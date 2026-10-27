2026. október 27. kedd Szabina
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári
Megtakarítás

Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött

Sasvári Péter
2026. október 27. 10:04 5 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Rekordmértékű a külföldi tőkebeáramlás a forintkötvényekbe a kormányváltás óta. Meddig tartható ez a trend, ha a költségvetési kiigazítás és az uniós források is szerepet játszanak ebben?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A teljes, külföldi kézen levő magyar állampapírállomány értéke 2025 végén 16790 milliárd forint volt, míg idén augusztus végén 21134 milliárd. Ezzel a külföldiek részesedése 35,1%-ra nőtt. Ez körülbelül 25%-os növekedés. Számokban kifejezve idén augusztus végéig a külföldi befektetők 4344 milliárd forinttal növelték a magyar állampapír-állományukat, a magyar háztartások mindössze 1051 milliárddal. A trend a 2019 óta nem látott magas külföldi részarányhoz közelít a helyi (forint) kötvényeknél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A külföldiek kötvényvásárlása már év legelején beindult. Majd újabb lökést kapott a választásokkal, és a Tisza-győzelmével. A nyár és az ősz folyamán pedig töretlenül nőtt. Ugyanis egyre csökkentek a hozamok a legtöbb kötvénytípus esetében, tehát megérte magyar állampapírt venni. Méghozzá jobban, mint a térség más államainak kötvényét. A tavaszi választások előtt még csak 8400 milliárdon állt a külföldiek forintkötvény kitettsége, az év elején pedig valamivel 6000 milliárd forint felett járt. Azonban nyárra elérte a 10000 milliárdot. De mi hajtja ezt a folyamatot?

Politikai változásból gazdasági fordulat?

Egyrészt, ott van az eurobevezetés. Ahogyan arról korábban mi is írtunk, a kormány elkötelezte magát az euro mellett, ennek folyományaként pedig csökkentette az inflációs célszámot. Ez, külföldi elemzések szerint, jelentősen felbátorította a külföldi kötvénybefektetőket, hiszen az eurobevezetés a stabilitás üzenetét közvetíti a pénzpiacok felé.

Egyértelműen a politikai változás áll mögötte, és az, hogy az új kormány programjában szerepelt, hogy 2030-ra teljesíti a maastrichti követelményeket. Ez gyökeres változás az előző kormány álláspontjához képest. Ennek megfelelően jelentősen mérséklődött Magyarország kockázati prémiuma, a magyar állampapírok hozamának csökkenése

- mondja ennek kapcsán Török Zoltán, a Raiffeisen Bank budapesti elemzője.

A befektetők arra spekulálnak, hogy az euró bevezetésének a folyamata elindul. A hozamkonvergencia– vagyis a német és a magyar állampapírok hozama közötti különbség csökkenése – tovább folytatódhat, ez pedig tovább növelheti a külföldiek érdeklődését a magyar állampapírok irányába.

Ráadásul ennek a bizalomnak már alapból volt is mire építenie. Mégpedig a változó politikai helyzetre! A Deutsche Bank elemzése szerint 13 milliárd euro értékben vásároltak külföldiek magyar államkötvényt idén, ebből 10 milliárdnyit a választás után.  A kormányváltás ugyanis önmagában javította a hazánk iránti bizalmat, és ennek eredményeként már ekkor megindult egy külföldi kötvényvásárlási hullám.

Elemzők szerint a befektetők nem látták pozitívan Magyarország helyzetét a választás előtt, hiszen évek óta rossz növekedési számokat és hiányszámokat produkált. Illetve, az Orbán-kormány folyamatos konfliktusban állt Brüsszellel, így nem látszott esély az uniós pénzek hazahozatalára.

Azaz, érthető volt, hogy az euro-bevezetés irányába tett lépések mellett már a puszta politikai változás miatt is nőtt a befektetői bizalom. Ezen pedig, harmadrészt, dobhatott a költségvetés helyzete is. Pontosabban az április óta itt is beállt változások. Kármán András és a kormány nyár óta ugyanis relatíve eredményesen dolgozik egyrészt egy őszintébb hiánykommunikáción, másrészt a deficit csökkentésén.

A Reuters beszámolója szerint a költségvetési hiány csökkentése komoly fordulat lenne az idei évre várt 7,5 százalék után. A kormány ugyanis 5% alá, 4,9%-ra „lőtte” be a hiánycélt. Ez pedig ismét komoly üzenet a befektetők, köztük a kötvénybefektetők felé.

