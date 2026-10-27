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Bucharest, Romania - April 28, 2022: Shallow depth of field details with a Romanian soldier NATO armband (brassard, armlet) during the Romanian Land Forces National day.
Világ

Súlyos üzenetet küldtek az orosz elnöknek a lengyel fővárosból: erre a forgatókönyvre készül a NATO

Pénzcentrum
2026. október 27. 16:45 2 perc

A NATO-nak fel kell készülnie egy esetleges, Oroszországgal vívott háborúra – jelentette ki a brit védelmi miniszter Varsóban. A tárcavezető szerint a szövetség megfelelő felkészültsége a fegyveres konfliktus elkerülésének legjobb módja, miközben a szövetségesek továbbra is határozottan kiállnak Ukrajna támogatása mellett - jelentette a Portfolio.

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Wes Streeting a lengyel hivatali partnerével, Władysław Kosiniak-Kamysz-szal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin folyamatosan próbára teszi a védelmi szövetség elszántságát. A miniszter elítélte az orosz hibrid fenyegetéseket és az állami szintű terrorizmust. Hangsúlyozta, hogy bár a NATO tisztán védelmi szervezet, és sem a szövetség, sem az Egyesült Királyság nem keresi az összecsapást, fel kell készülniük egy olyan forgatókönyvre is, amelyben közvetlen konfliktusba keverednek Moszkvával.

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Arra is emlékeztetett, hogy az orosz elnök békés szándékokat hangoztató szavainak nem lehet hitelt adni. Amikor Putyin arról biztosítja a világot, hogy nem akar a NATO-val harcolni, érdemes felidézni azokat a hasonló kijelentéseit, amelyeket alig néhány nappal Ukrajna lerohanása előtt tett. Streeting rámutatott, hogy minél felkészültebb a szövetség, annál kisebb egy tényleges háború kitörésének a valószínűsége.

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A politikus megerősítette, hogy a NATO készen áll a tagállamok területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédeni. A brit–lengyel kapcsolatokat méltatva Lengyelországot az Egyesült Királyság egyik legmegbízhatóbb európai szövetségesének nevezte.

A találkozó végén bejelentették, hogy a jövő hónapban brit katonák is csatlakoznak ahhoz a nagyszabású, többnemzetiségű hadgyakorlathoz, amelyet Ukrajna katonai támogatásával összefüggésben rendeznek meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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