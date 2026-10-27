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Kedd reggel eldőlt, merre mozdul tovább a forint? Így változott az euró és a dollár árfolyama
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 367,26 forinton állt a hétfő délután hat órai 367,38 forint után. A dollár jegyzése 328,93 forintra ment fel 328,42 forintról, a svájci franké pedig 397,24-re 396,97 forintról.
Kedd reggeli jegyzésén a forint veszteségben állt az októberi kezdéshez képest, 0,1 százalékkal az euró, másfél százalékkal a dollár és két és fél százalékkal a svájci frank ellenében.
A dollárral szemben az év eleji kezdéshez képest már fél százalékkal gyengült a forint, az euró ellenében viszont négy és fél, a svájci frankkal szemben pedig közel négy százalékkal erősödött.
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