A hosszú lejáratú kötvények különösen sokat profitálhatnak abból is, ha az új kormány megvalósítja a költségvetési konszolidációt, mivel a költségvetési pálya javulása mérsékelheti a hosszabb lejáratú magyar államkötvények prémiumát” – mondta erről a fentebb már idézett Market Screenernek Recai Gunesdogdu, a Nomura Asset Management Europe befektetési vezetője, hozzátéve: "Magyarország az egyik legkedveltebb feltörekvő piaci befektetési célpontunk volt a választás előtt."

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az volt a nagyon nagy kérdés, hogy hogyan tudja megugrani azt a saját maga által írt feladványt  Tisza, mégpedig azt, hogy a választási ígéreteiben szerepelő, jelentősen növeli a kiadásokat,  , adótcsökkent (vagyis növeli a deficitet), de közben elindítja az országot az eurobevezetési úton is, azaz  csökkenti az államháztartási hiányt. Az volt a nagy kérdés, hogy mit fogunk látni a jövő évi költségvetésben a két ellenmondó cél kapcsán

- mondja erről Török, aki szerint a hiány a terveknek megfelelően sikeresen megindult lefelé, és a kormány ezt középtávon is folytatná.

Ezek azonban egyelőre tervek, még ha biztatóak is. A megvalósítás viszont még messze van. A befektetők azonban figyelni fognak nemcsak a jövő évi költségvetésre is, de arra is, hogy a kormány mennyire lesz képes tartani a hiányt.

Mi az irány?

Elemzők szerint, ha a kormány továbbra is elkötelezett marad a hiánycsökkentés irányába, és sikerrel viszi végbe ezirányú terveit, valamint képes lesz hazahozni az uniós pénzeket, akkor akár tovább is élénkülhet a külföldi kereslet a magyar államkötvényekre. Főleg igaz lesz ez, ha esetleg rendeződik az iráni konfliktus, és ezzel lejjebb mennek az energiaárak.

Ha azonban a kormány nem lesz képes véghez vinni költségvetési terveit, akkor nemcsak a külföldi befektetők lelkesedése hagy majd alább, de sokan el fogják adni kötvényeiket. Annál is inkább így van ez, mert, elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a piac nagyrészt már „beárazta” a magyar költségvetési politikát, és ezzel az államkötvényeket. Azaz, a további pozitív fejlemények már nem váltanak majd ki ekkora lelkesedést. A negatívak azonban rosszul érinthetik a magyar államkötvények piacát.

Török Zoltán valamelyest optimistább: „Ha úgy tekintünk a hozamkonvergenciára a kötvénypiacon, hogy ez egy 400 kilométeres út (hiszen ennyi volt a magyar kötvények felára bázispontban kifejezve), és úgy gondoljuk, hogy az út végén még mindig lesz valamekkora  felár a német hozamokhoz képest, akkor most azt látjuk, hogy a piac az út valamivel több, mint felét már meg is tette, de  azért még mindig van hátra belőle."

A pénzügyi piacok mindig a jövőt árazzák be. Nyilván ilyen sebességgel nem fog tovább zuhanni a hozam, de még mindig van további tér a hozamcsökkenésre, és ez várhatóan be is fog következni

- teszi hozzá Török. Szerinte tehát van esély arra, hogy tovább folytatódjon a külföldi befektetési hullám. Hogy melyik forgatókönyv lesz igaz a magyar államkötvényekre, azt az idő majd eldönti.

Fotó: Róka László, MTI/MTVA
#megtakarítás #államkötvény #állampapír #államadósság #kötvény #költségvetés #gazdaság #hozam #euró bevezetés #befektetők #költségvetési hiány #magyar államkötvény #prémium államkötvény #állampapír hozamok #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:56
11:31
11:24
11:15
10:57
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 27. 10:34 Pirosba fordult a BUX, az OTP húzza le a magyar tőzsdét: eközben a Mol hatalmas pénzt kaphat vissza
október 27. 10:04 Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött
október 27. 08:40 Nagy pénz állhat a házhoz a Molnál, közben az OTP célárát is módosították: megindult a magyar tőzsde
október 27. 07:32 Kedd reggel eldőlt, merre mozdul tovább a forint? Így változott az euró és a dollár árfolyama
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 26. 17:01
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 26. 16:24
Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tol...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
Holdblog  |  2026. október 25. 10:47
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet.  Államok...
Összkép  |  2026. október 25. 00:51
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szerv...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 27.
Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start
2026. október 27.
Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál
2026. október 26.
Teszten 14 márka mobiltelefonjai: ezek a legjobbak 2026-ban, nem lehet mellényúlni velük
NAPTÁR
Tovább
2026. október 27. kedd
Szabina
44. hét
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
1 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
1 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
4
3 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
5
1 hete
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 11:31
Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 11:24
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
Agrárszektor  |  2026. október 27. 11:34
Téboly a gabonapiacon: nem várt számok láttak napvilágot a kukoricáról