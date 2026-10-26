Feljelentést tett a Pénzügyminisztérium Nagy Márton külföldi utazásai miatt

Feljelentést tett a Pénzügyminisztérium Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai és a minisztériumi delegációk kiküldetései miatt. A tárca hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is megfogalmazta. A minisztérium szerint az okozott kár meghaladja a 100 millió forintot.

A Pénzügyminisztérium hétfőn feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetései ügyében. A tárca közlése szerint a feljelentés hűtlen kezelés és költségvetési csalás megalapozott gyanújára hivatkozik, emellett a hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is felveti.

A minisztérium úgy tudja, az okozott kár meghaladja a 100 millió forintot, ami a Büntető törvénykönyv szerint különösen nagy vagyoni hátránynak minősül. A tárca egyelőre nem közölt további részleteket.

Nagy Márton 2022 és 2026 között vezette a gazdasági tárcát. Külföldi útjai és az azokhoz kapcsolódó szállásköltségek augusztus végén kerültek a nyilvánosság elé, miután a HVG közérdekű adatigénylést nyújtott be. Az adatok szerint a volt miniszter 2023 és 2026 között delegációjával együtt 32 ország 51 városában járt.

A szállásfoglalásokra három év alatt összesen 51,9 millió forintot fordítottak, 115 külföldi éjszakára. Ez éjszakánként átlagosan 451 ezer forintos költséget jelentett. A foglalások között rendszeresen szerepeltek ötcsillagos szállodák, köztük a Four Seasons és a Ritz-Carlton láncok egységei is.

Címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA