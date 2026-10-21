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Gazdaság

Körözést adtak ki Matolcsy György fia ellen

Pénzcentrum
2026. október 21. 17:07

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Matolcsy Ádám ellen gazdasági csalás miatt. A volt jegybankelnök, Matolcsy György fiát az MNB-ügy egyik leágazásában említette az ügyészség, és a hatóságok két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, egyikük feltételezhetően Matolcsy Ádám.

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Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt körözi a rendőrség. Az ügyészség az MNB-ügy egyik leágazásában említette a nevét, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. A két körözött személy egyike feltételezhetően Matolcsy Ádám.

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A nyomozó főügyészség a nap folyamán őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet.

Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök, megtagadták a vallomástételt. Az ügyészség indítványozta Matolcsy György letartóztatását.
Címlapkép: Getty Images
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