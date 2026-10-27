Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat

Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Az elmúlt időszakban Franciaország igen súlyos költségvetési- és államadósság krízissel néz szembe. Bár ennek a problémának a kezelése hosszútávú cél, a válságrendezést az elmúlt hetekben kialakult, különösen intenzív politikai válság is nehezíti. A nyugati nagyhatalom az államcsődöt még bőven elkerülheti, ehhez azonban a következő években jelentősen csökkentenie kell a költségvetési hiányát. Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint a legnagyobb akadályt a politikai megosztottság jelenti, a 2027-es választások után követett gazdaságpolitika pedig meghatározó lesz az ország pénzügyi stabilitása szempontjából. Egy súlyosabb francia válság Magyarországot is recesszióba sodorhatná, miközben az Európai Központi Bank segítsége sem lenne feltétel nélkül elérhető.

Az európai gazdaság kilátásait jelentősen befolyásolja, hogy a tagállamok képesek-e fenntartható pályán tartani a költségvetésüket. Franciaország esetében ennek különös súlya van: a gazdaság mérete és az európai pénzügyi rendszerrel való szoros kapcsolata miatt egy elmélyülő adósságválság az egész unióban éreztetné a hatását. Magyarország számára ezért a francia államháztartás helyzete a saját növekedési kilátásai miatt is fontos kérdés.

Európai Uniós cikksorozatunk második részében Darvas Zsolt közgazdászt, a brüsszeli Bruegel Intézet és a Corvinus Egyetem kutatóját kérdeztük arról, hogy mennyire súlyosak a francia költségvetés problémái, és hogy milyen következményekkel kellene számolnia Magyarországnak egy Franciaországból begyűrűző pénzügyi válság esetén.

(A cikksorozat első részében Európai Uniós szociálpolitikai intézkedésekkel, valamint a rendszert érintő hiányosságokkal foglalkoztunk.)

Mekkora kiigazításra lenne szükség

Franciaország államadóssága a GDP 118 százaléka körül jár, és a magas költségvetési hiány miatt további emelkedés várható. A Darvas Zsolt által idézett nemzetközi valutaalapi előrejelzés szerint az adósságráta 121 százalék körül tetőzhet. A közgazdász ugyanakkor nem tartja önmagában kezelhetetlennek ezt az adósságszintet.

A fenntarthatóság szempontjából az a döntő, hogy a francia állam képes-e olyan költségvetést kialakítani, amely mellett az adósság gazdasági teljesítményhez viszonyított aránya már nem növekszik tovább. Ehhez a kamatfizetések nélkül számított, úgynevezett elsődleges egyenleget kellene többletbe fordítani.

„Számításaink szerint Franciaországnak a GDP mintegy 1,5 százalékának megfelelő, kamatkiadások nélkül számított elsődleges költségvetési többletet kellene elérnie az államadósság stabilizálásához, ami nem kirívóan magas követelmény” – mondta el a Pénzcentrumnak a kutató.

Ez nem jelentené azt, hogy a teljes költségvetésnek is többlettel kellene zárnia. A kamatkiadásokat figyelembe véve a szakértő számításai szerint nagyjából a GDP 1 százaléka alá kellene szorítani a hiányt. A jelenlegi, körülbelül 5 százalékos szinthez képest ez még hozzávetőleg 4 százalékpontos javulást igényelne.

A kiigazítás már megkezdődött. A gazdasági ciklus hatásaitól megtisztított adatok alapján 2024 és 2026 között a GDP mintegy 1,5 százalékának megfelelő javulás történt, amit a szakértő megfelelő üteműnek tekint. A ciklikus hatások kiszűrése azért lényeges, mert így jobban megítélhető, mennyiben változik tartósan az államháztartás helyzete, és mennyi javulás köszönhető pusztán a gazdaság aktuális teljesítményének.

A francia gazdaság ráadásul növekszik. Bővülése elmarad ugyan az uniós átlagtól, de meghaladja a német és az olasz gazdaság növekedési ütemét. Ez kedvezőbb helyzetet teremt a hiánycsökkentéshez, mint ha a költségvetést egy visszaeső gazdaság mellett kellene rendbe tenni.

