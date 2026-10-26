Jön a duplázás 2027-től: ennyivel több pénzt kaphatnak a beteg gyermeket nevelő családok

Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint 2027-től a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó emelt családi pótlék is a kétszeresére emelkedik. Az érintett gyermekek után a havi támogatás 23 300 forintról 46 600 forintra nő, az egyedülálló szülők pedig még magasabb összeget kaphatnak. A változás a saját jogon nevelési ellátásra jogosult felnőtteket és a külön szabályok alapján támogatott gyermekeket is érinti. A miniszterelnök közlése szerint a családi pótlék általános emelése összesen 1,7 millió gyermeket és egymillió családot érinthet, a lépésre pedig közel 300 milliárd forint többletforrást biztosítanak a 2027-es költségvetésben.

A kormány 2027-től megduplázza a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után járó emelt családi pótlékot is - közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn közzétett Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő azt írta: mintegy 134 ezer gyermek részesül ma ilyen emelt családi pótlékban. Az érintett gyermek után a havi 23 300 forint 46 600 forintra emelkedik. Ez évente 279 600 forinttal több segítség a tartós betegséggel vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok számára.

Az emelés 28 595 tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, saját jogon nevelési ellátásra jogosult felnőttnek is segítséget jelent - ismertette a miniszterelnök, hozzátéve: az ő támogatásuk havi 20 300 forintról 40 600 forintra emelkedik. Számukra ez évente 243 600 forinttal több pénzt jelent.

A bejegyzéshez csatolt videóban a miniszterelnök elmondta: aki egyedül neveli tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekét, annál a havi összeg 25 900 forintról 51 800 forintra nő. Ez évente 310 800 forint többlet az érintett gyermek után.

A kormányfő tájékoztatása szerint az emelés kiterjed a nevelőszülőknél, gyermekotthonokban és más, a törvényben meghatározott intézményekben élő gyermekekre, az ideiglenesen elhelyezett gyermekekre és a további külön szabályozott jogosultakra is. Ebben a körben az általános havi összeg 14 800 forintról 29 600 forintra nő, ami évente 177 600 forint többlet. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után itt is az emelt havi 46 600 forintos összeg jár majd 2027-től.

Magyar Péter emlékeztetett bejelentésükre, amely szerint 2027-től megduplázzák az általános családi pótlékot, ez 1,7 millió gyermeket és egymillió családot érint. Kivétel nélkül minden összeg a kétszeresére nő, a gyermekeiket közösen vagy egyedül nevelő szülők támogatása is - közölte.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon 18 éve, 2008 óta nem emelték a családi pótlék összegét, ez időközben elveszítette a vásárlóerejének több mint a felét.

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Tájékoztatása szerint ma több mint 363 ezer család kap egy gyermek után családi pótlékot, esetükben ez 12 200 forintról 24 400 forintra emelkedik. Ez egy teljes év alatt 146 400 forint többletet jelent. Két gyermek után közel 274 ezer család részesül családi pótlékban, náluk a támogatás gyermekenként 13 300 forintról 26 600 forintra nő. Két gyermek után így havonta összesen 53 200 forint jár, ez évente 319 200 forinttal több pénzt jelent majd. A három- vagy többgyermekes családok esetében - 120 ezer ilyen család van - gyermekenként 16 ezer forintról 32 ezer forintra emeli a kormány a támogatást. Három gyermeknél így havi 96 ezer forint lesz a családi pótlék, ez évente 576 ezer forint többlet. Négy gyermeknél havi 128 ezer forint jár majd, ami évente 768 ezer forint pluszt jelent. Minden további gyermek után is havi 32 ezer forint jár.

Magyar Péter külön szólt arról, hogy a gyermeküket egyedül nevelők esetében 13 700 forintról 27 400 forintra nő a havi támogatás. Két gyermek esetén az egyszülős családokban gyermekenként 14 800 forint helyett 29 600 forint jár, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 17 ezer forintról 34 ezer forintra emelkedik az összeg.

"Erre a történelmi lépésre közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítunk a 2027-es költségvetésben" - mondta a miniszterelnök.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA