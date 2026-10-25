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A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Gazdaság

Veszteségekkel zárta a hetet a magyar tőzsde, nagyot estek a vezető részvények

Pénzcentrum
2026. október 25. 20:03 2 perc

Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten csütörtökön 142 048,59 ponton zárt, 3422,53 ponttal, 2,35 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.

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A heti forgalom 104,67 milliárd forintot tett ki az előző heti 146,78 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek. A Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy a 4iG tagvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. 54,25 millió eurós keretösszegű szolgáltatási szerződést írt alá a montenegrói közmunkaügyi minisztériummal. A megállapodás az ország rendvédelmi és határrendészeti szervezeteit érintő digitalizációs és technológiai program megvalósítására szól.

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Kitértek arra, hogy szerdán a Mol részvényeinek árfolyamát a szerb NIS kőolajipari vállalattal kapcsolatos hír mozgatta. A szerb pénzügyminiszter egy tévéinterjúban közölte, hogy aláírták a NIS orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal, az ügylet lezárásához még versenyhatósági jóváhagyásokra van szükség. Ezt a hírt a Mol cáfolta, a közleménye szerint nem történt olyan változás a folyamatban lévő NIS-tranzakcióban, amiről a Molnak a tőkepiacokat tájékoztatnia szükséges.

A héten több vezető részvényre is célárváltozás érkezett. Hétfőn az HSBC 5400 forintról 5800 forintra emelte a Mol 12 havi célárfolyamát. Az OTP célárfolyamát az Autonomous Research 57 143 forintról 57 921 forintra emelte. A Trigon Dom Maklerski az OTP árfolyamát 51 714 forintról 49 753 forintra vágta vissza változatlanul vételi ajánlás mellett, a Richter célárfolyamát viszont 13 171 forintról 13 474 forintra emelték, tartásra ajánlás mellett.

  • A héten a vezető részvények közült a Richter árfolyama 5,61 százalékkal emelkedett, csütörtökön a részvény 13 170 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 10,8 milliárd forintot.
  • Az OTP jegyzése a héten 4,9 százalékkal esett, árfolyama csütörtökön 40 350 forinton zárt, heti forgalma 74,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Mol árfolyama a héten 5,02 százalékkal mérséklődött, az olajipari részvény árfolyama csütörtökön 4820 forinton zárt, heti forgalma több mint 14,8 milliárd forint volt.
  • A Magyar Telekom árfolyama a héten 0,22 százalékkal csökkent, a részvény csütörtökön 2686 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 3,1 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,52 százalékkal, 45,88 ponttal csökkent, csütörtökön 8720,59 ponton zárt.
Címlapkép: Getty Images
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