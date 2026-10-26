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Gazdaság

Négyéves csúcsra lőtt ki a gáz ára: kemény fűtési szezonra készülhetünk

Pénzcentrum
2026. október 26. 09:26 2 perc

Közel négy év után ismét átlépte a 94 euró/megawattórás szintet az európai földgáz ára. A 2022 óta nem tapasztalt drágulást a közel-keleti konfliktus kiéleződése és az LNG-szállítások akadozása váltotta ki, miközben az átlagnál alacsonyabb európai gáztartalékok miatt a kontinens különösen sebezhetővé vált az idei tél előtt - írja a Portfolio.

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A földgáz tőzsdei jegyzése a mai napon mintegy 4,2 százalékos emelkedést követően érte el az újabb csúcsot. A piaci aggodalmakat elsősorban a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus eszkalálódása okozza, amely drasztikusan visszavetette a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz forgalmát.

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A szállítmányok volumene jelenleg 80 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, ami jelentős kiesést jelent, hiszen a válság kirobbanása előtt ez a térség biztosította a globális kínálat nagyjából ötödét.

A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni. A tegnapi, október 25-i adatok szerint az európai gáztárolók töltöttsége mindössze 74,62 százalékon állt, ami jócskán elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól. A helyzetet tovább rontja, hogy a korai lehűlés miatt több uniós tagállam már most kénytelen volt hozzányúlni a felhalmozott készleteihez.

A viszonylag alacsony tárolói szint és a bizonytalan közel-keleti import együttesen azt eredményezi, hogy Európa rendkívül kitetté vált az esetleges újabb ellátási zavaroknak. Bármilyen további geopolitikai feszültség vagy a téli fűtési kereslet hirtelen megugrása azonnali, jelentős áremelkedést vonhat maga után.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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