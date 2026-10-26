Emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde, a BUX 1,3 százalékot erősödött. A Mol árfolyamát céláremelés is támogatta.
Milliárdos források nyílnak meg Magyarországon: a zöld átállásra és az egészségügyre is jut a pénzből
A magyar kormány aláírta ma Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel az EGT és Norvég Alapok 2021–2028-as időszakára szóló, 254,1 millió euró (92 milliárd forint) értékű támogatási megállapodást. A rendelkezésre álló forrásokból jelentős összegek jutnak többek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre, egészségügyre, valamint a donor országok által kijelölt független szervezet által kezelt Civil Alapra. A magyar kormány garantálja a támogatások szabályszerű, átlátható és hatékony felhasználását, biztosítva, hogy egyetlen euró se vesszen el.
Magyarország, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői a mai napon ünnepélyes keretek között aláírták az EGT és Norvég Alapok 2021–2028-as időszakra szóló, Magyarország számára elérhető 254,1 millió euró (92 milliárd forint) értékű támogatásról szóló megállapodás dokumentumait a Külügyminisztériumban.
A magyar kormány részéről Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter és Kármán András pénzügyminiszter, a norvég oldalról Espen Barth Eide külügyminiszter, izlandi részről Martin Eyjólfsson külügyi államtitkár, míg Liechtenstein nevében Pascal Schafhauser nagykövet írta alá a megállapodást.
„A tárgyalásokat a Nemzeti Irányító Hatóság vezette, ahol szakmailag felkészült, a korábbi időszakokban tapasztalatokat szerzett munkatársak vettek részt és képviselték a magyar érdekeket, ezúton is köszönöm a munkájukat” – közölte Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter.
Lőrincz Viktória hozzátette: a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a program magyarországi végrehajtásáért felelős Nemzeti Irányító Hatóságként kiemelt feladatának tekinti a források szabályszerű, átlátható és eredményes felhasználásának biztosítását.
„Ebben meghatározó szerepet tölt be a végrehajtásban közreműködő hazai szakmai szervezetek tapasztalata és felkészültsége, amely megfelelő alapot teremt a támogatások hatékony hasznosításához” – tette hozzá.
Lőrincz Viktória közölte: a 254,1 millió euróból 80 millió euró jut zöld átállásra, 42 millió euró helyi fejlesztésekre, 25 millió euró egészségügyre, 16-16 millió euró kultúrára és roma integrációra, 20 millió euró intézményi együttműködésre és kapacitásbővítésre, míg 9,4 millió euró a Kétoldalú Kapcsolatok Alapjába, valamint 26 millió euró a Civil Alapba kerül, illetve 19,7 millióból egyéb feladatok és költségek finanszírozhatók.
Lőrincz Viktória elmondta, hogy ebben a ciklusban a Civil Alap 26 millió eurós támogatási forrásainak lebonyolításáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért a donor országok a felelősek: 2025 júliusában hirdették ki az Alapkezelőre vonatkozó pályázat eredményét, amit ismét az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium (Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány – Magyarország) nyert meg.
„Pénzügyminiszterként azt ígérem: gyorsan haladunk, az eljárások nyilvánosak és átláthatóak lesznek, és ebből a pénzből egyetlen euró sem vész el” – közölte Kármán András pénzügyminiszter. Kármán emlékeztetett arra, hogy az előző ciklusban Magyarország csaknem 215 millió eurótól, mintegy 77 milliárd forinttól esett el.
„Nem azért, mert Norvégia nem akart segíteni, hanem azért, mert az akkori kormány nem fogadta el, hogy a pénz kis részét, mindössze öt százalékát az a független szervezet ossza szét a civilek között, amelyet a pályázaton a legalkalmasabbnak találtak” – közölte.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hozzátette, hogy 2014-ben rendőrök tartottak razziát az Ökotárs Alapítványnál. A bíróság a házkutatást törvénytelennek mondta ki, a nyomozást pedig bűncselekmény hiányában megszüntették.
„Az előző kormány tehát döntött: inkább veszítsenek a magyar iskolák, kórházak és falvak több mint hetvenmilliárd forintot, mint hogy a kritikus hangok öt százalékhoz jussanak” – fogalmazott Kármán András. A tárcavezető szerint ez a kormány más utat választ.
„Nálunk a nemzeti érdek nem jelszó, hanem mérce: minden forintnak és minden eurónak ott a helye, ahol a magyar embereknek a legtöbb hasznot hozza. Ehhez átlátható szabályok, kiszámítható döntések és elszámoltatható intézmények kellenek. A kritikára nem razziával válaszolunk. Mi nem félünk az ellenőrzéstől: a független felügyelet nem korlátoz minket, hanem hitelessé teszi a döntéseinket” – tette hozzá.
Az eseményhez kapcsolódóan Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú egyeztetést folytatott norvég partnerével, Espen Barth Eide külügyminiszterrel. A megbeszélés napirendjén aktuális kétoldalú ügyek, valamint globális és európai biztonságpolitikai kérdések is szerepeltek.
A külügyminiszterek egyetértettek abban, hogy szorosabb párbeszédre és együttműködésre van szükség az Európát érintő kihívások leküzdése érdekében, és a rendszeres kommunikáció folytatásában állapodtak meg.
Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a támogató és a kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése, így segítve az Európai Unióhoz legkésőbb csatlakozott országok fejlődését.
A tartósan beteg gyermekek után járó emelt családi pótlék havi 46 600 forintra nőhet, de más támogatások is duplázódnak.
Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány
Megkezdték az új vagyonadóról, valamint kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését.
Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember
Hiába hivatkozott új tanúk vallomásaira Gyárfás Tamás védelme, a bíróság elutasította a perújítási kérelmet.
Estére gyengült a forint: az euró 367 forint fölé, a dollár pedig 328 forint fölé emelkedett.
Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Baljós figyelmeztetést adtak ki a szakértők: elképesztő áremelkedés és keresletromlás jöhet az energiapiacon
A WTI határidős jegyzése 2,19 százalékos csökkenéssel 101 dollárra esett hordónként, míg a Brent 1,89 százalékos mínuszban, 114,51 dolláron mozgott.
A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni.
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.
A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Áll a bál a budapesti parkolás miatt: több kerületi polgármester is szembefordult Karácsony Gergellyel
A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere.
Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások a tó vízhiánya miatt.
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
Az MNB lépése illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közelebb visz az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs céljához és a jegybank szerint támogatja az euróbevezetés...
Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár.
Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz
Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
Fokozzák a rendőri és rendészeti jelenlétet a Blaha Lujza téren, naponta két pár ügyel majd a közbiztonságra.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.