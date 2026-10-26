Rács mögött karácsonyozhat Hankó Balázs: indítványozták, hogy hosszabbítsák meg a volt miniszter letartóztatását

Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs volt miniszter és társai letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását, így az egykori politikus rács mögött töltheti a karácsonyt és az újévet.

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy a vádhatóság hivatalosan is kérte a bíróságtól a kényszerintézkedés fenntartását - írta meg a 24.hu.

Mivel már október vége van, a most indítványozott három hónapos hosszabbítás egészen a jövő év elejéig tartana, ami magában foglalja az év végi ünnepi időszakot is. A hatóság álláspontja szerint az egykori tárcavezető esetében továbbra is fennállnak azok a jogi indokok, amelyek elkerülhetetlenné teszik a további fogvatartását.