Körözést adtak ki Matolcsy György fia ellen

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Matolcsy Ádám ellen gazdasági csalás miatt. A volt jegybankelnök, Matolcsy György fiát az MNB-ügy egyik leágazásában említette az ügyészség, és a hatóságok két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, egyikük feltételezhetően Matolcsy Ádám.

Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt körözi a rendőrség. Az ügyészség az MNB-ügy egyik leágazásában említette a nevét, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. A két körözött személy egyike feltételezhetően Matolcsy Ádám.

A nyomozó főügyészség a nap folyamán őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet.

Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök, megtagadták a vallomástételt. Az ügyészség indítványozta Matolcsy György letartóztatását.