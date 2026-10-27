Szenzációs felfedezés: 150 éve keresték Magyarország szellemfaját, most végre előkerült a különös lény

A hazai lepkészek egyik régóta keresett faja bukkant fel egy Pest vármegyei tőzeglápon. A díszes mozaikmolyt, amelyet a kutatók már a 19. század óta próbálnak bizonyíthatóan azonosítani Magyarországon, most végre sikerült hivatalosan is igazolni. A parányi lepkét nem volt egyszerű felismerni: csak mikroszkópos vizsgálattal derült ki, hogy valóban a régóta keresett faj példányáról van szó.

A díszes mozaikmoly (Euchromius superbellus) hazai története igazi rovartani detektívregény. A faj jelenlétét már a 19. században is felvetették, később pedig több alkalommal is úgy vélték, hogy sikerült rábukkanni Magyarországon. A korábbi adatokat azonban nem lehetett minden kétséget kizáróan megerősíteni, ezért a lepke sokáig a hazai lepkészek egyik nagy megoldatlan rejtélyének számított.

A Kis-Gerje patak mentén húzódó Hosszúcsemői Tőzegláp megőrzéséért összefogó civilek szövetsége a Facebookon számolt be a felfedezésről. A bejegyzés szerint a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa, Tóth Balázs az idei Teki Tábor éjszakai lepkészprogramján figyelt fel a különös rovarra.

A felfedezés jelentőségét az adja, hogy a díszes mozaikmoly korábban nem rendelkezett olyan, a mai Magyarország területéről származó példánnyal, amelynek alapján a szakemberek kétséget kizáróan igazolhatták volna a hazai előfordulását.

Mikroszkóp kellett a rejtély megoldásához

A lepke azonosítása nem volt egyszerű feladat. A díszes mozaikmoly külső megjelenése ugyanis nagyon hasonlít egy rokon fajéhoz, ezért a szárnyak mintázata alapján nem lehetett biztosan megállapítani, melyik faj került elő. A végső választ az ivarszervek mikroszkópos vizsgálata adta meg. Ez a módszer lehetővé teszi olyan apró anatómiai különbségek felismerését is, amelyek szabad szemmel nem láthatók. A vizsgálat igazolta, hogy valóban a díszes mozaikmoly egyedét találták meg.

A felfedezésről Balázs Tóth és Botond Balogh tudományos közleménye is beszámol, amely a Folia Entomologica Hungarica – Rovartani Közlemények 2026-os kötetében jelent meg. A dokumentált példány a Magyar Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményébe került, így a későbbi kutatók számára is vizsgálható marad.

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Miért olyan fontos ez a felfedezés?

A díszes mozaikmoly története jól mutatja, hogy a természetkutatásban nem mindig elegendő egy fénykép vagy egy korábbi észlelés. Különösen a nagyon hasonló rokon fajok esetében lehet szükség olyan részletes vizsgálatokra, amelyekkel a szakemberek valóban bizonyítani tudják az azonosítást. A díszes mozaikmoly a sodrómolyalkatúak közé tartozó molylepke, amelynek elterjedése Dél- és Kelet-Európára, valamint Nyugat-Ázsia egyes területeire is kiterjed. Magyarországi jelenléte azonban sokáig bizonytalan maradt.

A mostani lelet azért is jelentős, mert újabb adattal gazdagítja a hazai lepkefaunáról rendelkezésre álló tudományos ismereteket. A felfedezés egyúttal arra is emlékeztet, hogy a védett természeti területek rendszeres kutatása még olyan fajokról is új információkat hozhat, amelyekről a szakemberek már régóta úgy gondolták, hogy talán előfordulnak nálunk.