Súlyos üzenetet küldtek az orosz elnöknek a lengyel fővárosból: erre a forgatókönyvre készül a NATO

A NATO-nak fel kell készülnie egy esetleges, Oroszországgal vívott háborúra – jelentette ki a brit védelmi miniszter Varsóban. A tárcavezető szerint a szövetség megfelelő felkészültsége a fegyveres konfliktus elkerülésének legjobb módja, miközben a szövetségesek továbbra is határozottan kiállnak Ukrajna támogatása mellett - jelentette a Portfolio.

Wes Streeting a lengyel hivatali partnerével, Władysław Kosiniak-Kamysz-szal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin folyamatosan próbára teszi a védelmi szövetség elszántságát. A miniszter elítélte az orosz hibrid fenyegetéseket és az állami szintű terrorizmust. Hangsúlyozta, hogy bár a NATO tisztán védelmi szervezet, és sem a szövetség, sem az Egyesült Királyság nem keresi az összecsapást, fel kell készülniük egy olyan forgatókönyvre is, amelyben közvetlen konfliktusba keverednek Moszkvával.

Arra is emlékeztetett, hogy az orosz elnök békés szándékokat hangoztató szavainak nem lehet hitelt adni. Amikor Putyin arról biztosítja a világot, hogy nem akar a NATO-val harcolni, érdemes felidézni azokat a hasonló kijelentéseit, amelyeket alig néhány nappal Ukrajna lerohanása előtt tett. Streeting rámutatott, hogy minél felkészültebb a szövetség, annál kisebb egy tényleges háború kitörésének a valószínűsége.

A politikus megerősítette, hogy a NATO készen áll a tagállamok területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédeni. A brit–lengyel kapcsolatokat méltatva Lengyelországot az Egyesült Királyság egyik legmegbízhatóbb európai szövetségesének nevezte.

A találkozó végén bejelentették, hogy a jövő hónapban brit katonák is csatlakoznak ahhoz a nagyszabású, többnemzetiségű hadgyakorlathoz, amelyet Ukrajna katonai támogatásával összefüggésben rendeznek meg.