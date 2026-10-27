Az Európai Bizottság jelentősen kibővítené a Frontex hatáskörét az illegális migráció visszaszorítása érdekében.
Súlyos üzenetet küldtek az orosz elnöknek a lengyel fővárosból: erre a forgatókönyvre készül a NATO
A NATO-nak fel kell készülnie egy esetleges, Oroszországgal vívott háborúra – jelentette ki a brit védelmi miniszter Varsóban. A tárcavezető szerint a szövetség megfelelő felkészültsége a fegyveres konfliktus elkerülésének legjobb módja, miközben a szövetségesek továbbra is határozottan kiállnak Ukrajna támogatása mellett - jelentette a Portfolio.
Wes Streeting a lengyel hivatali partnerével, Władysław Kosiniak-Kamysz-szal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin folyamatosan próbára teszi a védelmi szövetség elszántságát. A miniszter elítélte az orosz hibrid fenyegetéseket és az állami szintű terrorizmust. Hangsúlyozta, hogy bár a NATO tisztán védelmi szervezet, és sem a szövetség, sem az Egyesült Királyság nem keresi az összecsapást, fel kell készülniük egy olyan forgatókönyvre is, amelyben közvetlen konfliktusba keverednek Moszkvával.
Arra is emlékeztetett, hogy az orosz elnök békés szándékokat hangoztató szavainak nem lehet hitelt adni. Amikor Putyin arról biztosítja a világot, hogy nem akar a NATO-val harcolni, érdemes felidézni azokat a hasonló kijelentéseit, amelyeket alig néhány nappal Ukrajna lerohanása előtt tett. Streeting rámutatott, hogy minél felkészültebb a szövetség, annál kisebb egy tényleges háború kitörésének a valószínűsége.
A politikus megerősítette, hogy a NATO készen áll a tagállamok területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédeni. A brit–lengyel kapcsolatokat méltatva Lengyelországot az Egyesült Királyság egyik legmegbízhatóbb európai szövetségesének nevezte.
A találkozó végén bejelentették, hogy a jövő hónapban brit katonák is csatlakoznak ahhoz a nagyszabású, többnemzetiségű hadgyakorlathoz, amelyet Ukrajna katonai támogatásával összefüggésben rendeznek meg.
Újabb mérföldkő a paksi atomerőmű-bővítésnél: látványos szakasz zárult le, de még kérdéses a folytatás
Befejeződtek a Paks II. atomerőmű hatodik blokkjának talajkiemelési munkálatai, míg az ötödik blokk nukleáris szigetének alaplemeze már csaknem hetven százalékban elkészült.
A Donald Trump vezette amerikai kormányzat Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ következő főtitkárának.
Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson
Elszabadult a pokol Barcelonában is: fiatalok csaptak össze a rendőrökkel, tömeges letartóztatás lett a vége
Súlyos zavargások törtek ki szombat este Barcelona belvárosában, ahol fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrséggel.
Egyre súlyosabb a helyzet Európában: katonákat is bevetnek a zavargások miatt, több fővárosban forrnak az indulatok
Milánótól Madridig, Lisszabontól Tiranáig tüntetések rázták meg Európa nagyvárosait szombaton.
Szinte teljesen elpusztult a Sasfészek: őrizetbe vették a feltételezett gyújtogatót, az épület sorsáról is döntöttek
Tűzvészben nagyrészt elpusztult Hitler egykori bajorországi rezidenciája, a Sasfészek. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 33 éves férfit.
Ukrajna védelmi minisztere bejelentette, hogy helyreállt az ország Starlink-hozzáférése, miután a műholdas internetszolgáltatás napokig korlátozottan működött.
Fokozódik a feszültség Franciaországban: 70 ezer rendőrrel készülnek az újabb zavargásokra, ledeszkázták a luxusüzleteket
Újabb országos tiltakozáshullámra készül Franciaország, a boltokat bedeszkázzák, 70 ezer csendőrt és rendőrt mozgósítanak.
Tűz ütött ki péntek este a bajorországi Kehlsteinhaus épületében. Az épületet a világ Sasfészekként ismeri, és Adolf Hitler egyik hegyi menedéke volt.
Közel ezer repülőjáratot töröltek a pusztító vihar miatt: ezreket kellett kimenekíteni a népszerű ázsiai szigeten
Pénteken elérte Tajvan északkeleti partvidékét a Champi tájfun. A vihar miatt egy ember életét vesztette, 163-an megsérültek, és az ország nagy része leállt.
Hatalmas olajfolt terjed a népszerű üdülőhely partjainál: sorra zárják le a strandokat a tartályhajót ért támadás után
Egy, a Hormuzi-szoros közelében megtámadott tartályhajóból származó olajfolt folyamatosan terjed az Egyesült Arab Emírségek partjai mentén.
Öt földrengés rázta meg a Tirrén-tenger déli részét Szicília közelében, amelyek közül a legerősebb 5,5-ös magnitúdójú volt.
Jöhet a Putyin–Zelenszkij–Trump-csúcstalálkozó? Kiderült mikor és hol folytatódhatnak a béketárgyalások
November első felében Abu-Dzabiban, orosz-amerikai-ukrán háromoldalú formátumban tervezik megtartani az ukrajnai rendezési tárgyalások újabb fordulóját.
XIV. Leó pápa orvosi javaslatra lemondta a jövő hétre tervezett assisi látogatását, mivel a nemrégiben elvégzett tüdőműtétje után még kockázatos lenne számára a helikopteres utazás.
Ismét szigorítanak Franciaországban a zavargások miatt: a Louvre bezár, több városban kijárási tilalom lép életbe
Franciaországban tovább szigorítják a biztonsági intézkedéseket az október 17-i tüntetéseket kísérő súlyos zavargások után.
Hiába Trump ígérete, továbbra is bajban az ukrán hadsereg: Zelenszkij szerint még mindig korlátozzák a Starlinket
Az ukrán védelmi minisztérum forrásai szerint Ukrajnában továbbra is fennakadások tapasztalhatók a Starlink műholdas hálózat működésében.
Dróntalálat érhetett egy teherhajót péntek délelőtt a Fekete-tengeren, a romániai Konstancától mintegy 13 mérföldre.
Putyin bejelentése: Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú béketárgyalásra
Oroszország kész újraindítani az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott háromoldalú béketárgyalásokat.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.