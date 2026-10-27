A szupergazdagok miatt is gyorsulhat a klímaválság: 8 millió gazdag ember több szén-dioxid-kibocsátásért felel, mint 3,5 milliárd szegény

A világ leggazdagabb 0,1 százaléka több szén-dioxid-kibocsátásért felelős, mint a Föld népességének legszegényebb 44 százaléka együttvéve – derül ki az Oxfam friss elemzéséből. A segélyszervezet szerint a szupergazdagok éghajlatra gyakorolt hatása különösen jelentős, a magánrepülők kibocsátása pedig jól szemlélteti a szélsőséges különbségeket. Az Oxfam a nagy vagyonok magasabb adóztatását és a klímaválság által leginkább sújtott szegény országok támogatásának növelését sürgeti.

A világ leggazdagabb 0,1 százaléka (8 millió ember) több szén-dioxid-kibocsátást okoz, mint a világ népességének legszegényebb 44 százaléka (3,5 milliárd ember) összesen - hívta fel rá a figyelmet az Oxfam segélyszervezet a novemberi törökországi ENSZ éghajlati csúcstalálkozó (COP31) előtt, kedden megjelent elemzésében.

A leggazdagabbak hozzájárulása a mai szélsőséges hőhullámokhoz csaknem 400-szor nagyobb, mint a legszegényebb 50 százaléké. "A szupergazdagok kis csoportja több mint háromszor annyi szén-dioxid-kibocsátásért felelős, mint a szub-szaharai Afrika teljes lakossága (1,3 milliárd ember)" - érzékeltette a különbségeket a szervezet a honlapján közölt jelentésben.

Az elemzés rámutatott, hogy világszerte mintegy 250 ezer ember használ magángépet, de ezek a magánrepülők tavaly összesen 16 millió tonna szén-dioxidot bocsátottak a légkörbe. A magángépek két másodperc alatt több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint amennyit egy a világ legszegényebb 50 százalékába tartozó ember egy év alatt termel.

"A szupergazdagok a világot az éghajlati összeomlás felé terelik" - fogalmazott az Oxfam, és a nagy vagyonok magasabb adóztatását szorgalmazta.

A szervezet a klímacsúcs országainak azt javasolta, hogy jelentősen növeljék a globális Dél számára nyújtott klímafinanszírozást, de anélkül, hogy mélyítenék a szegény országok adósságterheit, és 2035-ig háromszorozzák meg az alkalmazkodásra szánt összeget.

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Az Oxfam hangsúlyozta, hogy radikálisan csökkenteni kell az országokon belüli és országok közötti egyenlőtlenségeket, többek között az éghajlati változásoknak ellenálló állami infrastruktúra és közszolgáltatások révén.

Az elemzésben arra is felhívták a kormányok figyelmét, hogy korlátozniuk kell a vállalatok hatalmát a katasztrófák idején a vészhelyzeti reagálás, az újjáépítés és az élelmiszer-ellátási rendszerek terén.

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) szerint 2050-ig akár egymilliárd ember is lakóhelye elhagyására kényszerülhet a klímaválság miatt.