A politikai megosztottság következményei

A pénzügyi piacok eddig a költségvetési és politikai problémák ellenére is türelmesek maradtak Franciaországgal. Ebben Darvas Zsolt szerint szerepet játszhat az, hogy a gazdaság számos területen jól teljesít. Az országból jelentős innovációk és fejlesztések származnak, több globálisan versenyképes vállalattal rendelkezik, az induló vállalkozások számára pedig sok más uniós tagállamnál kedvezőbb környezetet kínál.

Emmanuel Macron több, a gazdaság fejlődését segítő változtatást keresztülvitt, még ha eredeti terveinek egy részét nem is sikerült elfogadtatnia.

A fő probléma azonban politikai természetű

– állítja a szakértő.

Macron 2022-ben elvesztette parlamenti többségét, a 2024-es előrehozott választások után pedig rendkívül megosztottá vált a törvényhozás – emlékeztetett Darvas Zsolt. Újabb jelentős reformokra alig van esély, egyes korábbi intézkedéseket részben visszafordítottak, és az éves költségvetés elfogadása is komoly nehézséget okoz.

A 2026-os büdzsé hagyományos parlamenti szavazással nem is ment át. A kormány végül az alkotmány 49. cikkének 3. bekezdéséhez nyúlt: ez lehetővé teszi egy törvényjavaslat szavazás nélküli elfogadását, ha az emiatt benyújtott bizalmatlansági indítvány nem kap többséget. A bizalmatlansági indítványok elutasítása után a költségvetést február 2-án tekintették véglegesen elfogadottnak, a törvényt pedig február 19-én hirdették ki.

A hiány további leszorításához több éven át fenn kellene tartani a kiigazítást. A jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett viszont már az egyes éves költségvetések mögött is nehéz biztosítani a szükséges támogatást.

A 2027-es választás tétje

A következő fontos fordulópont a 2027 tavaszán esedékes elnökválasztás, majd az azt követő parlamenti választás lehet. Az új vezetés gazdaságpolitikájától függ, hogy Franciaország folytatja-e a hiánycsökkentést, vagy nagyobb költségvetési kockázatokat vállal.

A kutató szerint a Rassemblement National, vagyis a Nemzeti Tömörülés, valamint egyes szélsőbaloldali pártok is megfogalmaztak kockázatos gazdaságpolitikai terveket. Ezekkel a pártokkal kapcsolatban ugyanakkor úgy látja, hogy „hatalomra kerülésük esetén elképzelhető, hogy a vártnál felelősségteljesebb költségvetési politikát folytatnának”.

Darvas Zsolt példaként Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt említette. Meloni hatalomra kerülésekor sokan attól tartottak, hogy kormánya tovább súlyosbítja az olasz államháztartás problémáit. Az olasz parlament azonban a vezetése alatt meglehetősen fegyelmezett költségvetéseket fogadott el. Darvas szerint ebben feltehetően szerepet játszott a magas államadósság és a korábbi euróövezeti adósságválság tapasztalata is: a túlzott kockázatvállalás következményeit az olasz politika már jól ismerte.

Franciaországban emellett egy centrumhoz tartozó elnökjelölt győzelmét sem zárja ki. Ha egy ilyen politikus az első fordulóban a második helyen végezne, a második fordulóban megszerezhetné azoknak a választóknak a támogatását, akik nem szeretnének a Nemzeti Tömörülés jelöltjéből államfőt. A választás kimenetele és az utána követett gazdaságpolitika tehát egyaránt bizonytalan.

A kutató a választás utáni időszak legfontosabb kockázatát így fogalmazta meg:

Ha azonban az új francia vezetés nem csökkenti érdemben a költségvetési hiányt, számottevően növekedhet egy államadósság-válság kialakulásának kockázata.

Mi történne a finanszírozás elapadásakor?

