Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett

Jelentősen nőtt az életbiztosításokból származó díjbevétel Magyarországon az elmúlt években, a szerződések száma azonban jóval lassabban emelkedik. A biztosítások ára ráadásul jelentősen függ az életkortól: ugyanazért a 10 millió forintos védelemért egy 60 éves ügyfél akár kilencszer annyit is fizethet havonta, mint egy 30 éves. A Pénzcentrum életbiztosítási körképében annak jártunk utána, kik kötnek leggyakrabban életbiztosítást, mekkora összegre érdemes biztosítani magunkat, milyen díjakkal kell számolni, és milyen esetekben tagadhatja meg a biztosító a kifizetést.

Bár az életbiztosítások piaca az elmúlt években jelentős növekedést mutatott Magyarországon, a biztosítási védelemmel rendelkezők aránya továbbra is viszonylag alacsony. Miközben a biztosítók díjbevétele folyamatosan emelkedik, a szerződések száma ennél jóval lassabban bővül. Pedig egy megfelelően megválasztott életbiztosítás komoly anyagi segítséget jelenthet a családnak egy váratlan tragédia esetén, különösen akkor, ha a háztartás megélhetése nagyrészt egyetlen keresőtől függ, vagy jelentős hiteltartozást kell törleszteni.

A Pénzcentrum ezért megkereste a hazai biztosítókat, hogy megtudjuk, hogyan változott az életbiztosítások iránti kereslet, mely korosztályok kötnek leggyakrabban szerződést, és mekkora havi díjjal kell számolniuk az ügyfeleknek. Kérdéseinkre az Allianz Hungária, a Groupama Biztosító, a K&H Biztosító, az NN Biztosító, az UNION Biztosító és az UNIQA Biztosító válaszai, valamint további biztosítói tájékoztatások alapján kerestük a választ.

Egyre több pénz áramlik az életbiztosításokba

A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) 2025-ös évkönyve szerint 2024 végén összesen 2 239 237 életbiztosítási szerződést tartottak nyilván Magyarországon, ami mindössze 0,7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A díjbevételek ugyanakkor 10,3 százalékkal emelkedtek, az életbiztosítások pedig a teljes biztosítási piac díjbevételének 37,4 százalékát adták.

A MABISZ adatai szerint 2024-ben az egy főre jutó életbiztosítási díjbevétel 69 847 forint volt, szemben a 2023-as 62 873 forinttal. Ez azonban nem az ügyfelek által fizetett átlagos éves biztosítási díjat jelenti, hanem a teljes életbiztosítási díjbevétel népességre vetített értékét. Molnos Dániel, a MABISZ főtitkára az évkönyvben arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon közel öt éve lényegében nem változott az életbiztosítással rendelkezők aránya.

A 2025-ös év már ennél is erőteljesebb növekedést hozott. Az Allianz 2026 júniusában közzétett Globális Biztosítási Jelentése szerint a magyar biztosítási piac díjbevétele 16,6 százalékkal emelkedett, ezen belül az életbiztosítási üzletág 28 százalékos bővülést ért el. A rendszeres díjfizetésű életbiztosítások szegmense több mint 10 százalékkal növekedett, de az egyszeri díjas termékek is jelentősen hozzájárultak a teljesítményhez.

Tölgyes Ágnes, az Allianz Hungária pénzügyi divíziójának vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az egyszeri tényezők torzíthatják az éves növekedési adatokat, az inflációt figyelembe véve pedig a piac reálnövekedése mérsékeltebb lehet. Az Allianz előrejelzése szerint a következő évtizedben a magyar életbiztosítási piac éves átlagban 4,5 százalékkal növekedhet, míg globálisan 4,9 százalékos bővüléssel számolnak.

UNIQA Biztosító: kilencszeres különbség is lehet az életbiztosítások díjában

Az UNIQA Biztosító szerint a magyar életbiztosítási piac a 2023-as visszaesést követően 2024–2025-ben ismét élénkülni kezdett, elsősorban a megtakarítási célú életbiztosítások, azon belül is az egyszeri és eseti befizetések növekedésének köszönhetően. A díjbevétel ugyanakkor gyorsabban emelkedett, mint a szerződések száma, így a bővülés csak részben jelentette új ügyfelek megjelenését. A társaság szerint 2026 első felében a szerződésállomány lassú növekedése folytatódott.

