

A Pénzügyminisztérium megkezdte az új vagyonadóról, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését. Míg a tervek szerint már idén decemberben életbe lépő vagyonadó az egymilliárd forint feletti nettó vagyonokat adóztatná meg, az átalakított kata 2027-től ismét lehetővé teszi a cégek felé történő számlázást és a mellékállású vállalkozási formát. A tervek fogadtatása a szakmai szervezetek körében vegyes.

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Az október közepén lezárult véleményezési szakasz után a tárca hangsúlyozta, hogy a cél egy mindenki számára egyszerűen elérhető adózási forma megteremtése. Az új vagyonadó a tervezet szerint 2026. december 15-én lép hatályba, és éves szinten mintegy 200 milliárd forint bevételt hozhat a költségvetésnek. Az új adónem nagyjából 15-25 ezer embert érint, mivel az adómentes értékhatárt egymilliárd forintnál húzták meg. Az e feletti nettó vagyonrész után 1 százalékos, míg 100 milliárd forint felett 1,5 százalékos adót kell fizetni. Fontos kitétel, hogy az értékhatár házastársanként külön-külön érvényes, és bevallást csak annak kell készítenie 2027 augusztusáig, akinek tényleges fizetési kötelezettsége keletkezik.

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A kata átalakításának legfontosabb eleme, hogy az adónem újra szélesebb körben lesz elérhető, így visszatérhetnek a mellékállású vállalkozók, és megnyílik a cégek (B2B) felé történő számlázás lehetősége. Az éves bevételi értékhatár 18 millióról 22 millió forintra nő, az e feletti részre megmarad a 40 százalékos különadó. Az adó havi összege a főállásúaknak 100 ezer, a mellékállásúaknak 50 ezer forint lesz. A cégeknek számlázókat egy meghatározott értékhatár – főállásúaknál 8 millió, mellékállásúaknál 4 millió forint – felett 15 százalékos kiegészítő adó is terheli. Cserébe a főállású katások társadalombiztosítási ellátási alapja 2027-ben 317 ezer forintra emelkedik, 2028-tól pedig a minimálbérhez igazodik.

Szigorodnak ugyanakkor a visszaélések elleni szabályok, így nem lehet majd katázni a korábbi munkáltató felé, és az adózó elveszíti a jogosultságát, ha bevételeinek több mint fele egyetlen kifizetőtől származik. Az új rendszer 2027. január 1-jén indul, de két évig párhuzamosan működik a régivel. A jelenlegi katások az eddigi formát 2028 végéig változatlan feltételekkel, céges számlázás nélkül megtarthatják, az új rendszerbe pedig bármikor átléphetnek. A régi kata 2029. január 1-jével szűnik meg véglegesen.

A szakmai szervezetek felemásan értékelik a kormányzati terveket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Ipartestületek Országos Szövetsége üdvözölte a kata módosítását, kiemelve, hogy a céges számlázás visszaállítása 2022 óta húzódó problémát old meg, a magasabb adóösszeg pedig növeli a vállalkozók tb-jogosultságát. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szerint a lépés segítheti a gazdaság fehéredését, de az aránytalan terheket jelentő korlátozásokon finomítani kell. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ennél sokkal kritikusabb, véleményük szerint a kata-tervezet túlbonyolított, önellentmondásos, és nem egyeztethető össze maradéktalanul a Tisza Adócsökkentés+ programjával, ezért saját normaszöveget és javaslatcsomagot küldtek a minisztériumnak.

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A vagyonadó bevezetését a VOSZ jelenlegi formájában egyáltalán nem támogatja, a szervezet szerint a szabályokat a termelő tőke és a beruházások védelme érdekében át kell dolgozni. Hasonló aggályokat fogalmazott meg az ÁFEOSZ-COOP Szövetség is, amely úgy látja, hogy az új teher hátrányos helyzetbe hozhatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, és veszélybe sodorhatja a kistelepülési boltok fennmaradását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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