A kormány 25 milliárd forintot fordít a magyar vállalkozások exportfejlesztésére
Négyéves csúcsra lőtt ki a gáz ára: kemény fűtési szezonra készülhetünk
Közel négy év után ismét átlépte a 94 euró/megawattórás szintet az európai földgáz ára. A 2022 óta nem tapasztalt drágulást a közel-keleti konfliktus kiéleződése és az LNG-szállítások akadozása váltotta ki, miközben az átlagnál alacsonyabb európai gáztartalékok miatt a kontinens különösen sebezhetővé vált az idei tél előtt - írja a Portfolio.
A földgáz tőzsdei jegyzése a mai napon mintegy 4,2 százalékos emelkedést követően érte el az újabb csúcsot. A piaci aggodalmakat elsősorban a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus eszkalálódása okozza, amely drasztikusan visszavetette a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz forgalmát.
A szállítmányok volumene jelenleg 80 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, ami jelentős kiesést jelent, hiszen a válság kirobbanása előtt ez a térség biztosította a globális kínálat nagyjából ötödét.
A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni. A tegnapi, október 25-i adatok szerint az európai gáztárolók töltöttsége mindössze 74,62 százalékon állt, ami jócskán elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól. A helyzetet tovább rontja, hogy a korai lehűlés miatt több uniós tagállam már most kénytelen volt hozzányúlni a felhalmozott készleteihez.
A viszonylag alacsony tárolói szint és a bizonytalan közel-keleti import együttesen azt eredményezi, hogy Európa rendkívül kitetté vált az esetleges újabb ellátási zavaroknak. Bármilyen további geopolitikai feszültség vagy a téli fűtési kereslet hirtelen megugrása azonnali, jelentős áremelkedést vonhat maga után.
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Áll a bál a budapesti parkolás miatt: több kerületi polgármester is szembefordult Karácsony Gergellyel
A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere.
Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások a tó vízhiánya miatt.
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
Az MNB lépése illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közelebb visz az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs céljához és a jegybank szerint támogatja az euróbevezetés...
Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár.
Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz
Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
Fokozzák a rendőri és rendészeti jelenlétet a Blaha Lujza téren, naponta két pár ügyel majd a közbiztonságra.
Kiszivárgott, mennyit ajánlhatott fel Matolcsy György a szabadlábon védekezésért: hiába próbálhatta elkerülni a letartóztatást
Egy hónapra elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását, miután elutasította a védelem által felajánlott 30 millió forintos óvadékot.
Új fűtési támogatásról döntöttek: szigorú feltételekhez kötik, sok háztartás kimaradhat a segítségből
Belgium 15 millió eurót különít el a téli fűtőolaj-támogatás megerősítésére, miután a közel-keleti válság következtében az energiaárak meredeken emelkedtek.
A Heineken arra figyelmeztette brit vendéglátóipari partnereit, hogy a GLP-1-készítmények használói kevesebb alkoholt fogyasztanak.
Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben pénteken kora este a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint fia, Matolcsy Ádám két bizalmasának letartóztatását.
Magyar Péter ünnepi beszédének legfontosabb gondolatait tíz pontban foglaltuk össze.
Ursula von der Leyen az 1956-os megemlékezésen: "a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése"
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen tartott beszédet.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének hetvenedik évfordulóján tartott ünnepi díszülésen Baka András köztársasági elnök a nemzeti összefogást és az események egyetemes üzenetét méltatta.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.