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A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa szeptemberben 3-ról 2,5 százalékra csökkentette a középtávú inflációs célt, miközben az alapkamatot változatlanul 5,5 százalékon hagyta. A lépés illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közelebb visz az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos céljához, és a jegybank szerint támogatja az euróbevezetés útját. A kérdés: mennyire komoly ez a jelzés, és milyen hatása lehet a forintra, a hitelekre, illetve a hosszú távú konvergenciára?
Varga Mihály jegybankelnök szerint a lépés a kedvező inflációs folyamatoknak, a csökkenő várakozásoknak és a reálgazdasági konvergenciának köszönhető. Az alacsonyabb inflációs cél emellett közelebb áll az EKB-hoz, és illeszkedik a régiós jegybankok (pl. lengyel, román) gyakorlatához is. A jegybanki kommunikáció szerint emellett támogatja a nominális és reálkonvergenciát, valamint a várakozások alacsonyabb szinten tartását.
Érdemes elkülöníteni néhány dolgot. Egyrészt van egy rövid és egy hosszú távú hatás. Hosszabb távon a lépés azt jelenti, hogy a lakosság és a cégek alapvetően alacsonyabb inflációt várhatnak. Ennek persze feltétele hogy a jegybank hitelesen tudja e tartani ezt a célt
- mondta el, ennek kapcsán, lapunk kérdésére, Kónya István, közgazdász, a Corvinus egyetemi tanára. Ugyanis, ha a pálya megmarad, akkor a beruházás, árazás és hasonló döntések esetében a 2.5% lesz figyelembe véve a szakértő szerint.
Fontos még két dolgot itt leszögezni. Az egyik, hogy az új cél jövő év január elsejétől érvényes. Ráadásul, mivel jövőre valamennyire ismét megugorhat az infláció, így az MNB által kitűzött cél 2028-ra lehet elérhető. A másik pedig, hogy az alapkamat tekintetében most nem történt a gyakorlatban változás, az továbbra is 5,5% maradt. Ez jól mutatja, hogy a jegybank óvatos, nem siet a kamatvágással, ahogyan erre Kónya is rámutat:
Ezzel adott magának teret az MNB 1-2 kamatcsökkentésre, mert nem lépte meg rögtön. Akár idén is csökkenthet.
Az eurózónához képest 0,5 százalékponttal magasabb inflációs cél lehetőséget biztosít arra, hogy az árszintfelzárkózás egy része továbbra is az inflációs többleten keresztül valósulhasson meg, így rövid távon ne jelentsen túlzott terhet a reálgazdaság számára. Kónya azonban arra figyelmeztet:
A nominálkamat változatlan, az inflációs cél változott. Azaz, 1-2 éves horizonton magasabb reálkamattal számolnak a gazdasági szereplők
Kónya szerint tehát valójában szigorodtak a monetáris feltételek, de középtávon talán majd tudnak kamatot vágni. Tehát, miután az MNB kamatot nem csökkentett, így ez monetáris szigorításnak tekinthető, hiszen a reál-, és nem a nominális kamat számít a gyakorlatban. A lépésnek azonban több, komoly hatása is lehet a forintra, és erre nem is kell sokat várni.
Pozitív és negatív hatások
„Hosszú távon, ha a várható infláció alacsonyabb és a reálkamat pedig előre meghatározott, akkor a nominális kamatok is alacsonyabbak lesznek. Azaz alacsonyabb nominális kamatkörnyezet felé halad a gazdaság, ám ennek nincs feltétlenül gazdasági következménye, ugyanis a reál az, ami számít” - mondta el, ennek kapcsán Kónya István. A reálkamatot ugyanis, legalábbis hosszabb távon, gazdasági tényezők határozzák meg mint például a demográfia, tehát nem csak a monetáris politika formálja azt. Reálkamatnak azt nevezzük, amikor a nominális kamatból levonjuk az inflációt.
Azonban az új inflációs cél mégis abba az irányba mutat, hogy hosszabb távon olcsóbbá válhat a hitelfelvétel. Ugyanis a lakossági és vállalati hitelek kamatai fokozatosan követhetik a jegybanki pályát, ha a hitelesség megmarad.
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Kónya arra hívja fel a figyelmet, hogy az infláció csökkenésével a bérdinamika is mérséklődik. Tehát hiába alacsonyabb a kamatteher, a jövedelmek növekedése is kisebb. Az államadósság finanszírozása azonban valóban könnyebbé válhat. Csökken ugyanis a kamatprémium, amelyet az államadósság miatt fizet Magyarország. Ráadásul mindez tovább csökkenhet, ahogyan, a lépés miatt nő a Magyarország iránti bizalom a pénzpiacokon.
Rövid távon a kamattartás és a hitelesebb inflációs keret raádásul támogathatja a forint stabilitását. A piacok pedig pozitívan reagálhatnak a lépésre rövidebb és hosszabb távon is. Valamint arra is, és ez nagyon fontos, hogy Magyarország közelebb ezzel kerül az euro bevezetéséhez. Varga megszólalása után erőre is kapott a forint: a 362-es szintről 360-ig erősödött a hazai fizetőeszköz az euróval szemben. Ugyanis a lépés egyik fő csapásiránya az euro bevezetése körül forog.
A lényeg: az euro
„Eléggé nyilvánvaló, hogy mindez az eurocsatlakozás miatt van, bár, ha nem lenne euro, előbb-utóbb akkor is értelmes lépés lenne, hiszen Magyarország fokozatosan zárkózik fel a fejlettebb államokhoz” - mondja erről Kónya, aki hozzáteszi:
Rövid távon a lépés erősítette a forintot. Összességében ez egy forinterősítő lépésnek tekinthető. A piacok ugyanis ezt az eurocsatlakozás szemüvegén keresztül nézik.
Azaz, a lépést mindenképpen meg kellett tenni, hiszen mert minden fejlett gazdaságban hasonló tartományban mozog az inflációs cél, azaz kvázi ez a konszenzus. És, ez egy alapvetően jó kompromisszum, hiszen a cél így nem túl magas, de még hagy inflációs mozgásteret a jegybank számára. Nem jó azonban jó nagyon „kilógni” a fejlett államok által alkalmazott tartományból. Az ugyanis, Magyarország mára megemelkedett fejlettségi szintjén, anomáliának számítana. Ez pedig a piaci szereplők számára bizonytalansági tényező lenne.
Az inflációs cél csökkentése tehát alapvetően az euróról és a pénzpiaci bizalomról szól. Egy szimbolikus és gyakorlati lépés is az euró felé vezető úton. Ezzel pedig közelíti Magyarországot az eurozóna jegybankjainak céljaihoz, amivel „megnyugtatja” a pénzpiacokat is, növelve a befektetési kedvet, és, remélhetőleg, „ócsítva” az államadósságot.
Önmagában azonban nem dönti el a kérdést: a következő 12–18 hónap költségvetési teljesítménye, a kamatpálya és a külső környezet fogja meghatározni, mennyire lesz hiteles a konvergencia-sztori. Addig a forint, a hitelek és a megtakarítások is ebben az új keretben mozognak.
Fotó: Kovács Márton, MTI/MTVA
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