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Új fűtési támogatásról döntöttek: szigorú feltételekhez kötik, sok háztartás kimaradhat a segítségből
Belgium 15 millió eurót különít el a téli fűtőolaj-támogatás megerősítésére, miután a közel-keleti válság következtében az energiaárak meredeken emelkedtek. Bár az intézkedés a legkiszolgáltatottabb háztartásokat célozza, a korlátozott keretösszeg és a szigorú jogosultsági feltételek miatt sokan támogatás nélkül maradhatnak - számolt be az euronews.
Mathieu Bihet szövetségi energiaügyi miniszter pénteken bejelentette, hogy a belga kormány ideiglenesen megemeli a rászoruló háztartásoknak járó fűtőolaj-támogatást a 2026. december 1. és 2027. február 28. közötti szállításoknál. A jelenlegi, literenként legfeljebb 0,20 eurós támogatás az árak emelkedésével arányosan nő, és elérheti a 0,50 eurót is, amennyiben a fűtőolaj ára meghaladja a literenkénti 1,775 eurót.
Az intézkedés hátterében a közel-keleti helyzet eszkalálódása áll, ugyanis az amerikai–izraeli–iráni konfliktus nyomán a Brent nyersolaj ára pénteken hordónként 114 dollárra emelkedett a válság előtti 70 dolláros szintről. Az energiapiaci volatilitás közvetlenül érinti a lakosságot, különösen a fűtőolajat használó háztartásokat.
Belgiumban a lakóépületek mintegy 35 százalékát fűtőolajjal fűtik, ami a földgáz után a második leggyakoribb fűtési módnak számít. A felhasználás aránya különösen magas a vidéki térségekben és a régebbi épületekben, főleg Vallóniában, ahol a háztartások csaknem fele a gázhálózat hiánya miatt szorul fűtőolajra. Az Európai Unió egészét tekintve a fűtőolaj a lakossági fűtési energia nagyjából 14 százalékát adja.
A jelenlegi belga árak mellett egy 1500 literes fűtőolaj-szállítmány 2430 euróba kerül. Míg a korábbi rendszerben elérhető, legfeljebb 300 eurós támogatás a számlának csak a töredékét fedezte, az új, megerősített keretben ez az összeg 487 euróra emelkedhet, ami 1943 euróra csökkenti a háztartások nettó kiadását.
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A belga kormány a 15 millió eurós keretből 7,5 millió eurót a Szociális Fűtési Alapnak, 7,5 milliót pedig a Gáz- és Villamosenergia-alapnak juttat. A támogatás mindkét alapból a helyi szociális segélyközpontokon keresztül igényelhető, kifejezetten a rászorultsági kritériumoknak megfelelő háztartások számára. A miniszter arra kérte az érintetteket, hogy a helyi szociális központoknál tájékozódjanak a jogosultság feltételeiről és az igénylés menetéről.
Bár az intézkedés rövid távú enyhülést hoz, a szűkös keret és a szigorú jogosultsági feltételek miatt számos háztartás továbbra is érdemi segítség nélkül kénytelen szembesülni a megemelkedett energiaköltségekkel. A kabinet egyelőre nem közölte, hogy tervez-e további lépéseket, amennyiben az árak meghaladnák a jelenlegi rendszer által lefedett szinteket.
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