A biztosító tapasztalatai alapján kockázati életbiztosítást leginkább a 30–45 évesek kötnek, akiknél a családalapítás, a gyermekvállalás és a hitelfelvétel különösen fontossá teszi a pénzügyi védelmet. A fiatalabbak hosszú távú megtakarításait ugyanakkor sok esetben a korlátozott anyagi lehetőségek és a lakhatási célok szorítják háttérbe. Az UNIQA szerint egyelőre nem igazolható olyan generációs fordulat, amely a teljes piacot átrendezné.

A társaság tájékoztatása szerint 2026 első negyedévében szerződésszám alapján a haláleseti kockázati életbiztosítások, díjbevétel alapján pedig a befektetési egységekhez kötött, úgynevezett unit-linked konstrukciók vezettek. A kockázati életbiztosítások mellé sokan balesetre, rokkantságra vagy súlyos betegségekre szóló kiegészítő fedezeteket is választanak. Az UNIQA-nál az átlagos haláleseti biztosítási összeg 10 millió forint körül alakul.

A biztosító konkrét példákat is megadott arra, hogyan változik ugyanannak a kockázati életbiztosításnak az ára különböző életkorokban. Számításuk szerint 15 éves biztosítási tartam és 10 millió forintos biztosítási összeg mellett egy 30 éves ügyfél megközelítőleg havi 3000 forintért köthet életbiztosítást. Ugyanez a konstrukció 40 éves korban már körülbelül 5000 forintba, 50 évesen 12 ezer forintba, 60 éves korban pedig 27 ezer forintba kerülhet havonta.

A példából jól látszik, hogy azonos biztosítási összeg és tartam mellett a 60 éves ügyfél havi díja kilencszerese lehet a 30 éves ügyfélének. A pontos díjat ugyanakkor a kiegészítő fedezetek, a kedvezmények és az esetleges kockázati pótdíjak is befolyásolják. A dohányzás, a jelentős túlsúly vagy a veszélyes tevékenységek szintén drágíthatják a védelmet, egy meglévő betegség azonban nem feltétlenül akadálya a szerződéskötésnek.

Az UNIQA arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a haláleseti szolgáltatási igények elutasítása ritka, előfordulhat, hogy a biztosítási védelem a haláleset időpontjában már nem áll fenn, például díjnemfizetés miatt. Szintén problémát jelenthet valamely szerződéses kizárás, várakozási idő vagy a közlési kötelezettség megsértése. Utóbbival kapcsolatban fontos jogszabályi korlát, hogy életbiztosításnál a közlési kötelezettség megsértésére nem alapozható a szolgáltatás megtagadása, ha a szerződéskötéstől a halálesetig öt év eltelt.

Groupama Biztosító: sokan túl alacsony összegre biztosítják magukat

A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években erősödött az életbiztosítások iránti kereslet, elsősorban a megtakarítási jellegű konstrukciók népszerűségének köszönhetően. Az ügyfelek egyre tudatosabban keresik az öngondoskodási lehetőségeket, miközben a rugalmas, személyre szabható biztosítások is nagyobb hangsúlyt kapnak.

A legtöbb életbiztosítást továbbra is a családalapítás, hitelfelvétel vagy hosszabb távú pénzügyi tervezés előtt álló aktív korú ügyfelek kötik. A fiatalabb generációk érdeklődése ugyan erősödik, különösen a pénzügyileg tudatosabb ügyfelek körében, de ez egyelőre nem változtatja meg alapvetően a piaci struktúrát.

A társaság ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a tisztán kockázati életbiztosítások továbbra is kisebb figyelmet kapnak, mint a megtakarítási célú termékek. Tapasztalataik szerint sok ügyfél a szükségesnél alacsonyabb biztosítási összeget választ, miközben a magasabb összegű, valódi pénzügyi biztonságot nyújtó konstrukciók kevésbé elterjedtek. Népszerűek ugyanakkor a hitelfedezeti biztosítások, amelyeket sokan a hitelszerződéssel egy időben kötnek meg.

A Groupama szerint az életbiztosítások díját elsősorban az életkor és az egészségi állapot határozza meg, de a biztosítás tartama, a választott összeg és a kiegészítő fedezetek is fontos szerepet játszanak. A haláleseti kifizetések elutasításának hátterében jellemzően szerződéses kizárások állnak, például a meghatározott időszakon belül bekövetkező öngyilkosság, vagy bizonyos esetekben egy korábban már fennálló, de be nem jelentett betegség.

NN Biztosító: 2026-ban mérséklődött a piac lendülete

Az NN Biztosító szerint a magyar életbiztosítási piac 2024 óta növekedési pályán mozog, amit elsősorban a nyugdíjbiztosítások, a unit-linked termékek és a kockázati életbiztosítások iránti kereslet erősödése hajtott. A 2025-ös kiemelkedő növekedést követően ugyanakkor 2026-ban már mérséklődött a lendület, főként az egyszeri díjas konstrukciók visszaesése miatt.

A rendszeres díjfizetésű termékek ugyanakkor tovább növekedtek. A társaság tájékoztatása szerint a kockázati életbiztosítások díjbevétele több mint 12 százalékkal, a nyugdíjbiztosításoké több mint 7 százalékkal, a unit-linked termékeké pedig 3 százalékot meghaladó mértékben emelkedett.

Az NN tapasztalatai szerint elsősorban a 35–55 évesek kötnek életbiztosítást, mivel ebben az életszakaszban jellemzően magas a családi és pénzügyi felelősség. Ugyanakkor fokozatosan növekszik a 36 év alattiak biztosításkötési hajlandósága is, különösen a nyugdíjbiztosítások esetében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak Egy jól működő rendszerben a munkáltató vállalhatná a megtakarítás ösztönzését, az állam pedig ehhez kedvezményeket biztosíthatna. Nem is kizárólag adó-visszatérítés formájában.

A biztosító saját állományában szerződésszám alapján a kockázati életbiztosítások adják a legnagyobb részt, miközben az új értékesítésekben a kockázati és a unit-linked termékek dominálnak. Az NN Amulett kockázati életbiztosításánál 10 millió forint körüli az átlagos haláleseti biztosítási összeg, amely jellemzően az inflációt követő ütemben növekszik.

Az NN arra is figyelmeztetett, hogy a haláleseti kifizetésekkel kapcsolatban sok félreértés tapasztalható. Előfordulhat például, hogy a biztosított a szerződéskötéskor nem közöl egy lényeges betegséget, vagy a bekövetkezett esemény valamely szerződéses kizárás miatt nem minősül biztosítási eseménynek. A társaság ezért a szerződési feltételek alapos megismerését javasolja.

K&H Biztosító: már a mobilbankon keresztül is egyre többen kötnek életbiztosítást

A K&H Biztosító tapasztalatai szerint az ügyfelek körében egyre nagyobb szerepet kap a tudatos öngondoskodás és a pénzügyi védelem. A társaság külön kiemelte a digitális értékesítés térnyerését: a mobilbankon keresztül kötött kockázati életbiztosítások aránya már meghaladja a 40 százalékot.

A társaság szerint a kockázati életbiztosításokat legnagyobb arányban a harmincas és negyvenes éveikben járó ügyfelek kötik. Ugyanakkor egyre több fiatal ismeri fel már az első munkahely megszerzésekor vagy a családalapítás kezdetén, hogy a jövedelemkiesés és a váratlan élethelyzetek komoly pénzügyi kockázatot jelenthetnek.

A K&H tapasztalatai szerint az ügyfelek egyre magasabb biztosítási összegeket választanak, amiben az infláció és a növekvő hitelállomány is szerepet játszik. A biztosító kockázati életbiztosítása akár néhány ezer forintos havi díjtól elérhető, a választható haláleseti biztosítási összeg pedig 500 ezer és 75 millió forint között lehet. A díjat ugyanakkor az életkor, az egészségi állapot, a dohányzás, a foglalkozás és a választott kiegészítő fedezetek is befolyásolják.

A K&H arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a haláleseti szolgáltatások döntő többségénél a biztosítók teljesítenek, előfordulhat elutasítás valótlan vagy hiányos egészségi nyilatkozat, szerződéses kizárás, várakozási idő vagy díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés esetén.

UNION Biztosító: három-öt évnyi jövedelemnek megfelelő védelem lehet indokolt

Az UNION Biztosító szerint 2026-ban a kockázati védelem és a hosszú távú öngondoskodás iránti igény egyaránt meghatározó, az ügyfelek biztosításkötési hajlandóságát azonban továbbra is jelentősen befolyásolja az anyagi helyzetük és a pénzügyi tudatosságuk. A társaság tapasztalatai alapján az ügyfelek jellemzően továbbra is tanácsadók közreműködésével, személyesen kötnek életbiztosítást.

A biztosító szerint elsősorban a 30–50 éves korosztály számára válik különösen fontossá az életbiztosítás, jellemzően családalapítás, lakáshitel-felvétel vagy az idősödő szülőkről való gondoskodás idején. A fiatalabbaknál ugyanakkor az alacsonyabb jövedelem és az egzisztencia megteremtésének nehézségei korlátozhatják a biztosításkötést.

Az UNION két fő ügyféligényt különböztet meg: a család anyagi biztonságát szolgáló kockázati életbiztosításokat, valamint a megtakarítási célt is szolgáló konstrukciókat. Emellett növekszik az igény a baleseti, betegségi, rokkantsági és egészségbiztosítási kiegészítő fedezetekre is.

A társaság a kockázati életbiztosítások esetében három-öt évnyi jövedelemnek megfelelő biztosítási összeget javasol. Ez például havi nettó 400 ezer forintos kereset mellett 14,4–24 millió forintot, havi nettó 600 ezer forintos jövedelemnél pedig 21,6–36 millió forintot jelentene. A megtakarítási célú élet- és nyugdíjbiztosításoknál az UNION a nettó jövedelem körülbelül 10 százalékának rendszeres félretételét tartja indokoltnak.

A biztosító szerint a díjat elsősorban a biztosítási összeg, a szerződés időtartama, az életkor, az egészségi állapot és az életmód határozza meg. A dohányzás, a túlsúly vagy bizonyos nem megfelelően kezelt betegségek jelentős pótdíjat eredményezhetnek, súlyosabb esetekben pedig korlátozhatják a biztosíthatóságot.

Allianz Hungária: idősebb korban sem feltétlenül késő életbiztosítást kötni

Az Allianz Hungária arra hívta fel a Pénzcentrum figyelmét, hogy az életbiztosítások nem kizárólag a fiatalabb, aktív korú ügyfelek számára érhetők el. A biztosítási védelem idősebb korban is fontos szerepet játszhat, ezért a társaság kínálatában olyan konstrukciók is megtalálhatók, amelyek a 65 év felettiek számára is elérhetők.

Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a társaság életbiztosításai jellemzően 70 éves korig köthetők meg, egyes konstrukciók pedig ennél jóval tovább nyújtanak védelmet. Az Allianz Gondoskodás Most életbiztosítás például teljes életre szóló fedezetet biztosít, míg a hozzá kapcsolódó balesetbiztosítási fedezetek 85 éves korig maradnak érvényben.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj Egy-két évtizede még nem volt jellemző, hogy 65 év feletti ügyfeleknél a biztosítók érdemben vállalják az egészségügyi vagy életbiztosítási kockázatokat, mára viszont már látványosan bővült az idősek mozgástere.

A társaság tájékoztatása szerint az Allianz Gondoskodás Most életbiztosítás legalacsonyabb havi díja a minimális életbiztosítási és teljes balesetbiztosítási fedezettel 4000 forint, míg a választható élet-, baleset- és egészségbiztosítási fedezeteket tartalmazó változat esetében 7000 forint volt. A konkrét díj ugyanakkor az életkortól és a választott biztosítási védelemtől is függ, az idősebb ügyfeleknél pedig korkockázati pótdíjjal is számolni kell.

Mire érdemes figyelni életbiztosítás kötése előtt?

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint az életbiztosítás kiválasztásakor mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy az ügyfél elsősorban a család anyagi védelmét szeretné biztosítani, vagy hosszú távú megtakarítási lehetőséget keres. A két cél ugyanis eltérő konstrukciókat indokolhat.

A kockázati életbiztosítás alapvetően a biztosított halála esetén nyújt előre meghatározott összegű kifizetést, míg a megtakarítási jellegű életbiztosítások befektetési elemet is tartalmazhatnak. Utóbbiaknál különösen fontos a költségek és a visszavásárlási feltételek vizsgálata.

Az MNB arra figyelmeztet, hogy a megtakarítási jellegű életbiztosítások idő előtti megszüntetése jelentős pénzügyi veszteséggel járhat, mivel a visszavásárlási érték akár számottevően elmaradhat a korábban befizetett díjaktól. A jegybank ezért azt javasolja, hogy az ügyfelek még a szerződéskötés előtt vizsgálják meg a termék teljes költségmutatóját, a visszavásárlási feltételeket és azt, hogy hosszú távon is vállalni tudják-e a rendszeres díjfizetést.