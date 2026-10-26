Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Rács mögött karácsonyozhat Hankó Balázs: indítványozták, hogy hosszabbítsák meg a volt miniszter letartóztatását
Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs volt miniszter és társai letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását, így az egykori politikus rács mögött töltheti a karácsonyt és az újévet.
Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy a vádhatóság hivatalosan is kérte a bíróságtól a kényszerintézkedés fenntartását - írta meg a 24.hu.
Mivel már október vége van, a most indítványozott három hónapos hosszabbítás egészen a jövő év elejéig tartana, ami magában foglalja az év végi ünnepi időszakot is. A hatóság álláspontja szerint az egykori tárcavezető esetében továbbra is fennállnak azok a jogi indokok, amelyek elkerülhetetlenné teszik a további fogvatartását.
A tartósan beteg gyermekek után járó emelt családi pótlék havi 46 600 forintra nőhet, de más támogatások is duplázódnak.
Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány
Megkezdték az új vagyonadóról, valamint kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését.
Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember
Hiába hivatkozott új tanúk vallomásaira Gyárfás Tamás védelme, a bíróság elutasította a perújítási kérelmet.
Estére gyengült a forint: az euró 367 forint fölé, a dollár pedig 328 forint fölé emelkedett.
Milliárdos források nyílnak meg Magyarországon: a zöld átállásra és az egészségügyre is jut a pénzből
A rendelkezésre álló forrásokból jelentős összegek jutnak többek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre és az egészségügyre.
Emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde, a BUX 1,3 százalékot erősödött. A Mol árfolyamát céláremelés is támogatta.
Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a volt miniszter utazásai ügyében.
Újabb részletek derülhetnek ki a kormány otthonteremtési terveiről: kedden Magyar Péter miniszterelnök és két minisztere ismerteti a 2027-es költségvetés további elemeit.
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.
A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Áll a bál a budapesti parkolás miatt: több kerületi polgármester is szembefordult Karácsony Gergellyel
A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere.
Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások a tó vízhiánya miatt.
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
Az MNB lépése illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közelebb visz az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs céljához és a jegybank szerint támogatja az euróbevezetés...
Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár.
Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz
Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
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A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
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Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
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Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.