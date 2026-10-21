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Indítványozták Matolcsy György letartóztatását: csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják ×
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Budapest, 2026. október 21.A Központi Nyomozó Fõügyészség (KNYF) épülete 2026. október 21-én. Ezen a napon õrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és kihallgatják a Központi Nyomozó Fõügyészségen.
Gazdaság

Indítványozták Matolcsy György letartóztatását: csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják

Pénzcentrum
2026. október 21. 15:51

Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, a korábbi jegybankvezér azonban megtagadta a vallomástételt.

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Nem sokkal délután fél négy után ért véget a volt jegybankelnök több órán át tartó gyanúsítotti kihallgatása. Bátki Pál, Matolcsy védője elmondta, hogy ügyfele az eljárás során érdemi vallomást nem tett, kizárólag a személyi körülményeiről nyilatkozott - írta a Telex.

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A kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök is, megtagadták a vallomástételt.

A meghallgatáson a nyomozó ügyészek ismertették a gyanúsítás alapjául szolgáló körülményeket, és kezdeményezték a volt elnök letartóztatását. Az ügyvéd tájékoztatása szerint az ötoldalas, rengeteg adatot felsorakoztató gyanúsítást egyelőre nehéz volt feldolgozniuk.

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Hangsúlyozta, hogy amíg nem ismerik meg az ügyészségi állításokat alátámasztó konkrét bizonyítékokat, nem tudnak érdemben reagálni a felhozott vádakra.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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