Amíg a befektetők elfogadható feltételekkel finanszírozzák az államot, a kormánynak van ideje fokozatosan javítani a költségvetési egyenleget. Egy bizalmi válság ezt a mozgásteret szűkítené le. A finanszírozás drágulása önmagában is megnehezítené a hiánycsökkentést, a források elapadása pedig azonnali alkalmazkodást kényszerítene ki. Darvas Zsolt fogalmazása szerint a francia kormány „külső finanszírozás hiányában csak annyit költhet, amennyi bevételhez hozzájut”.

Ráadásul a pénzügyi válság visszavetné a gazdaság teljesítményét, ezzel együtt pedig az adóbevételeket is. A kormánynak így csökkenő bevételek mellett kellene rendeznie a kiadásait, ami tovább nehezítené a stabilizációt. A fokozatos kiigazítás lehetőségének elvesztése ezért jelentős gazdasági és társadalmi áldozatokkal járhatna.

Franciaország ilyen körülmények között pénzügyi segítséget kérhetne az Európai Stabilitási Mechanizmustól és a Nemzetközi Valutaalaptól. Egy mentőprogram azonban szigorú feltételekhez kötődne. A költségvetési kiigazítás mellett olyan strukturális reformokat is előírhatnának, amelyek hosszabb távon javítják a közpénzügyek fenntarthatóságát. A szakértő példaként egy további nyugdíjreform lehetőségét említette.

A külső segítség tehát finanszírozást biztosíthatna a rendezéshez, de a francia politikának ebben az esetben is el kellene fogadnia a kiadások és bevételek egyensúlyát javító intézkedéseket. Azok a reformviták, amelyeket a parlamenti megosztottság miatt nehéz lezárni, egy mentőprogramban is visszatérnének.

Az EKB beavatkozásának feltételei

Egy francia államadósság-válság az Európai Központi Bankot is nehéz döntés elé állítaná. Darvas Zsolt szerint a pénzintézetnek azt kellene mérlegelnie, hogy a saját feltételeinek fellazításával is vásároljon-e francia államkötvényeket, vagy „a partról nézze a francia hajó süllyedését”, és a hatáskörébe tartozó pénzügyi stabilitási kockázatok mérséklésére összpontosítson.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő két olyan eszközt nevezett meg, amellyel az EKB célzottan beavatkozhat egy költségvetési válsággal küzdő tagállam államkötvénypiacán. Az egyik az OMT, azaz az Outright Monetary Transactions. Ennek alkalmazása főszabály szerint ahhoz kötött, hogy az érintett ország megfelelő európai pénzügyi támogatási programban vegyen részt, és teljesítse a hozzá kapcsolódó feltételeket.

Ha Párizs segítséget kérne, és betartaná a megállapodásban vállaltakat, elvileg megnyílhatna az út e jegybanki eszköz alkalmazása előtt. A mentőprogram és az EKB fellépése így összekapcsolódhatna. A szükséges megállapodás nélkül viszont az OMT egyik alapvető feltétele hiányozna.

A másik eszköz a TPI, a Transmission Protection Instrument, amelyhez nincs szükség ilyen mentőprogramra. Ez sem jelent azonban feltétel nélküli támogatást. Az EKB több szempontot vizsgál, köztük az uniós költségvetési keretrendszernek való megfelelést, a makrogazdasági politika fenntarthatóságát és az államadósság várható pályáját.

Ám ennek igénybevétele is erősen kérdésessé válna, ha Franciaország súlyosan eltérne a számára előírt költségvetési kiigazítási pályától, és az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban komoly kétségek merülnének fel

– hangsúlyozta a közgazdász.

Az euróövezet politikai kockázatai

Ha az EKB a feltételek teljesülése nélkül is nagyarányú kötvényvásárlásokba kezdene, az Darvas szerint komoly politikai feszültségeket kelthetne. Különösen Németországban, Hollandiában és Ausztriában válthatna ki ellenállást, ahol hagyományosan erősek a fenntartások az állami kiadások monetáris finanszírozásával, valamint a költségvetési kockázatok országok közötti megosztásával szemben.

