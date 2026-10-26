A rendelkezésre álló forrásokból jelentős összegek jutnak többek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre és az egészségügyre.
Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon. Az euró árfolyama a reggeli 366,77 forintról 367,38 forintra emelkedett, miközben a dollár jegyzése 328,42 forintra nőtt. A svájci frank szintén drágult, 396,97 forinton jegyezték este hat órakor. Eközben az euró a dollárral szemben gyengült a reggeli szinthez képest.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 366,77 forintról 367,38 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 365,77 forint és 367,89 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 396,69 forintról 396,97 forintra nőtt, a dollár pedig 326,87 forintról 328,42 forintra drágult.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1221 dollárról 1,1185 dollárra gyengült.
A tartósan beteg gyermekek után járó emelt családi pótlék havi 46 600 forintra nőhet, de más támogatások is duplázódnak.
Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány
Megkezdték az új vagyonadóról, valamint kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését.
Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember
Hiába hivatkozott új tanúk vallomásaira Gyárfás Tamás védelme, a bíróság elutasította a perújítási kérelmet.
Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Baljós figyelmeztetést adtak ki a szakértők: elképesztő áremelkedés és keresletromlás jöhet az energiapiacon
A WTI határidős jegyzése 2,19 százalékos csökkenéssel 101 dollárra esett hordónként, míg a Brent 1,89 százalékos mínuszban, 114,51 dolláron mozgott.
A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni.
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.
A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Áll a bál a budapesti parkolás miatt: több kerületi polgármester is szembefordult Karácsony Gergellyel
A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere.
Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások a tó vízhiánya miatt.
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
Az MNB lépése illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közelebb visz az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs céljához és a jegybank szerint támogatja az euróbevezetés...
Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár.
Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz
Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
Fokozzák a rendőri és rendészeti jelenlétet a Blaha Lujza téren, naponta két pár ügyel majd a közbiztonságra.
Kiszivárgott, mennyit ajánlhatott fel Matolcsy György a szabadlábon védekezésért: hiába próbálhatta elkerülni a letartóztatást
Egy hónapra elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását, miután elutasította a védelem által felajánlott 30 millió forintos óvadékot.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.