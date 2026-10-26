A brazil Ibovespa index a hétfői kereskedés elején 17,3 százalékos mínuszba került, és január eleje óta nem látott szintre zuhant.
Kilőtt a magyar tőzsde: jelentős drágulással és óriási forgalommal zártak a hazai részvények
Erősödéssel zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3 százalékos emelkedéssel 143 895,87 ponton fejezte be a napot. A jó hangulatú, magas forgalmú kereskedésben a Mol, a Richter és az OTP teljesítménye segítette az indexet. A Mol árfolyamának emelkedéséhez az is hozzájárulhatott, hogy az UBS megemelte a részvény 12 havi célárát. A vezető részvények közül egyedül a Magyar Telekom gyengült.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1847,28 pontos, 1,3 százalékos emelkedéssel, 143 895,87 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek a csütörtöki záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, magas forgalomban, jó hangulatú volt a hétfői kereskedés a BÉT-en, ahol a BUX emelkedése a Mol, valamint a Richter és az OTP jó teljesítményének köszönhető.
A Mol árfolyamának erősödését az elemző részben azzal magyarázta, hogy az UBS 5500 forintról, 5700 forintra emelte a részvény 12 havi célárát.
- A Mol 112 forinttal, 2,32 százalékkal 4932 forintra erősödött, 4,8 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 520 forinttal, 1,29 százalékkal 40 870 forintra nőtt, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,89 százalékkal 2662 forintra csökkent, forgalma 603,1 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 270 forinttal, 2,05 százalékkal 13 440 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,0 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8752,41 ponton zárt hétfőn, ez 31,82 pontos, 0,36 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
A tartósan beteg gyermekek után járó emelt családi pótlék havi 46 600 forintra nőhet, de más támogatások is duplázódnak.
Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány
Megkezdték az új vagyonadóról, valamint kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését.
Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember
Hiába hivatkozott új tanúk vallomásaira Gyárfás Tamás védelme, a bíróság elutasította a perújítási kérelmet.
Estére gyengült a forint: az euró 367 forint fölé, a dollár pedig 328 forint fölé emelkedett.
Milliárdos források nyílnak meg Magyarországon: a zöld átállásra és az egészségügyre is jut a pénzből
A rendelkezésre álló forrásokból jelentős összegek jutnak többek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre és az egészségügyre.
Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Baljós figyelmeztetést adtak ki a szakértők: elképesztő áremelkedés és keresletromlás jöhet az energiapiacon
A WTI határidős jegyzése 2,19 százalékos csökkenéssel 101 dollárra esett hordónként, míg a Brent 1,89 százalékos mínuszban, 114,51 dolláron mozgott.
A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni.
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.
A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Áll a bál a budapesti parkolás miatt: több kerületi polgármester is szembefordult Karácsony Gergellyel
A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere.
Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások a tó vízhiánya miatt.
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
Az MNB lépése illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közelebb visz az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs céljához és a jegybank szerint támogatja az euróbevezetés...
Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár.
Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz
Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.