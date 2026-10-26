Lejtmenetben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben

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Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon. Az euró árfolyama a reggeli 366,77 forintról 367,38 forintra emelkedett, miközben a dollár jegyzése 328,42 forintra nőtt. A svájci frank szintén drágult, 396,97 forinton jegyezték este hat órakor. Eközben az euró a dollárral szemben gyengült a reggeli szinthez képest.

Címlapkép: Getty Images

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