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Gazdaság

Kilőtt a magyar tőzsde: jelentős drágulással és óriási forgalommal zártak a hazai részvények

Pénzcentrum/MTI
2026. október 26. 17:52 2 perc

Erősödéssel zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3 százalékos emelkedéssel 143 895,87 ponton fejezte be a napot. A jó hangulatú, magas forgalmú kereskedésben a Mol, a Richter és az OTP teljesítménye segítette az indexet. A Mol árfolyamának emelkedéséhez az is hozzájárulhatott, hogy az UBS megemelte a részvény 12 havi célárát. A vezető részvények közül egyedül a Magyar Telekom gyengült.

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1847,28 pontos, 1,3 százalékos emelkedéssel, 143 895,87 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek a csütörtöki záráshoz képest.

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Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, magas forgalomban, jó hangulatú volt a hétfői kereskedés a BÉT-en, ahol a BUX emelkedése a Mol, valamint a Richter és az OTP jó teljesítményének köszönhető.

A Mol árfolyamának erősödését az elemző részben azzal magyarázta, hogy az UBS 5500 forintról, 5700 forintra emelte a részvény 12 havi célárát.

  • A Mol 112 forinttal, 2,32 százalékkal 4932 forintra erősödött, 4,8 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 520 forinttal, 1,29 százalékkal 40 870 forintra nőtt, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,89 százalékkal 2662 forintra csökkent, forgalma 603,1 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 270 forinttal, 2,05 százalékkal 13 440 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,0 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8752,41 ponton zárt hétfőn, ez 31,82 pontos, 0,36 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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