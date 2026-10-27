Forrnak az indulatok Európában: egyre több városban robban ki a lakhatási válság, az Airbnb is célkeresztbe került

Európa több nagyvárosában is utcára vitte az embereket a lakhatási válság: Spanyolországban és Portugáliában tüntetések, helyenként rendbontások jelezték, hogy a megfizethető albérletek eltűnése már nem csak szociális, hanem politikai kérdés is. A háttérben nem kizárólag a turizmus áll, de Barcelonában, Lisszabonban vagy Portóban a rövid távú lakáskiadás, az Airbnb-típusú platformok és a túlturizmus látványosan összekapcsolódtak a lakhatási feszültségekkel. Barcelona ma ennek a konfliktusnak az egyik legfontosabb európai példája: a város egyszerre él a turizmusból, miközben egyre több helyi érzi úgy, hogy kiszorul a saját lakóhelyéről.

Október óta több európai városban is utcai tiltakozások, helyenként zavargások alakultak ki. Ezeket nem lehet egyetlen okra visszavezetni: Franciaországban és Olaszországban inkább a megélhetési költségek, az oktatás és a közszolgáltatások állapota, Belgiumban a megszorítások, Albániában pedig korrupciós és kormányellenes ügyek állnak a háttérben.

Spanyolországban és Portugáliában viszont egyértelműen a lakhatási válság váltotta ki a legerősebb mozgósítást, és itt kapcsolódik be a turizmus kérdése is. Nem mindenhol a turisták vagy az Airbnb miatt mentek utcára az emberek, de Barcelona, Lisszabon, Porto vagy Madrid esetében a rövid távú lakáskiadás, a túlturizmus és az ingatlanbefektetések szerepe megkerülhetetlen része lett a vitának.

A legfontosabb tanulság, hogy Európában jelenleg nem klasszikus „turistaellenes” hullámról van szó, hanem lakhatási és megélhetési válságról, amely a nagy turisztikai központokban a turizmuson keresztül válik láthatóvá. A helyiek számára a probléma sokszor nem elvont gazdasági kérdésként jelenik meg, hanem nagyon konkrét mindennapi tapasztalatként:

egyre drágább az albérlet, egyre több lakás kerül ki a hosszú távú bérleti piacról, a belvárosi szolgáltatások a turistákhoz igazodnak, miközben a helyi bérek nem tartanak lépést az árakkal.

Barcelonában robbant a leglátványosabban a feszültség

Az októberi események közül Barcelona kapta a legnagyobb figyelmet. Október 5-én a lakhatási válság miatt tartott demonstráció után összecsapások alakultak ki a város központjában. A rendőrségi mérleg szerint 13 embert vettek őrizetbe, 30 katalán rendőr könnyebben megsérült, a zavargók pedig 28 barikádot emeltek és 22 tüzet okoztak. A demonstráció eredetileg a lakbérek, a kilakoltatások és az ingatlanspekuláció ellen szerveződött, de Barcelona esetében ezek a témák szorosan összekapcsolódnak a tömegturizmus és a rövid távú lakáskiadás kérdésével.

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegével trükköznek a fővárosi lakáskiadók: minden harmadik szálláshely feketén működik A budapesti rövid távú szálláshelyek – mint amilyen az Airbnb vagy a Booking.com – mintegy harmada szabálytalanul vagy feketén működik,

Barcelona azért különösen fontos példa, mert a városban évek óta nyílt politikai konfliktus zajlik arról, hogy mennyi turizmust bír el a lakáspiac és a helyi társadalom. A városvezetés korábban bejelentette: 2028 novemberére kivezetné a turistalakásokat, vagyis nem újítaná meg a jelenleg működő, több mint tízezer turisztikai célú lakáskiadási engedélyt.

Az önkormányzat indoklása szerint a cél az, hogy a lakások minél nagyobb része ismét lakhatási, ne turisztikai célokat szolgáljon.

Ez nem azt jelenti, hogy Barcelona lakhatási válságát önmagában az Airbnb vagy a turistalakások okozták. A háttérben ott van a kevés megfizethető bérlakás, a befektetői ingatlanvásárlás, a városi népességnövekedés, az infláció és a bérekhez képest gyorsan emelkedő lakásárak is.

Ugyanakkor a turizmus azért vált a konfliktus egyik fő jelképévé, mert a rövid távú lakáskiadás közvetlenül érinti a hosszú távú bérleti kínálatot. Az Európai Parlament egyik barcelonai lakhatási jelentése is külön említi, hogy a tömegturizmus, a rövid távú kiadás és a nagy befektetési alapok egyaránt felfelé nyomták az árakat.

Madridban egy kilakoltatás indította el a tiltakozási hullámot

A spanyol lakhatási tiltakozások másik fontos központja Madrid lett. Itt a Puerta del Sol téren alakult ki tartós tiltakozótábor, miután egy 87 éves nő, María del Carmen Abascal, közismert nevén Maricarmen kilakoltatása országos felháborodást váltott ki. Az ügy azért vált szimbólummá, mert a lakhatási válság egyik legérzékenyebb elemét mutatta meg: a kiszolgáltatott bérlők helyzetét egy olyan piacon, ahol a lakás egyre kevésbé otthonként, egyre inkább befektetési eszközként működik.

Madrid esetében a turizmus szerepe kevésbé közvetlen, mint Barcelonában, de a nagyvárosi ingatlanpiaci nyomás itt is része a problémának. A tiltakozók fő követelései a

bérlővédelem,

a kilakoltatások korlátozása,

a lakbérek fékezése és a megfizethető lakhatás bővítése körül forognak.

A Puerta del Solon kialakult tábor azért is fontos, mert a spanyol lakhatási mozgalom országos fókuszpontjává vált, és mintát adott más városok tiltakozásainak is.

Mi köze mindehhez az Airbnb-nek?

Az Airbnb és általában a rövid távú lakáskiadás azért vált a lakhatási tiltakozások egyik fő célpontjává, mert a turistavárosokban közvetlen versenyt teremt a helyi lakhatással. Egy belvárosi lakás tulajdonosa sok esetben magasabb bevételt érhet el rövid távú turistakiadással, mint hosszú távú bérbeadással. Ha ez tömegesen történik, az csökkentheti a helyiek számára elérhető bérlakások számát, és felfelé nyomhatja az árakat.

Barcelona saját szabályozása éppen erre a problémára reagál. A város 2028-ra a jelenlegi turisztikai lakásengedélyek megszüntetését tervezi, ami az egyik legszigorúbb európai válasz lenne a rövid távú lakáskiadás lakáspiaci hatásaira. Az önkormányzat szerint ez több mint tízezer lakást terelhet vissza a lakhatási piacra, bár önmagában ez sem oldja meg a teljes lakhatási válságot. Ehhez új lakásokra, szociális bérlakás-építésre, bérlővédelmi szabályokra és erősebb piaci ellenőrzésre is szükség lenne.

Az októberi európai zavargásokat nem lehet egyetlen okkal magyarázni, és szakmailag pontatlan lenne azt állítani, hogy Európában „a turizmus miatt” robbannak ki forradalmak. A pontosabb állítás az, hogy Európa több országában a megélhetési válság váltott ki utcai tiltakozásokat, a dél-európai turistavárosokban pedig a lakhatási válság egyik leglátványosabb tényezője a rövid távú lakáskiadás és a túlturizmus lett.