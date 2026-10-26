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Budapest, 2026. október 20.Magyar Péter miniszterelnök (j) és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatót tart a 2027-es költségvetésrõl a Pénzügyminisztériumban 2026. október 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Jönnek a részletek a Wekerle Plusz programról: Magyar Péter és két minisztere is megszólal

Pénzcentrum
2026. október 26. 15:42 2 perc

Újabb részletek derülhetnek ki a kormány otthonteremtési terveiről: kedden Magyar Péter miniszterelnök és két minisztere ismerteti a 2027-es költségvetés további elemeit. Napirendre kerül a Wekerle+ lakásvásárlási és építési hitel, a lakástakarék, valamint a felújítási támogatás és hitel is. A bejelentések sokak lakhatási lehetőségeire lehetnek hatással.

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A 2027-es költségvetés további részleteiről tart sajtótájékoztatót a kormány október 27-én, kedden. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter is részt vesz. A bejelentések középpontjában új lakhatási és otthonteremtési konstrukciók állhatnak.

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A sajtómeghívó szerint három fő témát érint a tájékoztató: a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot, a Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitelt, illetve a Wekerle+ Lakástakarékot. Emellett a Wekerle+ Felújítási Támogatás és Hitel részleteiről is szó lesz.

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A programok feltételeiről, a lehetséges kedvezményekről, a jogosultsági kritériumokról és a konstrukciók pontos pénzügyi kereteiről egyelőre nem közöltek részleteket. A keddi sajtótájékoztatón ezekről is új információk derülhetnek ki.

Az eseményt 2026. október 27-én, kedden 11 órakor tartják a Pénzügyminisztériumban, az eseményről a Pénzcentrum is beszámol majd.

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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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