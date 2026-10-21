A korábban vártnál valamivel gyorsabb gazdasági növekedést és mérsékelt inflációt vár 2027-re a Kopint-Tárki.
Körözést adtak ki Matolcsy György fia ellen
Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Matolcsy Ádám ellen gazdasági csalás miatt. A volt jegybankelnök, Matolcsy György fiát az MNB-ügy egyik leágazásában említette az ügyészség, és a hatóságok két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, egyikük feltételezhetően Matolcsy Ádám.
Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt körözi a rendőrség. Az ügyészség az MNB-ügy egyik leágazásában említette a nevét, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. A két körözött személy egyike feltételezhetően Matolcsy Ádám.
A nyomozó főügyészség a nap folyamán őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet.
Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök, megtagadták a vallomástételt. Az ügyészség indítványozta Matolcsy György letartóztatását.
Miközben az európaiak többsége bizakodó a saját és családja jövőjét illetően, a világ kilátásait már jóval kevesebben látják pozitívan.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,26 forintról 365,38 forintra emelkedett 18 órakor.
Meglepő fordulat a magyar tőzsdén: egész nap emelkedett az index, aztán zárás előtt megrogyott a hangulat
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 129,72 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 143 326,20 ponton zárt szerdán.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából számos művész, tudós és közéleti szereplő kapott állami kitüntetést.
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Négy hét múlva kerül megrendezésre a HR (R)EVOLUTION 2026 konferencia, amely Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája.
Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vették őrizetbe Matolcsy György volt jegybankelnököt.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
Összefoglaltuk, mit tudni eddig az MNB-s alapítványok közpénzügyéről. Mivel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt? Hová kerültek a százmilliárdok?
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt nyomozási cselekményeket folytat az MNB-ügyben.
Újabb összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő büntetőeljárásban.
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Két hónapon belül hivatalos találkozón egyeztet Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Órákig tartó Google Cloud-üzemzavar bénította meg a Revolut szolgáltatásait kedden, a brit neobank mellett más pénzügyi cégek és közszférabeli weboldalak működése is akadozott.
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Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Palócz Éva, a Kopint-TÁRKI vezérigazgatója szerint a jövő évi büdzsé leginkább az alacsony jövedelműeknek kedvez.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 383,34 pontos, 0,27 százalékos csökkenéssel, 143 455,92 ponton zárt kedden.
A várakozásoknak megfelelően októberben sem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
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