A korábbi feltételek feladásaként értelmezett beavatkozás hosszabb távon az euró politikai támogatottságát is alááshatná. A jegybanknak ezért a francia állampapírpiac stabilizálása mellett azt is mérlegelnie kellene, milyen következményekkel járna a döntése a valutaunió többi tagállamában.

A szakértő az EKB lehetséges fellépéséről egyértelmű álláspontot fogalmazott meg:

Azt várom, és egyben azt is tartanám helyesnek, hogy ha sem az OMT, sem a TPI alkalmazásának feltételei nem teljesülnek, az EKB ne próbálja korlátlan államkötvény-vásárlásokkal tompítani a francia adósságválság kibontakozását. Csak abban az esetben javasolnám a TPI alkalmazását a választások előtt, ha az elfogadott 2027-es költsgéveztés megfelel a túlzott deficit eljárás által előírt pályának, a választások után pedig abban az esetben, ha az új vezetés megerősíti ezen pálya melletti elköteleződését, és ennek megfelelő 2028-as költségvetést készít.

Érvelése szerint fenntarthatatlan költségvetési pálya mellett egy ilyen beavatkozás eredményessége is erősen kétséges lenne. Közben komoly károkat okozhatna a jegybank hitelességének, és végső soron az euróövezet politikai támogatásának.

Ez nem jelentené azt, hogy az EKB-nak ne lenne feladata egy francia válság idején. A pénzintézetnek elsősorban a pénzügyi rendszer stabilitását kellene megőriznie, és megakadályoznia, hogy a válság indokolatlanul átterjedjen az euróövezet más országaira. Több állam is túljutott már adósságválságon megfelelő költségvetési kiigazítások és gazdasági reformok után, még ha ez jelentős áldozatokkal járt is.

A többi ország védelme különösen fontossá válna, mert egy nagyobb francia válság esetén Darvas reális veszélynek tartja más állampapírpiacok gyengülését, a bankrendszeri bizonytalanságot és az euró jelentős gyengülését is.

A magyar gazdaság kockázatai

A magyar gazdaság számára a visszaesés súlyossága attól függne, milyen módon rendezik a francia állam finanszírozási problémáit.

Darvas Zsolt három, egymástól lényegesen eltérő forgatókönyvet vázolt fel. Ha Franciaország pénzügyi segélycsomagot venne igénybe, betartaná annak feltételeit, és ennek nyomán az EKB is hozzájárulhatna az állampapírpiac stabilizálásához, akkor a válságot szerinte az unió és vele Magyarország is „egy mérsékeltebb recesszió árán” vészelhetné át.

Ha viszont francia államcsőd következne be, de az ország az Európai Unió és az euróövezet tagja maradna, a többi tagállamban, így Magyarországon is lényegesen súlyosabb gazdasági visszaesésre lehetne számítani.

A legkedvezőtlenebb lehetőségként a kutató a francia államcsőd és az euróövezetből, valamint az unióból való kilépés együttes bekövetkezését említette. Ezt szélsőséges forgatókönyvként írta le, amelynek gazdasági, pénzügyi és társadalmi kárai nehezen lennének felmérhetők. A magyar következményeket így foglalta össze:

Ez minden bizonnyal mély pénzügyi és gazdasági válságot idézne elő, amely Franciaország mellett az EU többi tagállamát, köztük Magyarországot is rendkívül súlyosan érintené.

Franciaországnak tehát egyelőre van lehetősége arra, hogy fokozatos kiigazítással rendezze a költségvetését. A pénzügyi piacok türelme azonban nem pótolja a tartós politikai támogatást, amely a hiány további csökkentéséhez szükséges.

A következő vezetés felelőssége az lesz, hogy még azelőtt meghozza a szükséges döntéseket, hogy azokat egy finanszírozási válság kényszerítené ki.

Út a magyar euróhoz

Ezzel a címmel jelent meg dokumentumfilmje a Portfolionak, amely azt dokumentálta, hogy hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján: milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz.

A téma kiemelten fontos, hiszen az euróövezethez való csatlakozás egyben azt is jelentené, hogy kitettségünk is nő a tagállamok, valamint az EKB pénzügyi stabilitásához mérten.