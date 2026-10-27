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Megtakarítás

Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol

Pénzcentrum
2026. október 27. 17:34 5 perc

Nagyot fordult az OTP árfolyama kedden, a bankpapír délutáni emelkedése a BUX indexet is feljebb húzta. Az amerikai tőzsdéken a Nasdaq indult a legerősebben, miközben a Boeing részvénye közel 10 százalékot zuhant a gyártás felfuttatásának csúszása miatt. A befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett a Fed szerdai kamatdöntésére figyelnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OTP a több mint 1 százalékos reggeli esésből délutánra 3 százalékos pluszba fordult, jelentősen hozzájárulva a BUX 1,4 százalékos emelkedéséhez. A Mol délelőtt 1,1 százalékos nyereségnél járt. Az amerikai nyitást követően a Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,3 százalékkal került feljebb, miközben a Dow Jones lényegében stagnált. Az egyedi részvények közül a Boeing került erős eladói nyomás alá, árfolyama a délutáni adatok szerint 9,6 százalékot esett.

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A kínai technológiai részvényeknél eközben már hónapok óta súlyos veszteségek halmozódnak. A STAR50 index négy hónap alatt 40 százalékot zuhant, ami mintegy 480 milliárd dolláros piaci kapitalizáció-csökkenést jelentett. A szélesebb kínai nagyvállalati részvényindex is körülbelül 20 százalékkal került a júniusi csúcsa alá. A Unitree robotgyártó árfolyama az augusztusi tőzsdei bevezetés óta megfeleződött, a CXMT chipgyártó pedig egy hónap alatt értékének több mint negyedét veszítette el.

A gyártási nehézségek miatt büntetik a Boeinget

A Boeing csak 2027 második felében tervezi érdemben felgyorsítani a 737 Max gyártását, mert a szárnyak előállítása a vártnál lassabban halad. A jelenlegi havi mintegy 47 gépes ütemet 52-re emelnék. Kelly Ortberg vezérigazgató szerint a gyártás stabilizálása több időt igényel, a vállalat pedig a gyorsítás helyett a megfelelő végrehajtást helyezi előtérbe.

A harmadik negyedéves gyorsjelentés vegyes képet mutatott. A nettó veszteség az egy évvel korábbi 5,34 milliárd dollárról 116 millió dollárra csökkent, bár a tavalyi eredményt a 777X programhoz kapcsolódó többmilliárd dolláros leírás terhelte. Az egyszeri tételektől megtisztított egy részvényre jutó veszteség (EPS) 34 cent lett, ami elmaradt az elemzők által várt 21 centes szinttől.

Az árbevétel ugyanakkor 4 százalékkal, 24,19 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva a várakozásokat. A javulást elsősorban a védelmi üzletág támogatta, ahol 15 százalékos bevételnövekedést értek el. A kereskedelmi repülőgépek üzletágának bevétele viszont 3 százalékkal csökkent, működése pedig veszteséges maradt. A magasabb beszállítói árak és a gyártási ütem módosításának költségei egyaránt rontották a teljesítményt.

Kedvező fejlemény, hogy a 737 Max 10 megkapta az amerikai légügyi hatóság jóváhagyását. Az augusztusban engedélyezett Max 7 után így már a teljes Max termékcsalád rendelkezik típusbizonyítvánnyal.

Saját részvényeket vett az OTP, lengyel lehetőség nyílhat a Mol előtt

Az OTP hétfőn 35 039 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, darabonként 40 397 forintos átlagáron. Ezzel a csoport sajátrészvény-állománya 16,65 millió darabra emelkedett, ami 5,95 százalékos részesedésnek felel meg.

A Mol délelőtti erősödését támogathatta a hétfő esti bejelentés, amely szerint a társaság mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett szén-dioxid-kvótaadót és kapcsolódó kamatot igényel vissza a magyar államtól. A vállalat arra számít, hogy az összeg még az idén megérkezhet.

Emellett egy lehetséges lengyelországi felvásárlás (M&A) is a figyelem középpontjába került. Értesülések szerint a Saudi Aramco egyes lengyel érdekeltségeinek értékesítését vizsgálja, köztük a gdański finomítóban meglévő 30 százalékos részesedését és üzemanyag-nagykereskedelmi üzletágát. Piaci elemzők a Molt tartják a legesélyesebb vevőnek, de a BP és a Shell is szóba kerülhet.

A finomítói részesedés révén a Mol közvetlenül a gdański üzemből láthatná el meglévő lengyel benzinkútjait. A társaság 2022-ben 417 töltőállomást vásárolt az országban több mint 600 millió dollárért. Az ügylet azonban egyelőre lehetőség, nem bejelentett megállapodás.

A finomító 70 százalékát birtokló Orlen visszavásárlását a korábbi uniós versenyjogi előírások akadályozzák, amelyek a kisebbségi részesedés eladását is szükségessé tették. A Mol közben a szerb NIS orosz tulajdonrészének megszerzésén is dolgozik. A két tranzakció együtt erősítené regionális pozícióját, de jelentős finanszírozási és versenyjogi feladatokat is jelentene.

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Jelentős szerződést kötött az Alteo

Az Alteo Circular határozatlan idejű hulladékkezelési keretszerződést kötött egy meg nem nevezett, piacvezető multinacionális akkumulátorgyártóval. A megállapodás az akkumulátorgyártás során keletkező hulladékok kezelésére vonatkozik.

A szerződés évente akár 3,8 milliárd forintos árbevételt is hozhat az Alteo leányvállalatának. Ez azonban nem garantált összeg, a tényleges bevétel a partner termelésétől, valamint a hulladék mennyiségétől és összetételétől függ.

Javított várakozásain a Coca-Cola

A Coca-Cola egymás után a harmadik negyedévben emelte meg éves eredményvárakozását. A társaság immár legalább 11 százalékos növekedést vár az összehasonlítható egy részvényre jutó eredményben (EPS), szemben a korábbi 9–10 százalékos sávval.

A harmadik negyedévben a kiigazított részvényenkénti eredmény 91 cent lett a várt 88 cent helyett. Az árbevétel 7 százalékkal, 13,4 milliárd dollárra nőtt, szintén meghaladva az elemzői konszenzust. Az értékesített volumen összességében 5 százalékkal emelkedett, a növekedést azonban szinte teljes egészében az Észak-Amerikán kívüli kereslet adta, miközben az észak-amerikai értékesítés stagnált.

A kínai technológiai részvények esése után is magas az árazás

A kínai eladási hullám mögött a magas árazási szintek, a tőkenyereség adóztatása és az amerikai adatközponti korlátozások fenyegetése egyaránt szerepet játszottak. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok nagy súlya miatt a korrekció a befektetők széles körét érintette.

A STAR50 index értékeltsége a jelentős esés után is közel százszoros P/E rátánál (árfolyam-nyereség aránynál) jár, vagyis az árfolyamok az egy részvényre jutó éves nyereség csaknem százszorosát tükrözik. Ez ugyan jóval alacsonyabb a korábbi, 250 körüli szintnél, de még mindig messze meghaladja a Nasdaq 100 mintegy 30-as szorzóját. Emiatt sok befektető további eséstől tart, miközben egyes elemzők már vételi lehetőségeket látnak.

Szerdán a Fed kerül a középpontba

A piac közel 90 százalékos valószínűséggel arra számít, hogy a Fed szerdán változatlanul hagyja a 3,75–4,00 százalékos kamatsávot. A kivárás mellett szólhat, hogy a jegybankárok még értékelni szeretnék a szeptemberi kamatemelés és a magas kötvényhozamok hatását.

Az infláció ugyanakkor szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult. Az iráni háború miatt dráguló üzemanyag és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások is fokozzák az árnyomást. Kevin Warsh kommunikációjának ezért kulcskérdése lehet, mennyire határozottan jelzi egy újabb kamatemelés lehetőségét. A decemberi döntés kilátásait a csütörtökön érkező GDP-adatok és a személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE) is alakíthatja.

A vállalati hírek között Elon Musk múlt heti felvetése is figyelmet kapott a Tesla és a SpaceX lehetséges fúziójáról. Konkrét megállapodásról nincs szó, egy ilyen tranzakció azonban alapvetően átalakítaná mindkét vállalat befektetőinek kitettségét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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