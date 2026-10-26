Megszólalt a jegybank alelnöke: erről a kemény feltételről dönteni kell a magyar euró előtt

Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése, amely komoly védelmet nyújtott az elmúlt évek válságai során. Michael Faulend, a Horvát Nemzeti Bank alelnöke szerint a sikeres átállás kulcsa a szigorú költségvetési fegyelem és az intézmények közötti szoros együttműködés volt. Ez egyben a legfontosabb tanulság Magyarország számára is, hiszen a felkészülés során, az euróövezet előszobájának számító ERM II-be történő belépést megelőzően elengedhetetlen a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok felszámolása.

A horvát jegybank alelnöke a Portfolio Back to Europe konferenciáján adott interjújában egyértelműen sikertörténetként értékelte a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az euró jelentősen mérsékelte a piaci kockázatokat, és teljes mértékben megszüntette a devizakockázatot.

Emellett komoly védőhálót jelentett az olyan súlyos külső sokkok idején, mint a koronavírus-járvány vagy a 2022-es orosz–ukrán háború nyomán kialakult energiaválság. Bár a folyamat Horvátországban gördülékenyen zajlott, a kezdeti lépésektől a csatlakozásig így is mintegy hat évet vett igénybe.

A felkészülést eleinte nehezítette, hogy az euróövezeti adósságválság friss emléke miatt az európai intézmények 2017–2018 környékén még távolságtartóan kezelték az új tagok felvételét. A kitartó brüsszeli és frankfurti egyeztetések, valamint a vállalt strukturális reformok végrehajtása azonban meghozta az eredményt. Jól mutatja a folyamat stabilitását, hogy a 2020 tavaszán kirobbanó pandémia sem tudta megakasztani az ország júliusi belépését az ERM II árfolyam-mechanizmusba, mivel Zágráb addigra már szinte minden előzetes feltételt teljesített.

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Faulend rámutatott, hogy az euróbevezetés rendkívül erős gazdaságpolitikai horgonyként működött. Horvátország a 2010-es években még magas költségvetési hiánnyal és a GDP 85–87 százalékát elérő államadóssággal küzdött. A csatlakozási szándék komolyra fordulásával azonban egyértelművé vált a szigorú költségvetési politika szükségessége. A megteremtett politikai akaratnak és a következetes szakmai munkának köszönhetően az ország néhány év alatt jelentősen lefaragta a deficitet, az államadósságot pedig 57 százalék körüli szintre csökkentette. Az átállás egyben a fiskális kultúrát is formálta, így a gazdaságpolitika a csatlakozás óta eltelt években is fegyelmezettebb maradt.

A szakember szerint Magyarország számára is kifejezetten ajánlott az euró bevezetése, ehhez azonban tudatosan felépített, összehangolt munkára van szükség. A legfontosabb lépés nem egy céldátum kitűzése vagy az ERM II-be való gyors belépés kikényszerítése, hanem a gazdasági fundamentumok rendbetétele. Amíg a magyar gazdaságban túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok vannak jelen, addig ezek csökkentésére kell fókuszálni. Csak akkor érdemes megtenni a következő lépést, ha az ország gazdaságilag és intézményileg is felkészült rá.

Bár Magyarország és Horvátország monetáris rendszere eltér – hazánk inflációs célkövetést, míg déli szomszédunk az euróbevezetés előtt irányított árfolyamlebegtetést alkalmazott –, a siker receptje azonos. Kiemelkedően fontos az egyensúlyi reálárfolyam pontos, fundamentumokon nyugvó meghatározása, valamint a jegybank, a pénzügyminisztérium, a kormány és az európai intézmények közötti napi szintű, bizalmi alapú együttműködés. Az euró hatalmas lehetőség, de a horvát példa azt mutatja, hogy csak akkor válik valódi előnnyé, ha a döntéshozók készek egy hiteles, fegyelmezett és éveken át tartó, következetes gazdaságpolitikai pályát fenntartani.