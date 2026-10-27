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Elismerte az Apple, gondok vannak az iPhone Duo kijelzőjével: ingyen cserélik a tönkrement méregdrága mobilokat
Az Apple elismerte, hogy az összehajtható iPhone Duo belső kijelzője bizonyos esetekben váratlanul tönkremegy. Bár a probléma a hivatalos tájékoztatás szerint a készülékeknek csak egy elenyésző részét érinti, a cég teljes körű cserét biztosít a pórul járt felhasználóknak.
Az elmúlt időszakban több vásárló is arról számolt be, hogy a mobil belső kijelzője rendkívül rövid használat után meghibásodik.
A beszámolók alapján a jelenség minden esetben hasonlóan zajlik, ugyanis a telefon kinyitásakor egy kattanó hang hallatszik a zsanér felől, amit azonnal a képernyő meghibásodása követ. Ilyenkor a panel jobb oldalán egy hibás pixelcsík jelenik meg, ami egyértelműen a kijelző alatti fizikai törésre utal.
A gyártó rendkívül gyorsan reagált a közösségi platformokon terjedő panaszokra. Hivatalos közleményben erősítették meg a hiba létezését, egyúttal jelezték, hogy tudomásuk szerint a probléma csak a készülékek rendkívül szűk körénél fordul elő. A vállalat arra kéri a hibát tapasztaló tulajdonosokat, hogy a telefon cseréje érdekében azonnal vegyék fel a kapcsolatot az AppleCare ügyfélszolgálatával.
Bár a meghibásodás pontos okát a cég nem részletezte – ami inkább egy adott gyártósori pontatlanságra, mintsem általános típushibára enged következtetni –, az azonnali csereajánlat komoly megkönnyebbülést jelent a vásárlóknak. A belső panel javítása ugyanis normál esetben 999 dollárba, vagyis nagyjából 325 ezer forintba kerülne, így a gyártó díjmentes intézkedése kifejezetten megnyugtató megoldás az érintettek számára.
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