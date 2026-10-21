Indítványozták Matolcsy György letartóztatását: csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják ×

Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, a korábbi jegybankvezér azonban megtagadta a vallomástételt.

Nem sokkal délután fél négy után ért véget a volt jegybankelnök több órán át tartó gyanúsítotti kihallgatása. Bátki Pál, Matolcsy védője elmondta, hogy ügyfele az eljárás során érdemi vallomást nem tett, kizárólag a személyi körülményeiről nyilatkozott - írta a Telex.

A meghallgatáson a nyomozó ügyészek ismertették a gyanúsítás alapjául szolgáló körülményeket, és kezdeményezték a volt elnök letartóztatását. Az ügyvéd tájékoztatása szerint az ötoldalas, rengeteg adatot felsorakoztató gyanúsítást egyelőre nehéz volt feldolgozniuk.

Hangsúlyozta, hogy amíg nem ismerik meg az ügyészségi állításokat alátámasztó konkrét bizonyítékokat, nem tudnak érdemben reagálni a felhozott vádakra.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA