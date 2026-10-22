A biztonságpolitikai szakértő szerint a fenyegetések célja a lakosság elbizonytalanítása, és újabb akciók is jöhetnek.
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
A volt jegybankelnök őrizetbe vétele után kezdett el terjedni az az álhír, hogy közvetlenül Matolcsy Györgytől 91,8 milliárd forintnyi készpénzt foglaltak le. Ez a szám azonban már májusban ismert volt, és a teljes nyomozás összes lefoglalását takarja.
A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán, október 21-én őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt az MNB-alapítványok ügyében. Az ügyészség közlése szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanújával hallgatták ki. A nyomozók több helyszínen kutatást tartottak és bizonyítási eszközöket foglaltak le, Matolcsy mellett további két embert is őrizetbe vettek. Matolcsy a vallomástételt megtagadta. A gyanúsítás nem jelent bűnösséget, a jogerős ítéletig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.
A hír után gyorsan terjedni kezdett egy szám. Címekben, közösségi médiás posztokban és mémekben is az szerepel, hogy Matolcsytól 91,8 vagy kerekítve 92 milliárd forintot foglaltak le, egyes változatok szerint készpénzben. Ez az információ azonban téves.
A szám nem a szerdai akcióból származik. A Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda már 2026. május 29-én bejelentette, hogy addig összesen több mint 91,8 milliárd forintnyi készpénzt és értékpapírt foglaltak le az ügyben. Ekkor még senki sem volt gyanúsított. Az összeg a teljes, 2025 eleje óta tartó nyomozásra vonatkozik, amely a hatóságok szerint 97 magánszemélyt, 36 gazdasági társaságot és 11 magántőkealapot érint.
Hogy a szerdai akcióban Matolcsy személyes vagyonát zárolták-e, arról nincs nyilvános információ.
A 91,8 milliárd nagyrészt nem is készpénz, és sok helyről jön össze. A legnagyobb tétel, 80,8 milliárd forint, egyetlen értékpapírszámla, amelyet még 2025. május 9-én zároltak. További 506 millió forint négy, meg nem nevezett magánszemély bankszámlájáról származik. Egy helyszínen készpénzt és ékszereket is találtak, ezek értékét nem közölték. A maradék nagyjából 10,5 milliárd forintot nem bontották tételekre, és azt sem hozták nyilvánosságra, hogy a vagyon kiktől származik.
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A lefoglalás ráadásul nem végleges elvonás, és nem azonos a kár összegével. A hatóságok szerint a vagyon jelenleg elsősorban bizonyítékként szolgál, sorsáról később a bíróság dönthet.
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